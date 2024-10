A hűséges maradás jegyében – a százéves Szőnyi Zsuzsa köszöntése, aki el sem ment

Száz éve, 1924-ben lépett az élet országútjára, tíz éve immár fényes mennyei ösvényen lépdel. 1924-ben születik Kodály Zoltán Székely fonó-ja, George Gershwin Rhapsody in Blue-ja, ebben az évben tartják a 8. Olimpiai játékokat Párizsban, Reymont lengyel író ekkor kapja az évi irodalmi Nobel-díjat a Parasztok regényciklusával és Magyarország lassan kezdi összeszedni magát a vesztes háború és a még veszteségesebb diktátum után.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Vértesaljai László emlékezése Zsuzsára, egykori drága Munkatársunkra itt a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségében

Ebben az évben, október másodikán, a Szent Őrzőangyalok ünnepén lát napvilágot Zsuzsa, de már viszik is haza Budapestről a zebegényi oltalomba, ahol „megtanulja” a világot, egy Duna-menti szegény kisfalu miliőjében. Ebben segítik az őrzőangyalok és köztük Zsuzsa a sajátjára támaszkodik. Érzi, hogy az oltalom alapja valami magasabb rendelés, ezért odabízza magát, ráhagyatkozik. Aki mellette áll – Jézus szavai szerint – látja az ő Atyjának arcát. És ez elég neki!

Nézem a képet, melyet eredetiben római lakása szalonjában tartott, jobbra a bejárat mellett. Három-négy évesen festi meg az apja, aki „nagyon kérlelte, hogy maradjon nyugodtan és közben mesélt neki”. A széken Zsuzsa két kezével az ülésbe kapaszkodik, lábai fegyelmezetten a földön, de mégis a szemei tartják meg őt. Ahogy tekintete az apjára szegeződik, abban eltökéltség van: Látja az apja arcát, magán érzi a tekintetét, lám „tekintetre méltatták őt is”, mint Jézus Anyját. Mindig volt neki, akire föltekintsen: s ez elég volt neki!

Ebben az oltalomban nő fel, és marad mindig – legbelülről – megoltalmazott. Ezt az úti-készséget – Őrangyala szárnyai alatt – senki nem veheti el tőle, ezért marad mindig szabad, hogy útra keljen, Matyival egy életre, aztán együtt többször a Szabadság felé.

Úgy látszik Őrangyala maga is mediterrán lélek, mert Ők férjével nem a nyelvileg jobban ismert Frankhon, valahogy a piktorok hazája felé fordulnak, hanem Délnek, és vesznek szállást ’49-ben Rómában, hogy majd hatvan éven át ott eresszenek gyökeret talján talajban. Élete kétharmadát ott tölti és jóízű lényének a titka éppen ez a gyökeres megkapaszkodás, ott-lét, igazi jelenlét. Soha nem gondolt pénztárcája vastagságára, lakása négyzetmétereire, hanem csak arra, hogy ahol van, otthon legyen. És ez elég volt neki!

Zsuzsa soha nem kozmopolita: mindenütt magyar marad, de mellette „római lány”. Már kész a fészkük, amikor első Cinquecento kiskocsijukkal, tetején a fölszíjazott bőröndökkel nyakukba veszik a világot, s irány Franciaország, tekergős szerpentineken föl s le, kisvárokok főterén kötelező megállókkal, persze először az ottani magyar barátok, s rajtuk keresztül sok új ismerős felé, akik többnyire előbb-utóbb visszaköszönnek a római otthonban. És ez elég volt neki.

Táguló világ az övé, oly óriási család, mint talán Zebegényben, ahol mindenki ráköszönt mindenkire. Ebben is első volt, ahogy fölvette a kagylót, ahogy beleszólt a kaputelefonba: „Gyere, gyere csak!” Mondta ezt még az ismeretlennek is, nemegyszer a kattanás után kérdőjellel a szemében. „Ez ki volt…? Majd kiderül, majd meglátom!” – s mindig helyet hagyott az újnak. A meglepetésekben is mindig számíthatott az Őrzőangyalára. Ez sohasem volt tudatos, hanem „csak” költözőmadarak tévedhetetlen orientációja, egy szinte veleszületett bizonyosság, hogy ráhagyatkozhatom...! És ez persze, elég volt neki!

Tudom, bizonyosággal tudom, hogy Zsuzsa időről-időre összerakta az arcokat, neveket, eseményeket és azok helyükre kerültek az ő tág koordináta-rendszerében. Vele lehetett mindenki, aki nem volt ellene, miként a tágasabb jézusi mérce. Nem kellett vele szükségképpen egyetérteni, hagyta lenni a dolgokat, de ha összeférhetetlenséget érzett, akkor az „kiérződött” belőle. Így pulzált az ő tágterű köre, s bizony csendben – maguktól – kiperegtek onnét a nem odavalók. Ritkán, de ha kellett, tudott „templom-tisztogató” keménységű lenni és akkor ki is tartott benne, megmaradt a szilárd alapokon, kerül mibe kerül! Akik végig-kísérték az életét, könnyen észrevehették vitorlája vásznában az eredetiséget jelentő királynői vörös-szálat, mert a neki kimért kilenc évtizedben, 24-től 14-ig szakadatlan ez a szál, mint az írása, folyondár kalligráfia. És ez elég volt neki!

Elég volt azt tudni, hogy szelíden rásimul a zebegényi dombokra, hogy örökké apjára és rajta túl az Atyjára szegzi a tekintetét, s hogy neki itt Rómában mindössze egyetlen kulcsa van, amivel csak nyitni lehetett. Ma is mosolyog, mert tudja, hogy az az egy is elég.

Tíz éve, 2014. március 16-án Odafenn elővettek egy kulcsot, megnyílt az Ajtó, ő a nevét hallotta, és elindultak. Zsuzsa… és az Angyala!

(Az írás megjelent az Országút online újságban)