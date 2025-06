Magyar zenei est a nemzetközi „Orgonák éjszakáján” a római Gesù templomban

Idén másodjára is a jezsuiták anyatemploma, a Chiesa del Gesù adott helyet Olaszországban, Róma szívében a nemzetközi „Orgonák éjszakája” magyarországi programsorozatnak. A tavalyi évet követően, Pünkösd vigíliáján 5 kontinens 30 országában csendült fel egyidőben a hangszerek királynőjének fenséges hangja – Kajtor Domonkos jezsuita skolasztikus tudósítása.

P. Vértesaljai Lászó SJ - Vatikán

A Filharmónia Magyarország, a Római Magyar Akadémia és a Jézus Társasága együttműködésének köszönhetően

Pünkösd a Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Az Atya és a Fiú szeretetből elküldi Lelkét, aki leszáll az apostolokra és az életük részévé válik. Isten egészen személyesre és maradandóra fűzi a kapcsolatát velünk, emberekkel, ahogy teljesen életünk részévé válik Lelkében. Ez változásra hív mindnyájunkat. Ezt látjuk az apostoloknál is, Húsvét megrázkódtatása, majd felfoghatatlan öröme után a Szentlélek eljövetelével irányt és értelmet találnak az életüknek. Isten megbocsájtó szeretetét és végetlen szépségét kezdik hirdetni. Pünkösd előestéjén ebbe a szeretetbe és szépségbe kaphattunk betekintést a zene segítségével. A Filharmónia Magyarország, a Római Magyar Akadémia és a Jézus Társasága (a jezsuita rend) együttműködésének köszönhetően, lassan tradícióként újra az Il Gesù templomban lehettünk fültanúi egy érzéki és legmagasabb szintű művészi értéket nyújtó koncertnek. Hazánkban már évek óta nagy sikerrel rendezik meg az” Orgonák éjszakája” programsorozatot, amelynek célja, hogy közelebbről, személyesebben is megismerkedhessünk az orgona hangszer csodájával és egy estére átadjuk magunkat a zene örömének. Idén másodjára rendezték meg a nemzetközi Orgonák éjszakáját, amelynek során öt földrészen több mint százötven koncertet adtak különböző nemzetiségű orgonaművészek. „A külföldi Liszt Intézetek és magyar nagykövetségek együttműködésével tavaly nemzetközivé vált az Orgonák éjszakája, ez a kapcsolat idén is gyümölcsözően folytatódik” - mondta Szamosi Szabolcs a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.

Szabó Balázs orgonaművész és nemzetközi orgonaszakértő valamint Kiszty Nóra furulyaművész előadása

A Róma városába összegyűlt hallgatóságot az est kezdetén Dr. Lantos Krisztina a Római Magyar Akadémia igazgatója köszöntötte személyes szavakkal: „Rómába érkezésem óta számomra az Il Gesù vált a legszeretettebb templommá. Itt volt az első rendezvényem, az első orgonakoncert, ahol megjelentem a Római Magyar Akadémia igazgatójaként. Azóta nem volt olyan hónap, hogy ne jöttem volna el ide.” Majd így folytatta: „A ma esti koncert sokkal több, mint pusztán egy zenei esemény: kapocs két nemzet között, amelyek a kultúra, a hit és a művészet közös nyelvén szólnak ma egymáshoz. A zene – különösen az orgona hangja – olyan nyelv, amely mindenkit képes megszólítani, kortól, származástól és hovatartozástól függetlenül. És pontosan ezek a pillanatok, ezek a találkozások képesek életet lehelni a közösségeinkbe és a kapcsolatainkba.”

Rómába két művész érkezett hozzánk az Orgonák éjszakájára. Szabó Balázs orgonaművész és nemzetközi orgonaszakértő valamint Kiszty Nóra furulyaművész. Balázs 15 évesen kezdett zenélni. Miskolcon a Jezsuita Gimnáziumban végzett, majd a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett diplomát. Tanult Németországban, Hollandiában és Rómában. Jelenleg a budapesti és a bécsi zeneakadémiák professzora. Nóra konzervatóriumi tanulmányait követően a hamburgi Zeneművészeti és Színházi Főiskolán folytatta képzését. A művészek nem először térnek be az Il Gesúba koncertet adni. Rómához és a templomhoz fűződő személyes kapcsolataik által kivételes emlék volt számukra a koncert.

Az est lelket emelő különlegessége, hogy a világ első barokk templomában csendültek fel a barokk kor furulya és orgona gyöngyszemei. Johann Sebastian Bach, Giovanni Paolo Cima darabjai szólaltak meg, de zenei kóstolót kaptunk a modern kor ritkaságaiból is. A furulya és orgona dallamok finoman egymásba fonódva vezettek minket a szeretet és a szépség mélységeibe. A koncert zárásaként Szabó Balázs Toccata Veni Creator – AMDG (Ad Maiorem Dei Gloriam) darabja szólalt meg, amely egyúttal e zenemű ősbemutatója volt. Másnap a Szent Péter téren a pápai pünkösdi szentmise előtt is hallható volt e remekmű. Miközben az összegyűlt emberek a Szentlélek kiáradását várták, Bernini oszlopcsarnokai titkon Loyolai Szent Ignác atyánkra emlékeztek, ahogy együtt visszhangozták: Ad Maiorem Dei Gloriam, mindent Isten nagyobb dicsőségére!