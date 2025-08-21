Mario Grech bíboros üzenete a perui püspökök közgyűlésének: hídépítő missziós egyház

Peru fővárosában, a tízmillió lakosú Limában tartják az ország katolikus püspökei 129. rendes közgyűlését augusztus 18-tól 21-ig. A perui püspökök közgyűlésére Mario Grech bíboros, a Szentszék Szinódusi Titkárságának érsek főtitkára üzenetet küldött, melyben arra bíztatja a résztvevőket, hogy közösségi, mintegy lelkigyakorlatos szellemben, egymásra figyelve hallgassák a Lélek sugallatait, hogy Leó pápa szándéka szerint „missziós Egyházzá legyenek, mely hidakat épít és párbeszédet folytat".

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A „Lélekben való beszélgetés” a meghallgatás és párbeszéd stílusa

Grech bíboros örömmel értesült arról, hogy az elmúlt napokban tanácskozásra gyűltek egybe, hogy együtt tanulmányozzák a Szinódus záródokumentumát. Szívélyesen üdvözöl minden résztvevőt és őszinte háláját fejezi ki elkötelezettségükért, hogy a közösség és a megkülönböztetés szellemében folytatják a szinodális utat. Ezzel a kezdeményezéssel továbbra is nyitottak maradnak a szinódus gyümölcseinek a befogadására. A szentszéki bíboros örömmel veszi tudomásul, hogy találkozójukat a „Lélekben való beszélgetés” gondolat jegyében folytatják, hiszen ez a hiteles egyházi módszer mélyrehatóan befolyásolta a szinódus útját. Ez egyúttal a meghallgatás és párbeszéd stílusa, amely az imádságban és a Szentlélek sugallatára nyitott lelkületben gyökerezik, mely átalakította magát a szinodalitás megtapasztalásának módját, odáig menően, hogy magát a szinódust mintegy újraértelmezték a „Lélekben való beszélgetésként”.

A perui püspökök találkozója egyre inkább egy „igazi lelkigyakorlat” jellegét ölti fel

Grech bíboros üzenete kifejti, a Lélekben való beszélgetés azt jelenti: hagyják, hogy mindenki számára kihívást jelentsenek a Lélek által sugallt megmozdulások, nem is csak a szavakra figyelve, hanem a testvéri párbeszédben felmerülő csendekre, megérzésekre és lelki érzelmekre is. A sok hang között ez a módszer segít felismerni a Magasságból érkező Hangot, amely személyes és közösségi megtéréshez vezet, új lelkipásztori gyakorlatokat sugall és javaslatot tesz a szinodalitásnak a helyi egyházakban való meggyökeresedéséhez szükséges struktúrákra.

Grech bíboros üzenete szerint így a perui püspökök találkozója egyre inkább egy igazi lelkigyakorlat jellegét ölti fel, semmint hogy egy egyszerű szervezői találkozó maradjon. Ez a kegyelem ideje, amikor a Szentlélek a pásztorok szívén keresztül szól az Egyház szívéhez.

Leó pápa: „missziós Egyház vagyunk, egy hidakat, párbeszédet építő Egyház”

A vatikáni szinódusi záródokumentum tanulmányozása mellett, amely összegyűjti az Isten népére figyelés és a pásztorok megkülönböztetése által jellemzett út gyümölcseit, arra is kéri őket, hogy vegyék figyelembe a Szinódus gyakorlatba ültetésére vonatkozó irányelveket, amelyek keretet kínálhatnak az elmélkedéshez, hogy munkájuk gyümölcsei hozzájárulhassanak a szélesebb körű egyházi megkülönböztetéshez. Végül a szinódusi bíboros főtitkár üzenete emlékeztet XIV. Leó pápa május 8-án este, megválasztása után az egész világhoz intézett szavaira, miszerint „missziós Egyház vagyunk, egy hidakat, párbeszédet építő Egyház, amely mindig nyitott a befogadásra, kitárt karokkal mindenki felé, akinek szüksége van szeretetünkre, jelenlétünkre, párbeszédünkre”. Az üzenet a perui püspöki rendes közgyűlés munkáját Szűz Mária, az Egyház Anyja, az Evangelizáció Csillagának anyai közbenjárására bízza, hogy gyengédségével kísérje és támogassa a perui püspökök szolgálatát.

Peru 34 millió lakosának 90 százaléka katolikus 45 egyházkerületben

A Perui Püspöki Konferencia129. rendes közgyűlése a „Mongrovejói Szent Turibiusz” kitüntetés aranyérmét ajándékozta Miguel Cabrejos Vidarte érseknek, Trujillo emeritus püspökének, továbbá José Velásquez Tarazona és Esteban Puig Tarrats emeritus püspököknek pappá szentelésük 70. évfordulója alkalmából. A dél-amerikai földrész észak-keleti, csendes-óceániai partvidékén és az Andok mentén húzódó Peru 34 millió lakosával a kontinens harmadik legnagyobb országa Brazília és Argentína után. Lakosainak 90 százaléka katolikus, akiket 45 egyházkerületbe sorolnak.