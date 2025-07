Szinódusi ülés 2024 októberében (ANSA)

Vatikán

Közzétették a szinódus végrehajtási szakaszának tervezetét: az egyház legyen az egység jele

A Szinódus Főtitkársága közzétette az új dokumentumot, amely a helyi egyházaknak szolgál támpontul a Ferenc pápa által megkezdett, és XIV. Leó pápa által megerősített szinódusi folyamat folytatására. A pápa további két tanulmányi csoportot hozott létre a meglévők mellé. A szövegben arra buzdítanak, hogy vonják be azokat is a folyamatba, akik eddig kimaradtak, a börtönökben és a kórházakban is hallgassák meg a véleményeket. Októberben jubileumi találkozót tartanak Rómában.

Salvatore Cernuzio / Gedő Ágnes - Vatikán A dokumentum célja, hogy az egész világon közös támpontot nyújtson a helyi egyházaknak, amelynek segítségével összehangoltan haladhatnak együtt. Másfelől pedig elősegíti a párbeszédet, amely elvezeti az egész egyházat a 2028 októberében tartandó vatikáni egyházi gyűléshez. A Szinódus Főtitkársága július 7-én tette közzé a dokumentumot, melynek címe: A szinódus végrehajtási szakaszának tervezete. Mintegy hatvan oldalon keresztül, négy fejezetre osztva tartalmaz útmutatást és eligazítást a szinodális folyamat utolsó szakaszához, amelyet Ferenc pápa 2021-ben indított el, és most XIV. Leó pápa folytat. XIV. Leó pápa két új tanulmányi csoportot hozott létre A 26. rendes tanács – mely jóváhagyta a szöveget - az elmúlt napokban ülésezett Rómában. Leó pápa június 26-án fölkereste a szinódusi munkatársakat, akiket arra buzdított, hogy folytassák a szinodális stílust, mely segít egyházként élnünk. XIV. Leó két további tanulmányi csoportot hívott életre a Ferenc pápa által alapítottakon túlmenően, hogy kánonjogi, teológiai és lelkipásztori szempontból elmélyítsen bizonyos témákat. Az egyik: „A liturgia szinodális távlatban”, a másik pedig „A püspöki konferenciák, az egyházi gyűlések és a részleges zsinatok statútumai”. A Szinódus Főtitkárságának feladata biztosítani, hogy a pápa döntéseit, melyeket ezeknek a csoportoknak az eredményei alapján érlelt meg, harmonikusan beépítsék a most zajló szinódusi folyamatba. Grech bíboros bevezetője A tervezet Mario Grech bíboros szinódusi főtitkár bevezetőjével kezdődik, aki aláhúzza, hogy világunkban, ahol az erőszak és a végnélküli háború spirálja forog körbe, és ahol egyre nehezebb a találkozás és a párbeszéd lehetőségét megteremteni, olyan egyházra van szükség, amely az egész emberi faj egységének jele és eszköze tud lenni. A bíboros emlékeztet rá, hogy sok helyi egyházban lelkesen haladnak a szinodális folyamatban, mások kérdéseket tesznek fel a megvalósítási szakasz megkezdéséről, vagy még csak az első lépéseknél tartanak. A most közzétett szöveg tehát olyan távlat lehet, amelyet meg lehet vitatni, illetve bátorítást ad arra, hogy tovább haladjunk az ellenállás és a nehézségek ellenére is. A Szinódus Főtitkársága mindenki rendelkezésére áll, hogy meghallgasson, elkísérjen, ébren tartsa a párbeszédet és az egyházak közötti kölcsönös ajándékozást. A beérkezett anyagok és kérdések alapján újabb ösztönzést és eszközöket bocsátanak majd ki – erősíti meg a bíboros főtitkár. A szinodális csoportok jubileuma A dokumentum első oldalain felsorolják a szinodális út jövőbeli állomásait, illetve bejelentik, hogy jubileumi találkozót tartanak a szinodális csapatoknak és a részt vevő szervezeteknek október 24-26-ig Rómában. Ez jó alkalom lesz a kapcsolatépítésre, tapasztalatok kicserélésére és az összehangolódásra. A dokumentum első fejezete Az első fejezet értelmezési kulcsot kínál a szinodális folyamat végrehajtási szakaszához, melynek célja, hogy megújult gyakorlatokat és struktúrákat próbáljon ki azért, hogy az egyházi élet egyre inkább szinodális legyen. Ez a szakasz ugyanakkor nem tekinthető egyfajta gyakorlásnak, egy plusz feladatnak, amit Róma kért, és nem is az elvont feltevések kitalálásának ideje. Még kevésbé visszalépés, vagy a már megélt dolgok puszta ismétlése. A megvalósítási szakasz az egyházak rendes életének részét alkotja, amelyeknek képzési folyamatokat kell létrehozniuk azért, hogy az egyes egyházi valóságokban kézzelfoghatóvá tegyék a szinodális megtérést. Széleskörű részvétel A végrehajtási szakaszban részt vesznek nők és férfiak, a különböző karizmáknak, hivatásoknak és szolgálatoknak megfelelően: kis keresztény közösségek vagy egyházi alapközösségek, plébániák, társulatok, mozgalmak, szerzetesek. Vagyis mindenki, mivel nem lehet szó egy szurkolótáborra korlátozott folyamatról, sőt: fontos szélesebb körben lehetőséget kell adni a részvételre, valamint a differenciált kölcsönös felelősség gyakorlására az összes megkeresztelt személy esetében. Ebben az értelemben kulcsfontosságú, hogy mindazokat bevonják a szinódusi útba, akik eddig kimaradtak belőle: a különböző kulturális identitású, társadalmi helyzetű személyeket és csoportokat, főként a szegényeket és kirekesztetteket. Ugyanígy kiemelten kell meghallgatni azokat, akik részéről kétség és ellenállás mutatkozott. Az egyházakat arra szólítja a Szinódus Főtitkársága, hogy keressék a meghallgatás eszközeit széles körben, ne csak a plébániákon, hanem például az egyetemeken a befogadó központokban, kórházakban és börtönökben, a digitális környezetben is. A püspök feladata és a szinodális csapatok szerepe A szövegben ismételten utalnak rá, hogy a megvalósítási szakasz első számú felelőse minden helyi egyházban a megyéspüspök vagy az eparchia vezetője, akinek be kell vonni a munkatársakat (papi, lelkipásztori tanács, gazdasági ügyek felelősei) és támaszkodnia kell az egyházmegyei eparchiális szinodális csoportok munkájára, akik a tanácsadási fázisban értékes szolgálatot végeztek. Hozzájárulásuk alapvető a megvalósítási szakaszban is – emeli ki a dokumentum. Ezért a már meglévő csapatokat érvényre kell juttatni, megújítani, újra aktiválni, ha felfüggesztették működésüket, esetleg integrálni, létrehozni, ha még nem léteznének. Ezekbe a csapatokba beletartoznak a különböző életkorú világi férfiak és nők, papok és diakónusok, szerzetesek és szerzetesnők, eltérő kultúrájú és képzésű személyek egyaránt. Meg kell vizsgálni a lehetőséget, hogy megfigyelőként más keresztény felekezetek vagy más vallások képviselőit is meghívják. A püspököt – amennyiben nem tagja a csoportnak – rendszeresen tájékoztatni kell a munkáról, és megfelelő időközönként találkozókon kell részt vennie. Mindig nyitva álljon az ajtó A dokumentum hosszan kifejti a Szinódus Főtitkárságának feladatait, melynek mindig tárt ajtókkal kell meghallgatni az igényeket, intuíciókat, javaslatokat, melyek a helyi egyházaktól érkeznek; meg kell könnyíteni munkájukat, választ adni a tartalmakra és módozatokra vonatkozó kérdésekre. Ebben az értelemben konferenciákat, tanulmányi szemináriumokat, együtt gondolkodást segítő alkalmakat szerveznek majd. Figyelemmel kísérik a kontinentális értékelő gyűlések szervezését 2028 első negyedévében, valamint a 2028 októberében esedékes egyházi gyűlést a Vatikánban, melyek alkalmat nyújtanak az újító szinodális gyakorlatok és struktúrák tapasztalatának megosztására, melyeket végül a pápa elé terjesztenek végső értékelésre. Fontos megismerni a záródokumentumot A szinódus végrehajtási szakaszának tervezetében megvizsgálják a 2024-es szinódus záródokumentumának felépítését és tartalmát, ezt a gazdag és organikus szöveget, amelyet lényeges széles körben megismertetni. Ajánlatos ezzel kapcsolatban képzéseket, megértést segítő alkalmakat szervezni. A dokumentumban végül kiemelnek néhány fontosabb kérdést, mint a zsinatban gyökerező egyháztani távlatot, az ökumenikus lendületet, a más vallási hagyományokkal és a társadalommal való párbeszéd nézőpontját. Figyelembe véve, hogy az egyház egészének együtt kell haladnia, a tervezet felhívja a helyi egyházak figyelmét, hogy osszák meg egymással az egyes területeken végzett lépéseket. Ezek között kiemelten olyan, felelősséggel járó és vezetői szerepekhez való tényleges hozzáférés biztosítását világi és szerzetes férfiak és nők számára, melyek nem igénylik a papság szentségét. Szinodális stílusú folyamatok Általában véve nem ajánlatos a szinodális módszert a találkozók technikai kezelésére redukálni. Inkább spirituális és egyházi tapasztalatként kell megélni azt, amelynek révén egyházi létünk megújulását erősítjük. A metodológiai útmutatásokat különféle folyamatokra kell bontani (megkülönböztetés, kormányzás, meghallgatás, képzés, stb.), melyek bár különböző célokat szolgálnak, mégis közös bennük a szinodális stílusú lebonyolítás. Bizalommal tekintsünk a jövőbe A szinódusi tervezet záró része arra hívja az egyházat, hogy bizalommal tekintsen a következő évek folyamatára, a szinodális csapatok jubileumával kezdve: a szentkapu felé való zarándoklat legyen a kölcsönös ajándékozás pillanata, és a remény ünneplése, amely nem csal meg.