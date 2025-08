Fábry Kornél püspök: 1500 magyar fiatal is részt vesz a héten a fiatalok jubileumán a Vatikánban

Kedden megérkezett a magyar küldöttség Rómába a fiatalok szentévi zarándoklatára, amelyet ezen a héten tartanak az Örök Városban. A határontúli magyar fiatalokkal együtt nagyszámú közösség vesz részt a jubileumi programokon. Fábry Kornél püspök atya beszámolt az előkészítő útról Folignanóban és Assisiben, továbbá a magyar küldöttség programjairól és a római szentévi zarándoklat hangulatáról.

Somogyi Viktória - Vatikán

Több százerer fiatal zarándok tölti be Róma utcáit a napokban, akik a jubileumi zarándoklatra készült pólókat és hátizsákokat is viselik. Vidáman, lelkesedve, énekelve járják az Örök Várost és vesznek részt a Vatikán által szervezett számos programon minden nap.

Július 29-én megkezdődött a fiatalok szentévi zarándoklata a Vatikánban, amelyre megérkezett a nagyszámú, a határontúli magyar fiatalokat is magába foglaló, 1500 főből álló magyar küldöttség Fábry Kornél püspök atya vezetésével. Nagyváradról Böcskei László püspök is jelen van a jubileumi zarándoklaton. Az egyházmegyék és a szerzetesrendek szervezésében repülővel, busszal, kerékpárral utaztak a résztvevők a helyszínre.

Kerékpáros magyar zarándokok Folignóban

Fábry Kornél püspök az interjúban beszámolt az előtalálkozóról is, amelyet a perugiai egyházmegye plébániáinak összefogásával rendeztek meg a helyiek nagy örömére. Magyar és más nemzetek ifjai közösen vettek részt ezeken a lelki programokon. Assisiben egy egyházi fesztiválba is bekapcsolódtak, amelyet az Angyalos Boldogasszony bazilika előtt tartottak. Olyan szerencsések voltak, hogy az Assisi Szent Ferenc sírja fölötti főoltárnál mutathatott be szentmisét Fábry Kornél püspök és a csoport kíséretében levő atyák.

Rómában a Fiera di Roma területén lettek elszállásolva a fiatalok több ezer más országból érkezett fiatallal együtt. Jelen vannak a városszerte szervezett sokszínű programokon, így a kedd esti nyitó szentmisén is részt vettek, amelyet Rino Fisichella érsek vezetett és a szertartás végén Leó pápával is találkozhattak, aki beszéddel fordult a jelenlevőkhöz a Szent Péter tér körbejárása után.

A magyar zarándokcsoport

Szerdán volt az egyetlen magyar közös program: a Falakon kívüli Szent Pál bazilikában szentmise keretében haladtak át a magyar fiatalok a szentkapun. Megtöltötték a bazilika központi hajóját. Böcskei László nagyváradi püspök és 30 atya is részt vett a szertartáson.

Pénteken a Circus Maximus területén felállított struktúrában végezhetik el a fiatalok a szentgyónást a világ számos nyelvén. A jubileumi zarándoklat nagy eseménye a szombat esti Tor Vergata-i imavirrasztás lesz XIV. Leó pápával. A fiatalok kint alszanak ezen a nagy szabad téren, majd részt veszenk vasárnap délelőtt 9 órakor a zárószentmisén, amelyet Leó pápa mutat be. Ezt követően indulnak haza a csoportok a világ különböző országaiba.

Legyetek a remény jelei - kérte a fiataloktól Leó pápa. De vajon hogy valósíthatják meg életükben ezt a küldetést? Fábry Kornél püspök atya 7 pontban foglalta össze, hogy mi adhat reményt ma egy keresztény fiatalnak. Ezeket is felsorolta interjújában.