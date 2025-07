A sport a béke építésének egyik módja – Bodon Péter beszámolója a Sport jubileumáról

Június 14-15. között rendezték meg a Vatikánban a sportolók jubileumi konferenciáját és zarándoklatát. Az eseményen Bodon Péter, a Ferences Mária Liga (Lega Mariana Francescana) alapítója is részt vett és beszámolt a Vatikáni Rádió adásának a hétvége programjairól.

Somogyi Viktória – Vatikán

Bodon Péter beszámolójában elmondta: Szombaton délelőtt a Remény lendülete konferenciával kezdtük a napot, amit XIV. Leó pápa nyitott meg a Szent Péter bazilikában. Ezt követően sportolók és egyházi személyek tartottak előadásokat. A Rómában felépített sportfaluban különböző sportokat próbálhattak ki a résztvevők, majd zarándoklat következett és este egy közös filmnézés zárta a napot. Vasárnap XIV. Leó pápa mondott szentmisét a sportolók jubileumán.

A két nap alatt több híres sportolóval is lehetett találkozni köztük Sérgio Conceiçãoval, az AC Milán korábbi edzőjével vagy épp Felipe Massával, Forma–1-es pilótával. Ugyanakkor azon szervezetekkel is jó volt találkozni, amelyek a sportpasztorációban az élen járnak. A párizsi Holy Games igen nagy létszámban vett részt az eseményen és jó volt újra látni őket, hogy milyen aktívak. Mi például idén májusban jártunk Párizsban náluk a „Templomok futásán”, ahol kiváló szervezés és vendégszeretet fogadott minket. Jelen voltak spanyol szalézi nővérek is, akikhez El Campello-ba idén augusztusban utazunk szintén egy futóversenyre.

XIV. Leó pápa kiemelte: A sport a béke építésének egyik módja. Igen, a sport a béke építésének egyik eszköze, amit jól kell használnunk. Sajnos ma egyre többször tapasztalunk olyat sporteseményeken, ami nem a békét szolgálja. Ugyanakkor egyre nehezebb olyan közösségeket építeni, ahol a közös sportolás, barátságok építése és a béke jellemzi az együttlétet. Pont ezért is hívja fel a Szentatya a figyelmünket arra, hogy az igazi értékeket keressük a sporton keresztül is. Ma egy olyan világban élünk, amelyben az értékek felcserélődtek vagy talán el is tűntek, amikor a káros szenvedélyek, az alkohol és drog már a legkisebb gyermekeket is fenyegeti. A sport ugyanakkor sok mindenre megtanít bennünket, köztük a kudarcok elfogadására és az új dolgok felépítésére.

