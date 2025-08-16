Parolin bíboros Burundiban: 60 éves a diplomácia kapcsolat, emlékezés a vértanú nunciusra

Augusztus 12-től 18-ig, keddtől hétfőig tart Pietro Parolin bíboros államtitkár látogatása a kelet-közép afrikai országban, hogy lezárja a Szentszék és Burundi között 60 éve született diplomáciai kapcsolatokat ünneplő jubileumot, és hogy letegye az alapkövét a 2003-ban meggyilkolt Michael Courtney nuncius tiszteletére épülő egészségügyi központnak.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A helyi egyház és a burundi hatóságok meghívására Pietro Parolin bíboros államtitkár augusztus 12-én kedden hatnapos látogatásra utazott az afrikai országba. Burundi idén ünnepli a Szentszékkel megnyitott diplomáciai kapcsolatok 60. évfordulóját és most lezárják az ünnepségsorozatot. Egyúttal megemlékeznek a 23 évvel ezelőtt burundi felkelők által orvul meggyilkolt Michael Aidan Courtney érsekről, Burundi apostoli nunciusáról, akinek tiszteletére emlékművet avatnak, illetve elhelyezik az ír származású vértanú vatikáni diplomata nevét viselő új egészségügyi központ alapkövét.

Courtney nuncius emlékezete

Michael Aidan Courtney érseket II. János Pál pápa 2000-ben nevezte ki apostoli nunciusnak a polgárháború sújtotta országba, aki vezető szerepet játszott a burundi kormány és a hutu lázadók közötti 2003 novemberében létrejött megállapodás elérésében. Időközben II. János Pál pápa már kinevezte őt a kubai apostoli nunciatúra élére, de a nuncius azt kérte, hogy egy ideig még hadd maradhasson Bujumburában, mert úgy vélte, hogy a végleges béke hamarosan megvalósulhat. Miközben a burundi fővárostól nem messze utazott, autóját lesben álló fegyveresek megtámadták és a lőtt sebtől vérző nuncius végül kórházban belehalt sérüléseibe 2003. december 29-én, mindössze 58 éves korában.

A Páduai Szent Antal plébániatemplom basilica minor rangjára emelése

A Boldogságos Szűz Mária mennybemenetelének pénteki ünnepe Burundiban egybeesett a Páduai Szent Antal plébániatemplom basilica minor, kisbazilika rangjára emelésével, amelynek területén található a Mugera-i nemzeti Mária-kegyhely, amely Gitega érsekséghez tartozik. A Pietro Parolin bíboros által bemutatott szentmisén részt vettek az ország püspökei, a burundi apostoli nuncius, sok száz pap, szerzetes és szerzetesnő, valamint több ezer hívő. Burundi kormányát Évariste Ndayishimiye köztársasági elnök képviselte.

Lourdes-i barlang az Afrika különféle térségeiből származó kövekből

A Mugera-i nemzeti Mária-kegyhelyen az afrikai hívek a Lourdes-i Miasszonyunkat tisztelik, ahol 1961. augusztus 15-én Burundit felajánlották a Béke Királynőjének. Évente tízezrek látogatják és imádkoznak Szűz Mária támogatásáért, hogy járjon közben az ország és a világ békéjéért. A Mugera-i szentély sajátos vonása, hogy a szokásos Lourdes-i barlangot olyan kövekből rakták össze, melyek Afrika különféle térségeiből származnak, így ez önmagában is hangsúlyozza az olyannyira áhított egységet, melyért a zarándokok imádkoznak. Ennek a szeretett országnak a lakói számtalan megpróbáltatáson mentek keresztül, ám soha nem adták fel a reményt, hogy ezen a kegyhelyen kérjék a Szűzanya támogatását, hogy bátran és önfeláldozóan folytassák erőfeszítéseiket az áhított béke elérése érdekében.

Tegyék félre személyes érdekeiket és újult lelkesedéssel álljanak a közjó szolgálatába!

Nagyboldogasszony ünnepén Parolin bíboros a szentmise homíliájában újból erőteljesen felszólította a híveket, hogy tegyék félre személyes érdekeiket és újult lelkesedéssel álljanak a közjó szolgálatába, hogy a háborús övezetekben, ahol oly sokan oly régóta szenvednek és nélkülöznek, újra méltóságteljes és biztonságos életet élhessenek. Parolin bíboros augusztus 16-án szombaton a helyi papsággal, a szemináriumok hallgatóival, valamint a férfi és női szerzetesrendek vezetőivel találkozott és ugyancsak e napon került sor Michael Aidan Courtney érsek emlékművének felavatására az Apostoli Nunciatúrán, majd szombat este találkozott a helyi diplomáciai testület tagjaival. Végül, augusztus 17-én, vasárnap ünnepi szentmisét mutat be Parolin bíboros a Burundi és a Szentszék közötti diplomáciai kapcsolatok 60. évfordulóját ünneplő jubileum lezárására abban a schönstatti Szűz Mária templomban, mely azon a helyen épült, ahol 1990. szeptember 7-én Szent II. János Pál misézett.