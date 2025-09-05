Gallagher érsek hangsúlyozza a párbeszéd és a konszenzus újjáépítésének szükségességét

A szlovéniai Bledben szeptember elsején és másodikán megrendezett Bledi Stratégiai Fórum utolsó napján Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára kiemelte a párbeszéd és a konszenzusépítés szükségességét az egyre megosztottabb világban.

Somogyi Viktória – Vatikán

A 20. Bledi Stratégiai Fórumon, amelyet az azonos nevű szlovén városban tartottak, Paul Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára beszélt Leó pápa erőfeszítéseiről a világ békéjének előmozdítása érdekében, követve Ferenc pápa által a párbeszéd, a szolidaritás és a testvériség előmozdításában megtett lépéseket.

A 2006-ban indított Bledi Stratégiai Fórum találkozóhelyet kínál az Európát és a világot érintő politikai, biztonsági és fejlesztési kérdések megvitatására, összehozva a legkülönbözőbb tudományos, politikai és nemzeti háttérrel rendelkező szakértőket és érdekelt feleket. Az idei rendezvény témája az „Elszabadult világ” volt, és arra összpontosított, hogy Európa és különösen az Európai Unió hogyan tudja újraértelmezni és betölteni szerepét a világot ma sújtó összetett geopolitikai, gazdasági és éghajlati válságok és feszültségek kezelésében.

A Fórum utolsó napján, szeptember 2-án, kedden Gallagher érsek részt vett egy kerekasztal-beszélgetésen, amely a „Vezetés és a multilateralizmus újjáélesztése a konfliktusok és a széttöredezettség korában” témát vitatta meg. Az eszmecsere azt vizsgálta, hogy a politikai és társadalmi erőfeszítések hogyan értelmezhetik újra a béke érdekében végzett vezetést merész, befogadó és multilaterális módon, még a széttöredezettség korában is. A megbeszéléseken hangsúlyozták, hogy a békére törekvő vezetés egy kollektív, bátor gyakorlat, amelynek fel kell ébrednie, hogy szembenézzen a mai világ összetettségével.

A hallgatóság kérdéseivel együtt megvitatott témák között Gallagher érsek elismerte a többi résztvevő által kiemelteket a konszenzus hiánya és az újjáépítéséhez szükséges politikai erőfeszítések jelentette kihívásokkal kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a konszenzusépítés ma elsődleges fontosságú, és „a megszokottól eltérő gondolkodást” és új ötletek, megközelítések és megoldások kidolgozását igényli. Rámutatott: a konszenzusépítés pedig minden szinten sürgős, nemcsak a legfelsőbb szinteken, például az Egyesült Nemzetek Szervezetében vagy nemzeti szinten, hanem helyi szinten is.

Gallagher érsek hozzátette: személyesen azt gondolja, hogy politikai vezetőink többsége képes pozitív irányba fordítani a dolgokat, de párbeszédre, konszenzusépítésre és együttműködésre van szükség. Mindezt nehezíti az intézményeken belüli növekvő széttöredezettség és megosztottság, ami hozzájárulhat a hitelességük vagy a beléjük vetett bizalom hiányához, beleértve a nemzeti kormányokat is, ezért érthető, hogy a populizmus számos választási folyamatban erősödik. Kiemelte, hogy ma milyen sok demokrácia van válságban, mivel nem tudják biztosítani azt a két alapvető dolgot, amire az emberek vágynak az életben: a jólétet és a biztonságot.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a szabályokon alapuló rendszerek ma veszélyben vannak-e, Gallagher érsek kijelentette: ma úgy tűnik, csak akkor tartják be a szabályokat, ha van belőle valamilyen előny, míg a múltban a szabályokon alapuló rend mindenki védelmét felkínálta.