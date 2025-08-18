Որոնել

Եկեղեցի

Մեծ Սեպասարում օծուեց Խաչքար՝ նուիրուած Արցախեան պատերազմի հերոսներին

Աստուածամօր Վերափոխման տօնին, Մեծ Սեպասար գիւղում նախ մատուցուեց հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագ՝ Աշոցքի հայ կաթողիկէների ժողովրդապետ Տ. Յովսէփ Քհն. Գալստեանի ձեռամբ՝ համայնքի ։ Սբ. Պատարագի աւարտին կատարուեց Խաղողօրհնէքի արարողութիւնը, որի ընթացքում ժամանեց Արհ. Տ. Գևորգ Արքեպս. Նորատունկեանը: Սա Սրբազան Հօր առաջին հովուական այցելութիւնն էր Մեծ Սեպասար:

Արհ. Տ. Գևորգ Արքեպս. Նորատունկեանը օրհնեց և օծեց Սուրբ Փրկիչ եկեղեցուն կից նոր տեղադրուած մի խաչքար՝ նուիրուած Արցախեան 44-օրեայ պատերազմում զոհուած հերոսների յիշատակին, մասնաւորապէս, ծնունդով նուն գիւղից Ջիվան Գրիգորեանի և Սամվել Մկրտչեանի անունների յիշատակութեամբ՝ առանձին յուշատախտակի վրայ: Խաչքարը տեղադրուեց մէկ այլ՝ աւելի վաղ տեղադրուած խաչքարի կողքին, որը ևս նուիրուած է հայ նահատակներին: Նոր խաչքարը նուիրել է ծնունդով նոյն գիւղից զինուորական Սիմավոն Յովհաննիսեանը, իսկ հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքները կատարուել են դարձեալ ծնունդով նոյն գիւղից ռուսաստանաբնակ Գէորգ, Ահարոն և Մարտիրոս Պօղոսեաննների միջոցներով և աշխատանքով: Սրբազան Հայրը խաչքարի օծման արարողութիւնը կատարեց առընթերակայութեամբ տեղի ժողովրդապետի և մասնակցութեամբ հաւատացեալների բազմութեան, համայնքային և զինուորական իշխանութիւնների ներկայացուցիչների:

Սրբազան Հայրն իր քարոզում ասաց հետևեալը.

«Նրանք զոհուեցին ո՛չ իզուր, այլ՝ սուրբ և նուիրական դատի համար, հայրենիքը պաշտպանելու համար: Փորձէ՛ք միշտ այս պատուի զգացումով յաղթահարել ձեր սրտնեղութիւնը: Նրանք այլևս այս խաչով ամեն օր ներկայ են ձեր կեանքում: Ամեն անգամ որ այստեղից անցնէք, նրանց պէտք է յիշէք և խաչակնքուեք: Յիսուսի կեանքը չաւարտուեց Խաչի վրայ, այլ շարունակուեց Նրա յարութեամբ, այսօր նաև ուրիշ օրինակ ունենք՝ մեր երկնաւոր Մօր օրինակը: Մարիամը մինչև իր կեանքի վերջին րոպէն կիսեց իր Որդու ամբողջ առաքելութիւնը, որի համար արժանացաւ հոգով և մարմնով Երկինք Վերափոխման պարգևին: Այս իմաստով մտածում եմ նաև մեր նահատակ զինուորների մասին: Նրանց համար ևս նահատակութիւնը ոչ թէ վերջակէտ, այլ ստորակէտ է, որից յետոյ յայտնուեցին բոլորուին այլ կարգավիճակում: Նրանց յիշատակը թող անթառամ մնայ, և այս համայնքը երբեք թող չզլանայ նաև այլ զաւակներ ուղարկել հայրենիքի և հաւատքի պաշտպանութեան համար: Եւ այսպիսով ենք մեր և մեր հայրենիքը սրբանում. Ամէն»:

 

Սրբազան Հոր խօսքից յետոյ ներկաներին դիմեց նաև Տ. Յովսէփը՝ իր շնորհակալութիւնը յայտնելով Սրբազանին ի կատար ածելու համար խաչքարի օծման արարողութիւնը և կիսելու համայնքի յիշողութիւնները և հոգևոր ապրումը, յուզումը և ապագայի հանդէպ յոյսը: Նաև կոչ արեց չբաւարարուել միայն յուշակոթողներ տեղադրելու արտաքին գործողութիւններով, այլ նահատակ հերոսների յիշատակը գործանակում պահել Սուրբ Պատարագներին մշտապէս աղօթելով նրանց համար: Նա գոհունակութեամբ ընդգծեց, որ տարածքի բարեկարգողները 19-րդ դարասկզբին Արևմտեան Հայաստանից գաղթած և գիւղը հիմնած առաջին քահանայ Տեր Պօղոսի ընտանիքի շառաւիղներն են, ովքեր մշտապէս յանձնառու են հոգ տանելու եկեղեցու և հոգևոր կեանքի մասին:

Խաչքարի օծման համար ժողովրդի անունից շնորհակալութիւն յայտնեց նաև նոյն ընտանիքի զաւակ Սայաթ Պօղոսեանը՝ հոյժ կարևորելով խաչքարի և հարակից տարածքի բարեկարգումը գիւղի համար՝ որպես նահատակ զինուորների յիշատակութեան, հանդիպման և ժամանցի վայր, նաև ընդգծելով, որ գիւղի համար պատմականօրէն շատ կարևոր է եղել հոգևոր և հայրենասիրական ինքնութեան պահպանութիւնը, որի արտայայտութիւնն են այդ երկու խաչքարերը և 19-րդ դարում կառուցուած Սուրբ Փրկիչ եկեղեցին:

Ելոյթներից յետոյ տեղի ունեցաւ համերգային փոքրիկ միջոցառում, որի ընթացքում բանաստեղծութիւններ արտասանեցին դպրոցականները և ելոյթ ունեցան Աշոցքի մշակոյթի տան վոկալ բաժնի սաները՝ իրենց ուսուցչի՝ Արթուր Սահակեանի հետ միասին, ով երգում է նաև Սուրբ Փրկիչ եկեղեցում:

Վերջում Եկեղեցուն կից սրահում Սրբազանը սուրճի և կարկանդակի սեղանի շուրջ ծանօթութեան մտերմիկ զրոյց ունեցաւ հաւատացեալների հետ:

 

Դիւան Առաջնորդութեան Կաթողիկէ Հայոց

18 օգոստոսի, 2025թ.

 

18/08/2025, 09:00
