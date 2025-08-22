«Աղօթքը կը ծառայէ փոխելու մարդոց սրտերը» Կարդինալ Փիցցապալլա
Ռոպէր Աթթարեան - Վսատիկան
Լեւոն ԺԴ Սրբազան Քահանայապետի 22 օգոստոսը խաղաղութեան ի սպաս ծոմի եւ աղօթքի օր մը ապրելու հրաւէրին ընդառաջեցին աշխարհի վրայ տարածուած մեծաթիւ եկեղեցական համայնքներ, որոնց շարքին նաեւ Երուսաղէմի Լատինաց Պատրիարքութիւնը, որուն հովուապետը` Կարդինալ Փիերպաթթիսթա Փիցցապալլան, Վատիկանեան լրատուամիջոցներուն հետ ունեցած հարցազրոյցի մը ընթացքին, շնորհակալութիւն յայտնելով Լեւոն Քահանայապետի հոգատարութեան եւ ուշադրութեան համար, յոյս յայտնեց որ մարդոց սրտերը փոխուին հաստատելով` «Աղօթքը կը ծառայէ փոխելու մարդոց սրտերը», բայց անիկա «խնդիրները լուծող կախարդական բանաձև» մը չէ եւ ասոր համար սիրտը պէտք է բաց մնայ վստահութեան, բարին գործելու եւ կառուցելու ցանկութեան»։ Ահա այս է աղօթքին զօրութիւնը, յատկապէս Սուրբ Երկրին մէջ, որտեղ այս պահուն միւսը ճանչնալը գրեթէ անկարելի է, շեշտեց ի միջի այլոց Երուսաղէմի Լատիններու Պատրիարքը աւելցնելով որ աղօթքը կը ծառայէ նաեւ կապ մը ստեղծելու բոլոր կրօններու մարդոց միջեւ որոնք հակառակ ամէն բանի տակաւին կը հաւատք որ մարդուն սիրտը, նաեւ Սուրբ Երկրին մէջ կարող է փոխուիլ»։
Այսօր Սուրբ Երկրին մէջ ալ օր է աղօթքի եւ ծոմապահութեան։ Հաւատացեալները պիտի աղօթեն իրենց համար, իրենց հարեւաններուն համար, որպէսզի գերակայէ խաղաղութիւնը։
