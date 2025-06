Globális Vallásközi Párbeszéd Konferencia Rómában, politikusok jubileuma

Június 21-én fogadta XIV. Leó pápa az Interparlamentáris Unió találkozójának résztvevőit a politikusok szentévi audienciáján, amelyre 68 országból érkeztek küldöttségek. A magyar országgyűlési delegációt Bartos Mónika képviselő, az Interparlamentáris Unió (IPU) magyar csoportjának első alelnöke vezette, aki beszámolt a Vatikáni Rádiónak a vallásközi találkozóról és a pápai audienciáról.

Hallgassák meg Bartos Mónika beszámolóját!

2. Globális Vallásközi Párbeszéd Konferencia az Interparlamentáris Unió és az olasz törvényhozás szervezésében Rómában

A magyar delegáció tagjai voltak: Bartos Mónika országgyűlési képviselő, az IPU magyar nemzeti csoportjának első alelnöke, Hiller István országgyűlési képviselő, az IPU magyar nemzeti csoportjának alelnöke, Somfainé Ádám Katalin, az Országgyűlés IPU Irodájának vezetője.

Bartos Mónika felszólalása az ülésen

Az Interparlamentáris Unió a szuverén országok parlamentjeinek világszervezete, egyben a legrégebben alapított világszervezet, amelyet 1889-ben hoztak létre Párizsban. Magyarország joggal büszke arra, hogy a világszervezet 9 alapító országának egyike. A magyar nemzeti csoport első elnöke az idén 200 éve született Jókai Mór volt, aki pacifistaként a békére törekvőket úgy nevezte, hogy a béke nagykövetei. Az IPU két évvel ezelőtt szervezte első vallásközi párbeszéd konferenciáját a marokkói törvényhozással karöltve, ahol a jövőért való együttműködésről gondolkodtak a képviselők. A római rendezvény fő témája a párbeszéd, a bizalom és a remény előmozdítása volt.

Bartos Mónika delegációvezető, a magyar IPU csoport első alelnöke a békés egymás mellett élés témakörével foglalkozó 1. munkacsoport felkért előadójaként többek között elmondta, hogy sajnos a békétlenség az elmúlt két évben tovább erősödött. Egyre békétlenebb a világunk.

Somfainé Ádám Katalin, Hiller István, Dr. Tulia Ackson, Pier Ferdinando Casini (az Olasz IPU csoport elnöke, az IPU tiszteletbeli elnöke)

A Religious Freedom in the World Report szerint 4,9 milliárd ember él olyan országban, ahol a vallásszabadság súlyos megsértésével kell szembesülniük. 28 országban üldöztetés, 33 országban pedig diszkrimináció áldozatai. Bartos Mónika meglátása szerint társadalmainkban elsősorban orvosnak kell lennie a politikusoknak; gyógyítani kell a sebeket. Az emberek tele vannak sebekkel egyéni szinten, közösségeikben és a nemzetek között is. Ha ezeket nem kezeljük, akkor sosem lesz gyógyulás, és sosem tudunk békésen egymás mellett élni. Mindenekelőtt fel kell tárni a békétlenség okait. Sokszor a vallási alapúnak tartott konfliktusoknak sem a vallási ellentét az igazi alapja. Gyakran a létbizonytalanság, a frusztráció, a reménytelenség.

A magyar delegáció vezetője

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a modernizmus és a globalizáció miatt sokan leszakadtak, hátrányba kerültek, még inkább marginalizálódtak. Ezt a folyamatot a globális verseny tovább erősíti. A frusztrációból és a tehetetlenségből származó düh pedig számos formát ölthet és sok célpontja, áldozata lehet. Fel kell tennünk a kérdést, hogy mi a helyzet a saját országunkban? A válaszadásnál fontos a helyes helyzetfelmérés és az őszinteség. A társadalmi feszültséget oldja – akkor is, ha vallási alapú -, ha olyan fejlesztéseket valósítunk meg, amelyek eredményeit különböző valláshoz tartozó emberek tudják élvezni, sokakon segít. Pl. orvosi rendelőket, iskolákat, kórházakat. A Hungary Helps programon keresztül Magyarország is sokszor ilyen fejlesztéseket támogat.

Leo pápa a politikusok jubileumán három fő gondolatot bízott a politikusokra: a közjó szolgálatát, a vallásszabadság biztosítását és a mesterséges intelligencia adta kihívások kezelését. Elmondta, hogy elsődleges feladat a közösség javának előmozdítása és védelme, különösen a gyengébbek és a kirekesztettek megóvása. Ezek az állandósult igazságtalan helyzetek könnyen torkollnak erőszakba, majd háborúba. A jó politika viszont az erőforrások igazságos elosztásával hatékonyan szolgálhatja a harmóniát és a békét, mind társadalmi szinten, mind nemzetközi viszonylatban.

Utalt arra, hogy a politikai tevékenységet XI. Piusz joggal nevezte a szeretet legmagasabb formájának. A politikát ne foglalkozásnak tekintsék, hanem küldetésnek az igazságban és a jóban való növekedésre. A Szentatya vallásszabadságra és az emberi méltóság garantálására való felhívását visszhangozta az Interparlamentáris Unió egész konferenciája, hiszen a vallásközi párbeszéd, egymás megismerésének és megértésének jegyében szerveződött.

A képviselők meghatódottan fogadták a Szentatya imáját és pápai áldásával megerősödve folytatják szolgálatukat a rájuk bízottak érdekében.