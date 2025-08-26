Երուսաղեմի պատրիարքութիւնները. Տեղահանութիւնը, «մահուան դատապարտում» է
Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան
Երուսաղէմի Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցւոյ և Լատին Եկեղեցւոյ Պատրիարքութիւնները հանդէս գալով միասնական յայտարարութեամբ արտայայտած են իրենց «խոր մտահոգութիւնը» Կազայի վրայ Իսրայէլի ռազմական յարձակման ուժգնացման և քաղաքացիական բնակչութեան դէմ արձակուած հարկադիր տարհանման հրամաններու վերաբերեալ, որոնք «մահուան դատավճիռ» են շատ մը անձերու համար որոնք արդեն իսկ հիւծուած են ամիսներ տևած պատերազմէն։
Միասնական յայտարարութեան մէջ պատրիարքութիւնները դատապարտած են Ղազայի մէջ տիրող ողբերգական իրավիճակը, որը սրուած է ռմբակոծումներու ու դէպի հարաւ տարհանման հրամաններու պատճառով։ Անոնք յիշեցուցած են, որ Սան Փորֆիրիօ և Սուրբ Ընտանիք կրօնական համալիրներուն մէջ կը գտնուին հարիւրաւոր խոցելի քաղաքացիական անձինք (տարեցներ, երեխաներ, հաշմանդամներ), որոնք կարողութիւնը չունին փախչելու։ Ապա անարդարացի և արդարութեան ու մարդկայնութեան բոլոր սկզբունքներուն հակասող համարած են բռնի տեղահանութիւնը։
Պատրիարքութիւնները միջազգային հասարակութենէն կը պահանջեն որ անմիջապէս միջամտէ վերջ դնելու համար պատերազմին ու ազատ արձակելու իսրայէլացի պատանդները։
Յղում կատարելով ապա Լեւոն ԺԴ. Սբազան Պապին խօսքերուն անոք ընդգծած են որ բոլոր ազգերը նոյնիսկ ամենախոցելիները իրաւունք ունին ապրելու իրենց հայրենիքին մէջ առանց ենթարկուելու բռնի տեղահանութեան։
Անոնք ապա կոչ ուղղած են «սրտի դարձի» ի սպաս ու Կազայի եւ համայն Սուրբ Երկրին մէջ արդարութեան եւ խաղաղութեան հաստատումին համար։
