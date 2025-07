Szent Ferenc Istendicséretéről: egyszerű és alázatos

800 évvel ezelőtt, 1225-ben írta Szent Ferenc a „Laudato si” kezdetű imát, mely mindmáig az egész kereszténység közös lelki kincse, egyúttal pedig a bontakozó olasz nyelvű irodalom egyik legbecsesebb alkotása. Pál József szegedi nyugalmazott egyetemi tanár a himnusz szavainak eredeti értelmében próbálja kifejteni Szent Ferenc üzenetét.

Amikor Szent Ferenc egy súlyos lelki krízisben és belső feszültségekben töltött éjszaka után a felkelő nap első sugarai látványának hatására imájába kezdett, már közel ezer éve művelték a keresztény önkifejezés első nagy irodalmi műfaját, a himnuszt. Ambrus és Ágoston útmutatása szerint született meg az európai, akkor még pusztán latin nyelvű költészet, amelynek célja a vigasztalás és a buzdítás volt. „A himnuszok énekek, melyek Isten dicséretét tartalmazzák” – írta szent Ambrus. A gyötrelmes éjszaka elmúltán megjelenő fény, világosság, ami Isten legfontosabb szimbóluma, Ferenc számára az az égi jel volt, amely bizonyossággal töltötte el saját maga üdvözülésének lehetősége iránt. Öröm érzésének kifejezésére dicsőítő- és hálaéneket mondott a Teremtő és teremtménye új találkozásáról. A XIII. század hajnalán már elterjedt volt okszitán és francia nyelven egy részben más tematikájú költészet, a trubadúroké és jokulátoroké. Talán a hallgatók emlékeznek még Roberto Rossellini 1950-es filmjére, amelynek címe Francesco, giullare di Dio (Isten énekmondója). A hálaének győzelem a sötétség felett mind fizikai, mind morális értelemben. Éjszakából nappalba lépés első pillanat a teremtett világ szereplőinek egymással és Istennel való harmóniáját mutatja, még az utolsó, a testi elmúlásról szóló részben is, amelyet Ferenc valószínűleg közvetlenül a halála előtt illesztette a két évvel korábban mondottakhoz. A testi szenvedés átélése, olvassuk a Fiorettiben közelebb visz Krisztushoz, akinek öt sebét La Vernában meg is kapta.

Ferenc megjelenése új korszak nyitánya, s nemcsak az egyház történetében, amint Giotto freskóján is láthatjuk. Dante, szűk évszázaddal később Napkeletnek nevezte őt (Par. 11.54), akinek az erejétől a föld megújulhat, s aki házasságra lépett a Szegénységgel. Az életre keltett, emancipált teremtett dolgok és mi, emberek együtt énekeljük ezt himnusz. A teremtés egységének eszméjében merőben új kapcsolat jött létre a tárgyi és a szellemi világ, a test és a lélek között.

Laudáció és hálaadás, nincs benne az Atyához vagy Máriához való könyörgés külön beavatkozásért, protekcióért. Ez is az ember méltóságának a jele. A teremtés teljessége úgy jó, ahogyan az alkotója létrehozta.

A vers az Úr megszólításával kezdődik (Legmagasabb), s dicséretével folytatódik. A harmadik sorban találkozunk először a címként is gyakran idézett kifejezéssel: minden teremtményeddel, különösen a Nap testvérrel együtt, aki rólad „hordoz jelentést” (porta significatione) legyél áldott.

Áldott légy, én Uram,

minden teremtményeddel együtt

különösen [kiváltképp] a nap testvér úrral [együtt]

aki nappal, és megvilágítasz minket általa.

A laudato sie kifejezés itt fordul elő először – szenvedő szerkezetben („legyél dicsérve”) – a szót a műben Ferenc összesen kilencszer idézi. A középkori asztronómia tudása szerint ennyi égkör választja el a földet az empyreumtól, a mozdulatlan Isten végtelen birodalmától. Nyolcszor ugyanígy passzív alakban és mindig Istenre vonatkoztatva, a kilencedik (első mozgató?) említésnél azonban többes szám második személyű cselekvő igeként, és ekkor már a teremtményekhez intézett felszólításként – dicsérjétek! A teremtő és a teremtett közötti kapcsolat az elzártból és személytelenből aktívvá és személyessé válik.

A Naphimnusz

De milyen új és rejtett kapcsolat figyelhető meg a dolgok, működési rendjük és Alkotójuk között? Erre a kiemelt helyen lévő Nap után a Holdról és a csillagokról szóló részben kaphatunk választ. A titok kulcsa egy hárombetűs propozíció, amelynek magyarázatánál fontos körülmény, hogy anyja révén Ferencnek a francia is vele született nyelv volt. A per szó többféle használata kihat az egész mű értelmezésére. A három lehetséges magyarázat: okszerű, alanyi vagy eszköz alapú interpretáció. Az első értelmezésben a per jelentése, azért, azon okból légy dicsérve, mert megteremtetted a holdat, a csillagokat stb. A per tehát: azon oknál fogva illeti Istent dicséret, mert megteremtette mindezeket (Áldott légy, én uram, hold nővérért és a csillagokért/ per sora luna e le stelle…). A másik nyelvtanilag lehetséges felfogás szerint a per az utána álló szóra, mint alanyra utal rá, tehát a természet elemei is, csakúgy, mint a költő, dicsérik Istent. Eszerint a per alanyi értelmű. Mi dicsérünk téged. (Ebben az esetben a per a francia par „által” tökéletes megfelelője.) A harmadik az eszköz szemléleti alapú megközelítés, azaz valaminek a segítségével szól a dicséret (Őáltala, Ővele és Őbenne). Hasonlóan a per Christum Dominum nostrum-hoz. Ez inkább a határozószó latin értelmére vezethető vissza, Az ő segítségükkel, rajtuk keresztül, őket felhasználva dicsértessék Isten. Ez a szócska minden alkalommal a laudato si misignore (Áldott légy, énuram) per szerkezetben fordul elő. Finom különbségek, amelyek meghatározzák a költői alapállást. Majdnem biztosan állítható azonban, hogy Ferenc mindhárom jelentéssel tisztában volt, s éppen így emelte ki, a dicsőítés komplex jellegét egyetlen egy prepozícióval.

Szembetűnő, hogy bizonyos elemek a négyes rendszer szerint csoportosulnak, más elemek pedig a hármas, ismét mások az ötös szerint. A versben az égi, elvont dolgokra vonatkoztatva általában hármasával jelennek meg az összetartozó kifejezések, gyakran jelzők: dicséret, tisztelet, áldás (Atya), szép, sugárzó, ragyogó (Nap), fényesek, értékesek, szépek (Hold, csillagok). Az égi hármasok mellett ugyanígy felsorolhatjuk az földi négyeseket: a szél fivérhez kapcsolódva: levegős, felhős, derűs, mindenféle idő (járás), a vízre vonatkoztatva, hasznos, alázatos, értékes, szűzies. A tűzre a szép, vidám, izmos, erős jelzőket használja. Zárásként ugyancsak a földi dolgok számának megfelelően szólít fel Isten iránti helyes magatartásra és cselekedetre: dicsérjétek, áldjátok, köszönjétek, szolgáljátok. Krisztus öt sebének emlékét idézi az öt többes szám harmadik személyű igealak, a megpróbáltatásokban őt kereső emberek: 1) Isten nevében megbocsátanak, 2-3) elviselik (békében) a szenvedéseket (tövis!), 4) végül Isten által meg lesznek koronázva. Az ötödik így ragozott ige: jaj azoknak, akik halálos bűnben halnak meg.

Poétikai szempontból Ferenc műve rímes, főleg asszonáncokat tartalmazó, ritmikus próza, az egyik első olasz nyelven megszólaló irodalmi alkotás. Magán hordozza a nyelv és a versben kifejezett természetmisztika születésének minden szépségét és gyötrelmét. A magyar fordítókat az eredeti szöveg megoldhatatlan feladat elé állította, pedig kiváló költők próbálkoztak vele. Babits Mihály, Sík Sándor, Képes Géza, Dsida Jenő valahogy elsiklottak a naphimnusz lényege fölött. Azt, hogy miben van a fordítások és az eredeti szöveg közötti különbség, egy metaforával szeretném érzékeltetni. Az eredeti szöveg, mint tudjuk, nyolcszáz évvel ezelőtt keletkezett. Ez a mű végtelenül egyszerű, olyan, mint a korabeli román stílusú templomok, ahol a kövek egymás mellé téve, szinte megmunkálás nélkül hoztak létre egy épületet. A fordítók ezzel szemben megcsiszolják, szépítgetik a szó-köveket, a póriasan egyszerű kifejezéseket; jelzőkkel látják el, cizellálják, és így azok már nem a maguk nyers eredetiségében kerülnek a vers-építménybe. A naphimnusz lényege, hogy az emberi szó, amellyel Istenhez beszélünk egyszerű és alázatos legyen, „kössön házasságot” a nyelvi szegénységgel.