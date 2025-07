Mi köze van a Galapagos-szigeteknek az Árpád-házhoz? – interjú Pályi Gyula modenai professzorral

Pályi Gyula professzor és Berzeviczy Klára egyetemi docens érdekes összefüggésekre lelt családtörténeti kutatásaik során, amely Portugál Isabela királyné árpád-házi rokonságára derít fényt.

Június 24-én emlékezett a Római Katolikus Egyház és főleg az Ibériai-félsziget, valamint Dél Amerika hívei Portugál Isabela királyné szentté-avatásának kerek 400 éves évfordulójára. Bár Szent Isabela, más néven Portugál Erzsébet élete további 3 évszázaddal korábban zajlott le, kiemelkedő példamutatása ma is sok szempontból időszerű. Megkérdeztük Pályi Gyula modenai professzort, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagját, akinek Berzeviczy Klárával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével együttműködésben folytatott kutatómunkája ezen érdekes származású és életű szenttel kapcsolatos, hogy adjon rövid áttekintést arról, miért érdekes ez az időben és távolságban eléggé távoli szent a Vatikáni Rádió mai magyar hallgatójának?

Hallgassa meg Pályi Gyula professzorral készített interjúnkat!

PGY Először is köszönöm a meghívást, magyarországi Kollégám nevében is és tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió magyar adásának hallgatóit. Ami a feltett kérdést illeti: arra a képzeletbeli kvíz-kérdésre, hogy „mi köze van a Galapagos-szigeteknek az Árpád-házhoz?” a kvíz résztvevői közül valószínűleg nem sokan tudnának válaszolni. Pedig van köze: a szigetcsoport legnagyobb szigete „Isabel-sziget”-ként ismert és „névadója” nem más, mint a Barcelona grófjainak családjából származó „Portugál Isabela”-ként ismert királyné, akinek apai nagyanyja Árpád-házi Jolán magyar hercegnő, II. András király leánya volt. Sőt úgy véljük, hogy keresztnevét nagynénje, Árpádházi Szent Erzsébet emlékére kapta, akit Isabela születésekor az Egyház már szentjei sorában tisztelt. A galapagosi sziget-név pedig jól tükrözi Isabela/Erzsébet ma is élő hatását, népszerűségét, főleg a spanyol, illetve portugál kultúrához kapcsolódó országokban. Apai ősei több generáció óta királyi méltóságot viseltek.

VR Hát ez valóban rendkívül érdekes. Kérjük, ismertesse röviden Szent Isabela életét.

PGY Mint említettem, Szent Isabela katalán-spanyol családból való volt, édesapja, III. Pedro, az akkor még független királyságként működő Aragónia uralkodója volt, édesanyja a német császárokat is adó (Hohen)stauf dinasztia sziciliai ágából származott. Érdekes megemlíteni, hogy egyik anyai ősanyja Árpádházi I. Béla magyar király, Zsófia nevű lánya volt. Barcelona-Aragon Isabela 1271-ben született, már 11 évesen eljegyezték a portugál trónörökössel, a Capet-Portugál dinasztiából származó, nála 10 évvel idősebb Deniz/Dénessel, aki később Portugália királya lett és uralkodásának jellegét jól jelzi ragadvány-neve: el Justo azaz „Igazságos”. Házasságra 1288-ban került sor, férje 1335-ös haláláig két felnőtt-kort megért gyermekük született, Constace, aki később IV. Ferdinánd Kasztilia és Leon királyának felesége lett, majd Alfonso, aki később a portugál trónt örökölte, mint IV. Alfonso. A feljegyzések szerint Deniz király házassága előtt és alatt több „balkézről” való gyermek születését is elősegítette, ezekről főleg annyit tudunk, hogy Isabel királyné keresztényi türelemmel viselte férje kalandjait. A királyné elegánsan túltette magát e „magánéleti” problémákon és házasságuk légköre sokban hozzájárult Deniz sikeresnek mondott uralkodásához. A királyné példamutatóan segítette a szegények, elesettek, betegek életét – ilyen vonatkozásban vélhetően példaképe volt nagynénje, Szent Erzsébet. Ezt az utóbbi kapcsolatot művészek is felismerték – Isabelt gyakran ábrázolják Erzsébet híres rózsa-csodájához hasonlóan rózsákat tartva ruhája redői között.

VR Ez a magatartás valóban jó királynéhoz méltó. Részt vett az államügyek bonyolításában is?

PGY Isabel/Erzsébet királyné élénk közéleti tevékenységet fejtett ki. Ennek dokumentált nyomai elsősorban mint béke-szerzőt mutatják be. Az első híres eset a „szomszéd” kasztíliai királlyal kezdődő ellenségeskedés elsimításában való részvétel volt, ami az Alicanses-i szerződéssel 1297-ben rendezte a két ország vitatott határait. Két évtized múlva Portugália békéjét fia, Alfonso infáns-trónörökös lázadása zavarta meg, aki azt kifogásolta, hogy a király egyik, Alfonso-val közel egykorú törvénytelen gyerekét, Alonso Sanches-t részesíti kedvezményekben. A királyné határozott beavatkozására a törvénytelen fiú busás ajándékkal külföldre távozott, a trónörökös pedig ünnepélyes hűségesküt tett le apja kezébe. Ez az affér egyébként a gyakorlatban úgy rendeződött, hogy a királyné egyedül, egy öszvéren „lovagolva” a már csatára felsorakozott csapatok közé ment és megjelenésével sikeresen oltotta ki a harci kedvet.

Isabel királyné 1325-ben megözvegyült. Ezt úgy fogta fel, mint útmutatást a szerzetesi életre. Az általa Coimbra-ban alapított Klarissza kolostorba vonult, fogadalmas apácaként. Vagyonát eladta és a befolyt összegeket részben a szegények támogatására, részben pedig a kolostor tovább-fejlesztésére fordította. Néhány év múlva újból a „nagypolitika” színpadára kellett lépnie, újból, mint békeszerző. 1336-ban fia, az akkor már mint IV. Alfonz király vitába keveredett a szomszédos uralkodóval, Kasztiliai XI. Alfonsoval, aki egyébként a veje volt. Isabel királyné újból az ellenségeskedések helyszínére sietett és sikeresen akadályozta meg a vérontást. Ezen az úton megbetegedett és rövidesen, 1336. július 4-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Földi maradványai ma is Coimbra-ban találhatók az újabb Klarissza (Szt. Klára) kolostorban.

Emléke elevenen él a XXI. században is. Kétévenként külön ünnepség-sorozattal emlékeznek meg róla Coimbra-ban. A következő ilyen alkalom 2026-ban nyílik az esetleges magyar zarándokok előtt.

VR Rendkívül érdekes életpálya és – különösen sikeres békeszerző tevékenysége miatt – ma, közel 8 évszázaddal később is roppant aktuális. Engedjen meg egy kérdést: mi vezette Önöket Berzeviczy tanárnővel, e régi és távoli szent nyomára?

PGY Korábban foglalkoztunk Aquinói Szent Tamás testvéreinek magyarországi leszármazottjaival, akik egyébként sokan vannak, anélkül, hogy e kapcsolatról tudnának. E rokonság a horvát-magyar Frangepán családon keresztül jött létre. Most, a közelmúltban publikált figyelemreméltó archaeogenetikai vizsgálatok alapján e család egyes rokoni összeköttetései újból érdekessé váltak és jelenlegi munkánk arra irányul, hogy összegyűjtsük Frangepán Beatrix (a trón-várományos Hunyadi-Corvin János felesége) Árpád-házi őseit. E munka során került látókörünkbe Barcelona-Aragon Isabel királyné, aki szintén szerepel az Árpádházi kapcsolatok listáján, mint említettük, apai nagyanyja és távolabbi ősanyja révén. Ennek persze az is következménye, hogy Isabel/Erzsébetnek is számos, több ezer, magyar leszármazottját lehetne megkeresni.

VR Köszönjük a beszámolót és további jó munkát kívánunk ehhez az érdekes területhez!

PGY Köszönöm a meghívást és a figyelmet.