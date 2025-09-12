Parolin bíboros: Európától a Közel-Keletig félő, hogy tovább terjed a háború

A bíboros államtitkár egy vatikáni konferencia után nyilatkozott az újságíróknak, kifejezve aggodalmát az újabb háborús frontok kialakulása miatt. „Ha nem gondolják meg magukat, félő, hogy egy szélesebb körű háború robban ki” – mondta Parolin bíboros, aki az amerikai aktivista meggyilkolására reagálva toleranciára és tiszteletre szólított az erőszak helyett.

Valerio Palombaro / Gedő Ágnes - Vatikán

A szakadék szélén táncolunk, mert fennáll a veszélye annak, hogy vég nélkül kiszélesedik a konfliktus, és ez félelmet kelt. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár nem rejti véka alá aggodalmát a háború kiterjedésével kapcsolatban, amint azt a lengyelországi orosz dróntámadásra válaszolva újságíróknak kifejtette. A Vatikánban tartott „Teremtés, természet, környezet, egy békés világért” – elnevezésű nemzetközi konferencia után a bíboros osztotta az olasz államfő, Sergio Mattarella nézőpontját, aki arról beszélt, hogy a jelenleg tapasztalható feszültség szintje olyan, mint az első világháborút megelőző időszakban. „Ha tényleg nem gondolják újra egy pillanatra a megkezdett utat, fennáll a konfliktus határtalan fokozódásának veszélye, vagyis egy szélesebb körű háború kirobbanását kockáztatjuk”.

A Gázai övezet humanitárius drámája

Parolin bíboros aggodalmának adott hangot a Közel-Keleten folyó háború és a gázai tragédia miatt is. „Az erősödő izraeli nyomás a Gázai szorosban sajnos nem áll meg, dacára annak a sok felhívásnak, amelyet a katolikus egyház is közzétett és a latin pátriárka, Pizzaballa bíboros is”. Az államtitkár kiemelte ugyanakkor azt a csodálatra méltó ellenálló képességet, amelyet a gázai Szent Család plébánián Gabriel Romanelli atya és a gázavárosi templomba befogadott emberek mutatnak. „Ott maradnak a fogyatékkal élők mellett, és nem akarnak engedni az erőszaknak”. A Globális Sumut Flottilla humanitárius missziójáról is kérdezték a bíborost, aki ezzel kapcsolatban elmondta: „Hasznos minden humanitárius akció, mely megkönnyítheti a jelenlegi súlyos humanitárius válságot a térségben, ezért pozitívan ítéljük meg”.

Adjunk helyet a párbeszédnek és a diplomáciának

A Szentszék fáradhatatlanul folytatja diplomáciai tevékenységét. „Megteszünk minden lehetőt” – nyilatkozta Parolin bíboros. „A diplomáciánk keresi a kapcsolatot minden érdekelt féllel, beszélünk, kitartunk; ezek az eszközök állnak a rendelkezésünkre ahhoz, hogy megállítsuk a konfliktus kiszélesedését”.

Népirtás zajlik?

A vatikáni államtitkárt az Európai Parlament határozatáról is kérdezték, mely a tagállamokat arra szólítja, hogy ismerjék el Palesztinát, a határozat azonban nem tartalmazza a népirtás-kifejezést Gázára vonatkoztatva, ellentétben azzal a dokumentummal, amit hétfőn néhány pap és püspök aláírt. „Ők valószínűleg megtalálták a Gázában folyó történésekben azokat az elemeket, amelyek miatt ezt a definíciót adták. Mi egyelőre ezt nem tettük. Meglátjuk majd. Tanulmányozni kell, szükséges, hogy meglegyenek a feltételei annak, hogy egy ilyen kijelentést tehessünk” – pontosított Parolin bíboros. Múlt héten fogadta audiencián XIV. Leó pápa az izraeli elnököt, Jichák Hercogot. A találkozót kommentálva az államtitkár elmondta, hogy az izraeli elnök megnyugtatta, hogy nem foglalják el Gázát. „Én jóhiszeműen állok mindenkihez, aztán meglátjuk a tényeket” – fűzte hozzá.

Charlie Kirk meggyilkolása

A vatikáni konferencia után az amerikai konzervatív keresztény aktivista, Charlie Kirk meggyilkolásáról is kérdezték Pietro Parolin bíborost. “Ellenzünk mindenféle erőszakot. Nagyon-nagyon toleránsnak kell lennünk és tisztelni mindenkit, akkor is, ha nem osztjuk mások nézeteit, nyilatkozatait és gondolatait. Ha nem vagyunk toleránsak és nem adjuk meg a tiszteletet, hanem erőszakosak vagyunk, akkor az valóban nagy problémát fog okozni a nemzetközi és a nemzeti közösségen belül is”.