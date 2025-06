Udvardy György veszprémi érsek: Megvallottuk hitünket a megváltás szentévében

Június 25-én tartotta Leó pápa a püspökök jubileumát a Szent Péter-bazilikában. „Megélhettük az egyház egyetemességét, az evangélium örömhírének erejét, küldetésünk magasztosságát a püspöki szolgálatban” - Udvardy György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) alelnöke beszámolt a Vatikáni Rádiónak a zarándoklatról.

Hallgassák meg Udvardy György érsek gondolatait!

Gedő Ágnes - Vatikán

A 2025-ös évet a megváltás szentéveként üli meg egyházunk. A remény zarándokai vagyunk, és ennek a jegyében számtalan zarándoklási lehetőséget szerveznek Rómába annak érdekében, hogy minél többen újítsuk meg hitünket, elköteleződésünket, erősödjünk a reményben; átlépve a szentkapun a hitünket tudjuk tanúságtévő módon élni.

Tanúskodni reménységünk okáról

A különböző hivatásokat élő csoportokat is szeretettel várták, így a katekétákat, a katolikus iskolák pedagógusait, orvosokat, művészeket, sportolókat. Ugyanígy várták a püspököket, papokat, diakónusokat is, hogy a Szentatyával találkozzanak, és át tudják lépni a szentkaput, kifejezve hitvallásukat, szándékukat, hogy az egyház gyermekeként, az egyházban akarnak élni, és tanúságot tenni reménységünk okáról.

Az egyetemes egyház megtapasztalása (Foto di Róbert Loósz)

Ötszáz püspök lépte át a szentkaput

A diakónusok, papnövendékek, püspökök, papság jubileumát nagyon szépen felépítve rendezték meg, ahol a Szentatyával való találkozás, katekézise valamennyiük számára megerősítő volt – nyilatkozta rádiónknak Udvardy György érsek, majd hozzátette: Ugyanígy nagy élményt jelentett több, mint 500 püspökkel együtt átlépni a szentkapun, Jézus Krisztus keresztjét követve közösen ünnepelni megváltásunk szent titkát, majd meghallgatni a pápa katekézisét. Ezt követően a katedra oltár előtt, nagyon közel Szent Péter apostol sírjához együtt imádkozta el a világ minden részéről érkezett több száz püspök az egyház hitvallását. Ebben megvalljuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységét, a megváltás történetének ajándékát, Jézus Krisztust megváltónknak; és hiszünk az örök életben. Hiszünk az üdvösségben, hisszük azt, hogy reménységünk oka éppen az üdvösségben rejlik. Megerősítő tapasztalat volt ez - mondta el az érsek.

A püspök az egység, a közösség és Isten dolgainak szolgája

A Szentatya katekézisében különösen is kiemelte az egyéni elköteleződés fontosságát, a hivatali elköteleződéssel egységben. A püspökről az egység szolgájaként, jeleként beszélt, mint közösségteremtő emberről. A hit emberének vonásait is fölrajzolta, kiemelve azt a szempontot, hogy a püspök teologizáló ember legyen. Ezt azt jelenti, hogy állandó kapcsolatban legyen a Szentlélekben az Atyával, az Isten dolgait szemlélje, lehessen erről kérdezni tőle, és erre tudjon megfelelő választ adni. A remény embereként vigye el az örömhírt a reménytelenségben élő testvéreknek. Ugyanígy tanúságtévő erővel bír a szeretetcselekedetek gyakorlása is a püspöknek, mint Krisztus barátjának a tettei által.

Megélhettük az egyház egyetemességét, az evangélium örömhírének erejét, küldetésünk magasztosságát a püspöki szolgálatban, de a paptestvérekkel, a diakónustestvérekkel, illetve a papságra készülő szeminaristákkal együtt. Olyan élmény és tapasztalat ez, ami nemcsak a személyes formálódást, hanem a hitben való elköteleződést erősíti – zárta a Vatikáni Rádiónak adott interjúját Udvardy György veszprémi érsek.