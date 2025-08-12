A Szentszék közzétette a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályzatát

Augusztus 9-én jelent meg a Gazdasági Titkárság prefektusa által aláírt általános végrehajtási rendelet, amely a Szentszék és a Vatikán városállam közbeszerzési szerződései kiválasztási eljárásának átláthatóságára, ellenőrzésére és versenyére vonatkozó szabályokról szóló motu proprio végrehajtási szabályzatát tartalmazza.

Somogyi Viktória – Vatikán

Közzétették augusztus 9-én a Gazdasági Titkárság 1/2025. számú általános végrehajtási rendeletét, amely tartalmazza a 2020. június 1-jén kiadott, a Szentszék és a Vatikán városállam közbeszerzési eljárásainak átláthatóságára, ellenőrzésére és versenyére vonatkozó normákról szóló motu proprio formában megjelent apostoli levél végrehajtási szabályzatát, amelyet a 2024. január 16-án kiadott, a „Jobb harmonizációról” szóló motu proprio formában megjelent apostoli levél módosított.

A közbeszerzési törvénykönyv frissítésének végrehajtásához

A 2025. augusztus 5-én Maximino Caballero Ledo, a Dikasztérium prefektusa által aláírt rendelet nyolc fejezetre és 52 cikkelyre oszlik. Meghatározza a Szentszék közbeszerzési törvénykönyvének frissítéséről szóló, a különböző vatikáni szervek közötti együttműködés eredményeként létrejött, a közbeszerzési eljárások nagyobb egyszerűsítése érdekében létrejött „Jobb harmonizációról” szóló motu proprio végrehajtásának módjait. A frissítés, amely megerősíti az átláthatóság, az ellenőrzés és a verseny célkitűzéseit a Szentszék és a Vatikán városállam közbeszerzési szerződéseinek odaítélése során, valamint a gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmódot és az ajánlattevők közötti megkülönböztetés-mentességet, elősegíti az időben történő adminisztratív intézkedéseket, valamint a hatékonyság, az eredményesség és a költséghatékonyság elveinek végrehajtását az Egyház szociális tanításával összhangban.

Átláthatóság, ellenőrzés és az erőforrások fenntartható felhasználása

Az új közbeszerzési törvénykönyvnek, amely a szerzett tapasztalatokra támaszkodik, összhangban a Praedicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióval, az a célja, hogy összeegyeztesse az átláthatóság és az ellenőrzés követelményeit az egyszerűsítés szükségességével, egy olyan működési megközelítés javára, amely a gazdasági döntéseket az etikusabb és az erőforrások fenntartható felhasználása szem előtt tartásával irányítja. A rendeletet a L'Osservatore Romano honlapján hirdették ki, és augusztus 10-én lépett hatályba, mielőtt a www.bandipubblici.va honlapon közzéteszik, és bekerül a Szentszék hivatalos közlönyébe, az Acta Apostolicae Sedis-be.