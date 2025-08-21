Կարդինալ Ռէյնա. Ընդառաջենք Լեւոն ԺԴ. Պապին հրաւէրին՝ 22 օգոստոսին աղօթելով եւ ծոմ պահենլով աշխարհի խաղաղութեան համար
Վազգէն Աբարդեան - Վատիկան
Հռոմի թեմը տեղակալ, Կարդինալ Պալտատար Ռէյնա հրապարակելով նամակը մը հրաւիրեց ընդառաջելու Լեւոն ԺԴ Պապին, չորեքշաբթի, 21 օգոստոսին, հրապարակային ընդհանուր ունկնդրութեան ընթացքին յղած հրաւէրին, աղօթելու եւ ծոմ պահելու աշխարհի խաղաղութեան, Խաղաղութեան Տիրամօր նուիրուած ծիսական տօնին օրը, որ պիտի նշուի, ուրբաթ 22 օգոստոսին,։
Նամակին մէջ ծիրանաւորը հրաւիրած է հաւատացեալները ընդառաջելու Լեւոն ԺԴ պապին խնդրանքին, աղօթելու համար «հակամարտութիւններով եւ բռնութեամբ բնորոշուած ժամանակաշրջանին մէջ, վստահելով Սուրբ Կոյս Մարիամին պատերազմներուն մէջ տառապողներուն, անմեղներուն, յոյսի եւ համերաշխութեան կարօտ անձերուն արցունքները։
Ծիրանաւորը ապա հրաւիրած է իւրաքանչիւր համայնք, ժողովրդապետութիւն, ընտանիք , հաւատացեալ մասնակցելու աղօթքի եւ ծոմապահութեան օրուան նշելով «թող համեստութեամբ, հաւատքով եւ աղօթքով սնուած ծոմապահութիւնը դառնայ մեր հաղորդութեան նշան եւ խաղաղութեան պարգեւ»։
Թող Տէրը՝ խաղաղութեան իշխանը, մեզ դարձնէ ժողովուրդներուն միջեւ ներդաշնակութեան եւ յոյսի կառուցողներ։ Թող Մարիամը՝ Խաղաղութեան թագուհին, որուն եկեղեցին կը յիշէ այդ օրը, բարեխօսէ մեզի համար եւ առաջնորդէ մարդկութեան ուղին դէպ հաշտութեան եւ միասնութեան ճանապարհի» Գրած է Կարդինալ Պալտասար Ռէյնա Հռոմի թեմի հաւատացեալներուն ուղղած նամակին մէջ։
Նշենք նաեւ որ Իտալիոյ եպիսկոպոսաց համահաւաք դասին նախագահ կարդինալ Մաթթէօ Զուփփին հաղորդագրութեամբ մը հրաւիրեց միանալու Լեւոն ԺԴ Պապին չորեքշաբթի, 20 օգոստոսին հրապարակային ընդհանուր ունկնդրութեան ընթացքին ուղղած հրաւէրին, Աղօթելու եւ հայցելու Խաղաղութեան Տիրամայրէն որ հեռացնէ իւրաքանչիւր ժողովուրդէն պատերազմի սարսափը եւ լուսաւորէ բոլոր անոնց միտքերը որոնք քաղաքական եւ դիւանագիտական պատասխանատուութիւնը ունին։
