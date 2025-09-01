Parolin bíboros: Számos érdek akadályozza a gázai tragédia megoldását

A római Campo Marzio-i Szent Ágoston-bazilikában Szent Mónika liturgikus emléknapján bemutatott szentmisét követően Parolin bíboros, vatikáni államtitkár válaszolt az újságírók kérdéseire. Reményét fejezte ki idézve Leó pápa felhívását, miszerint elkerülhető a „kollektív büntetés” a Közel-Keleten, és hogy megvalósul a tűzszünet, illetve a humanitárius segélyekhez való „biztonságos hozzáférés”.

Vatikáni Hírek / Somogyi Viktória – Vatikán

Augusztus 27-én Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár megismételte a Szentszék álláspontját a közel-keleti válsággal kapcsolatban, emlékeztetve XIV. Leó pápa felhívására és a Szentföld pátriárkáinak nyilatkozataira.

A gázai lakosság kitelepítésének megállítása

„Szeretném felidézni a pápa szerda reggeli általános kihallgatáson tett felhívását, amely tükrözi a Szentszék gondolkodásmódját a gázai helyzetről” – magyarázta Parolin bíboros. Emlékeztetett, hogy a pápa a görög ortodox és latin pátriárkákkal együtt felszólított a „háború befejezésére”, és szót emelt „Gáza lakosságának kitelepítése ellen”.

Sok érdek forog kockán

A bíboros hangsúlyozta, hogy „számos lehetséges megoldás létezik, amelyek valóban véget vethetnek ennek a helyzetnek”, de elítélte a különféle „politikai”, „gazdasági”, „hatalmi” és „hegemón” érdekek súlyát, amelyek akadályozzák „ennek a tragédiának az emberséges megoldását”.

A maradás, mint bátor cselekedet

A gázai egyházi személyzet és a hívők védelmével kapcsolatban Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy „a szabadságot az izraeli kormány evakuálási parancsának fényében biztosították”. Ismerete szerint III. Teofilosz, Jeruzsálem ortodox pátriárkája azt nyilatkozta, hogy az ortodox plébánia híveit felkérték, hogy „hagyják el Gázát”. „Mindenki maga dönti el, mit tesz” – mondta a bíboros, miközben elismerte, hogy „a maradás választása bátor dolog”. Hozzátette azonban, hogy nem tudja, „hogyan lehet ezt végrehajtani, ha létezik ez az evakuálási parancs” és „a terület teljes szárazföldi ellenőrzése”.

Diplomáciai jelek

A diplomáciai fronton a vatikáni államtitkár megerősítette, hogy folyamatos „kapcsolatban állnak az amerikai kormányzattal a nagykövetségen keresztül”, és reményét fejezte ki, hogy Gideon Sa'ar izraeli külügyminiszter washingtoni látogatásából eredő nemzetközi tárgyalások kézzelfogható eredményeket hoznak: „Azt várom, amit a pápa kért: tűzszünetet, a humanitárius segélyekhez való biztonságos hozzáférést, a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását – amelyek elengedhetetlenek –, és hogy a kollektív büntetés elkerülhető legyen.”

Az izraeli kormány álláspontja

Végül a gázai lakosság kényszerű evakuálásának kockázatával kapcsolatban Parolin bíboros elismerte, hogy az izraeli kormány eddig „nem mutatott szándékot a visszalépésre” ebből az álláspontból, és hogy „talán kevés remény van”, bár megismételte a Szentszék azon szándékát, hogy kitartóan nyomást gyakorol a változás érdekében.