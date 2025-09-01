Արարչագործութեան համար աղօթքի Համաշխարհային Օրը՝ համամիութենական
Մարիամ Երեմեան - Վատիկան
Այսօր՝ Արարչագործութեան համար աղօթքի Համաշխարհային Օրը, աշխարհի քրիստոնեաները «Արարչագործութեան Ժամանակը» կ՚ապրին որպէս հնարաւորութիւն՝ միանալու աշխարհի տարբեր ծայրերու մէջ բնապահպանական դարձի համար գործողներու բազմաթիւ ջանքերուն։ «Արարչագործութեան Ժամանակը» համամիութենական նախաձեռնութիւն մըն է, որ կը նշուի ամէն տարի Սեպտեմբերի 1էն մինչեւ 4 Հոկտեմբեր՝ Ասսիզացիի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի տօնին օրը, եւ կը խրախուսուի ու կ՚աջակցուի տարբեր կազմակերպութիւններու կողմէ, անոնց շարքին՝ «Laudato Si'» շարժում, Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդ, Լիւթերական Համաշխարհային Համադաշնութիւն եւ Անկլիկան համայնք։
1989 թուականին Տիեզերական Պատրիարք Դեմետրիոսը Սեպտեմբերի 1ը հռչակեց ուղղափառ քրիստոնեաներու համար «Արարչագործութեան Աղօթքի Օր»: Հետագային Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդը (World Council of Churches)՝ Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասսիզացիին ի յիշատակ տօնախմբութիւնը երկարաձգեց հինգ շաբաթ՝ մինչեւ 4 Հոկտեմբեր։
2015 թուականին Ֆրանչիսկոս Պապը հրապարակեց «Laudato si'» Շրջաբերականը, ապա Անոր կողմէ հիմնուեցաւ «Արարչագործութեան խնամքի համար աղօթքի համաշխարհային օրը»:
Այդ առթիւ ամէն տարի կը հրապարակուի պատգամ։ 2025 թուականի բնաբանն է՝ «Խաղաղութեան եւ յոյսի սերմեր»՝ ընտրուած Ֆրանչիսկոս Պապի կողմէ։ Հարկ է նշել նաեւ, որ Լեւոն ԺԴ. Պապը Քասթել Կանտոլֆոյի «Laudato si’» աւանի մէջ 9 Յուլիսին մատուցած Սուրբ Պատարագին առաջին անգամ կիրառեց «յանուն Արարչագործութեան պաշտպանութեան» Սուրբ Պատարագի համար աղօթքներու նոր բանաձեւը, զոր հաստատած էր նախօրէին։
Այս տարուայ տօնախմբութիւններուն կենդանութիւն կը հաղորդէ ուղղափառ եւ բողոքական եկեղեցիները միաւորող Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի տեսանիւթը՝ Օրուայ պատմութեան եւ խորհրդանշականութեան մասին:
Եպիսկոպոսական Համահաւաք շատ Դասեր, յատկապէս Լատին Ամերիկայի Երկիրներու եւ Ֆիլիփիններու մէջ, սեփական ծխական համայնքներէն ներս կը քաջալերեն նշելու այդ Օրը յանուն Արարչագործութեան պահպանութեան Սուրբ Պատարագներով։
2025 թուականին կը նշուին երկու կարեւոր տարեդարձեր՝ Նիկիոյ Տիեզերական Ժողովի 1700ամեակը եւ «Laudato si'»ի հրատարակման տասնամեակը: Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդը առաջարկած է Համաշխարհային Արարչագործութեան Օրը՝ յիշել Հաւատքի կարեւորութեան մասին առ Աստուած՝ «Արարիչը երկնքի եւ երկրի», «որ ստեղծեց ամէն բան»:
«Արարչագործութեան Ժամանակ» ձեռնարկը համաշխարհային մակարդակով կը համակարգուի Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի կողմէ՝ համագործակցութեամբ տարբեր համաշխարհային քրիստոնէական եկեղեցիներու ու գործընկերներու: Արարչագործութեան Օրուայ առթիւ ամէն տարի կը կազմակերպուի առցանց աղօթքի ծառայութիւն։
