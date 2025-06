Szentszéki Jubileum – A Kereszt szépsége üdvözít bennünket

Pünkösd másnapján, június 9-én hétfőn, Szűz Mária, az Egyház anyja emléknapján tartották a Vatikánban a szentszéki alkalmazottak jubileumi búcsúját. Tíz órakor XIV. Leó pápa, a Szentszék több ezer alkalmazottja, bíborosok, püspökök, papok, férfi és női szerzetesek, valamint világi hívek közösen vettek részt a VI. Pál aulában azon az elmélkedésen, melyet Maria Gloria Riva nővér, a Legszentebb Oltáriszentség Örökimádó Nővérei monasztikus közösség elöljárója tartott.

Elmélkedésében a jubileumi év témájához, a reményhez fűzte gondolatait, rámutatva, hogy a remény egy lendület az élet végső, nagy távlata felé, az örök életben rejlik. A meditáció végén, XIV. Leó pápa számára átadták a Jubileumi keresztet, amelyet körmenetben vitt a VI. Pál teremből a Szent Péter-bazilika bejáratáig a Harangok íve mentén. A Szentatya és az őt követő bíborosok, püspökök és papok, majd a világi személyzet a Szent Péter bazilika előtti térről haladtak át a szentkapun.

A hatvanhatéves Riva nővér meghatott szavakkal kezdte beszédét, emlékeztetve rá, hogy Ferenc pápa és Rino Fisichella érsek, a Jubileum szervezéséért felelős Evangelizációs Dikasztérium pro-prefektusa, őt választották ki erre a nagy eseményre, amely az egész Római Kúriát és Vatikánvárost érinti. Nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy XIV. Leó pápa jelenlétében mondhatja el elmélkedését, kiemelve közös kapcsolódási pontjaikat: Szent Ágoston-reguláját, valamint azt a tényt, hogy szerzetesrendjüket XII. Leó pápa hagyta véglegesen jóvá 200 évvel ezelőtt, 1825-ben.

Maria Gloria Riva nővér (ANSA)

A remény fonala

Riva nővér tíz éve él San Marino Köztársaságban. Erre utalva beszéde elején megállapította, hogy a kis államok értéke egy globalizált világban ma felbecsülhetetlen érték, amelyet nem szabad eltékozolni, hanem minden lehetséges energiával meg kell védeni. Ezek a kis államok, sajátos és ősi hagyományaikkal, életben tartják a reményt egy olyan világban, amely azt kockáztatja, hogy elveszíti történelmi gyökereit. Ezek a kis államok azok, amelyek szilárdan megőrzik a remény fonalát. A szerzetesnő felhívta hallgatósága figyelmét a Remény szót jelölő bibliai kifejezésre: „tikva”, amelynek gyökere a „kav” vagyis a „kötél”, „szál”. Kav nem egy laza, hanem két pólus között kifeszített kötélre utal. A bibliai héberben ugyanis annak az embernek van reménye, aki a múltjában gyökerezik és képes a jövő felé fordulni, miközben a jelent feszültségben éli meg.

Ne veszítsük el gyökereinket, ne kételkedjünk a jövőben

Hogyan tarthatjuk ma életben ezt a feszültséget a múlt és a jövő között egyházunkban, ebben a kis államban, amelynek az egyház meghatározó része? – tette fel a kérdést Riva nővér, utalással Vatikánvárosra, majd megállapította, hogy a múlt és a jövő közötti egyensúly alkotja a Remény nagy gyökerét. Ma azt kockáztatjuk, hogy egy már nem létező múlt nosztalgiájában élünk, amely gyakran a jelenhez nem kapcsolódó hagyományőrzésbe torkollik, vagy egy hamis jövőkép felé igyekszünk és képtelenek vagyunk valós megoldásokat kínálni a jelen kihívásaira. A múlt, fájdalmaival és dicsőségeivel együtt, nagy ugródeszkát jelenthet ahhoz, hogy helyes feszültséggel éljük meg a jelent – szögezte le Riva nővér.

Ezzel kapcsolatban felidézte de Chirico „A tékozló fiú visszatérése” művét. Giorgio de Chirico, Görögországban született olasz nemesek fia, 18 évesen érkezett Olaszországba, és csatlakozott a futurista mozgalomhoz, amely az első világháború idején a háborúpártiak, az intervencionisták mellett állt. Amikor azonban a festő 1917-ben kórházba került Ferrarában, megértette, hogy egyetlen háború sem képes jövőt és reményt kínálni. Ezért 1922-ben önmagát a tékozló fiúként festette meg, mint self-made férfit, széles vállú, fejlett combizomzatú és keskeny bokájú fiú manökent, aki maga után hagy egy mediterrán tájat és vele együtt a görög-latin keresztény kultúra előírásait, hogy a vörös Ferrarába induljon, amely vörös a műemlékekben és az avantgárd mozgalmakban. Azonban hasonlóan az evangéliumi példabeszédhez, különös dolog történik, a bábfiú átéli egy apa zavarodottságát, aki, mint egy görög szobor, elhagyja a szobor talapzatát, hogy fia felé menjen. A festmény mondanivalója Riva nővér értelmezésében az, hogy a múlt eljön hozzánk kérdéseivel, nem azért, hogy összeroppanjunk alatta, hanem hogy új lendületet adjon nekünk a Jelenben, reménnyel tekintve a jövőbe.

Remélni és az örökkévalóságnak élni

Mi is, sokkal inkább, mint a fiatal De Chirico, egy olyan világban élünk, ahol a fejlődés lehet egy nagy erőforrás, ugyanakkor lehet nagy veszély is. Világunkban a társadalmi kommunikációs eszközökből származó lehetőségek új társadalmi-kulturális életformákat alakítanak ki, azonban vigyáznunk kell! Az eszközöket valóban eszközként kell tekinteni, vagyis a felhasználó ne mondjon le a gyökereiről, ne vesse bele magát egy nem-tudni-merre irányuló rohanásba, hanem tudjon jól tájékozódni, mert, ahogy a nagy hippói püspök írta: „Nem lehet jól futni, ha nem tudod, hová kell futni” – idézte a nővér Szent Ágoston szavait (vö. Szent Ágoston: Az emberi igazságosság tökéletessége 8.19).

XIV. Leó pápa hallgatja az elmélkedést (ANSA)

Éljünk az örökkévalóság távlatában

Mi tudjuk, merre kell futnunk: János és Péter futása Krisztus üres sírja felé (vö. Jn 20,4) az egyetlen út, amelyet az Egyház és a világ bátran végig futhat: ez annak a futása, aki tudja, hogy a remény az igazi életben, az örök életben rejlik. Az örökkévalóság mindnyájunk előtt áll, hívők és nem hívők, az egész emberiség előtt. Ha rövid és középtávú szempontokért dolgozunk, akkor hiába dolgozunk. Az élet nagy távlatára tekintve kell munkálkodnunk, amely nem hal meg: éljünk úgy, hogy minden pillanatban megkérdezzük magunktól, hogy amit teszünk, szorosan összekapcsol-e bennünket azzal az igazsággal, amely szeretet és örökkévalóság (vö. Szent Ágoston, Vallomások 7. könyv 10.16): ez jelenti azt, hogy remélünk. Remélni annyit jelent, mint megerősíteni az igazságot, amely tiszteletben tartja az életet a fogantatásától kezdve a természetes halálig; amely tiszteletben tartja minden ember méltóságát, függetlenül a személy nemétől, hitétől vagy nemzetiségétől; amely tiszteletben tartja minden nép sajátos szokásait és kultúráit, ami nagy egyetemes gazdagságot jelent.

Riva nővér elmélkedésében a jubileum mély jelentésére utalt, ami nem más, mint hogy segítsen nekünk gondolkodni a végső dolgokról. Mindannyiunkat megérint a létezés rövidsége, és mindannyiunknak kötelessége, hogy kérdéseket tegyünk fel életünk értelméről. Az ilyen kérdések zavart kelthetnek a lélekben, az elégtelenség vagy a kudarc érzését ébreszthetik fel, de éppen ezekben a helyzetekben nyilvánul meg az a semmiből előbukkanó kislány, aki, Charles Péguy francia költő szerint, a remény (vö. Charles PÉGUY - A második erény titka). Valóban, ha az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunk fenntartásához szükség van a hitre és a jóságra, akkor szükségünk van a reményre, hogy megértsük a történelem előmenetelét. Péguy nagysága abban rejlik, hogy visszavezetett bennünket a remény és alázat mély összefüggéséhez. Az alázatosak az igazán erősek, akik képesek az életre tekinteni, Victor Hugo szavai szerint nem a megszokott pillantással, hanem a csodálkozás tekintetével. Az alázat továbbá legyőzi az ember nagy ellenségének, a Gonosznak a hatalmát, aki pontosan ott támad, ahol az életszentség a legnagyobb, és ahol (mint Vatikán városállamban) Krisztus hatalma a legbőségesebben nyilvánul meg azokban, akik Őrá bízzák magukat. Ezért fel kell vérteznünk magunkat alázattal, hogy csodálkozó szemmel észrevegyük a remény apró, de biztos lépéseit.

Az Eucharisztia reményünk szentsége

Az Örökimádó nővérek elöljárója ezután felidézte a szerzetesrend alapítóanyja, a Megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdolna tanítását, aki azt írta, hogy egy szent ember utolsó szavai a legfontosabbak, amelyekre érdemes emlékeznünk. Ezek azok a szavak, amelyek megalapozzák a reményt a többiek számára. Ilyenek Krisztus utolsó szavai, amelyek az utolsó vacsorán hangzottak el. Jézus összekapcsolta az Atyába vetett hitet és az örök élet reményét a közöttünk lévő szeretettel. A remény tehát szorosan összefonódik Jézus nagyszabású vágyával: hogy „legyenek mindnyájan Egy” (Jn 17,21). Az Eucharisztia a remény viatikuma, szent útravalója az örök életre, és csodálatosan összeköti a múltat, a jelent és a jövőt. Az Eucharisztiában kifejeződik és megvalósul minden ember egysége. Azonban nem elég, hogy ezt tudjuk, hinnünk is kell benne, és mint a béke és az egység férfiainak és nőinek, meg is kell erősítenünk egész lényünkkel.

Ez nem mindig könnyű, hiszen a különbözőségeinkből adódó konfliktusokon túl, gyakran a személyes és belső problémákat is meg kell oldani. Hogyan győzhetjük le tehát magunkban a megszokott tekintetet, és érlelhetjük el a csodálkozás alázatos tekintetét? – tette fel a kérdést Riva nővér, majd felidézte szerzetesrendje születésének történetét.

Imádó tekintetünket szegezzük az Oltáriszentségre

Egy nagy szenvedéssel teli időszakban (Napóleon uralkodása, VII. Piusz pápa elrablása (1809) idején Jézus, a Firenzében száműzetésben lévő alapítóanya, Mária Magdolna számára Róma városát jelölte ki, mint helyszínt, hogy itt kezdje el művét. Jézus azt akarta, hogy Rómából, a kereszténység központjából érkezzen az a nagy felhívás, hogy imádó tekintetünket az Oltáriszentségre szegezzük, és belőle merítsünk erőt, imát és világosságot, hogy vezessük az emberiséget és az egyházat is, a világ üldöztetései és az isteni vigasztalások között – utalt Riva nővér Szent Ágoston szavaira. Feltekinteni a Legszentebb Oltáriszentségre, mint annak idején a réz kígyóra, meggyógyíthat minket a gonosztól, megtisztíthatja a tekintetünket és képessé tehet minket a prófétálásra. Nem kell félnünk, mert Isten a legnagyobb szövetségesünk. Ő örökös szeretettel szeret minket, és mindig irgalmas lesz hozzánk (vö. Jer 31,3). Hagyjuk, hogy Ő alakítson minket, és valósítsuk meg azokat a világosságokat, amelyeket a Szentlélek pontosan az Eucharisztia és Szűz Mária, a biztos remény jele által kínál fel számunkra.

Bíborosok és püspökök a szentszéki jubileumon (ANSA)

A Kereszt jelében győzhetünk

Riva nővér egy Dosztojevszkij idézettel folytatta elmélkedését, amellyel gyakran visszaélnek: a szépség meg fogja menteni a világot. Ez egy nem megfelelő idézet, mert Miskin herceg valójában egy drámai kérdést fogalmaz meg „A félkegyelmű” c. híres orosz regényben: milyen szépség fogja megmenteni a világot? A herceg ugyanis Hans Holbein festményével, a Halott Krisztussal (1521) néz szembe, egy szörnyű alkotással, amelyen az életnagyságban megfestett Jézus arca beesett szemekkel és a sejthalál, nekrózis jeleit mutató végtagokkal rendelkezik. Tehát a kérdés komoly. Milyen szépség fog megmenteni minket? A kereszt szépsége, a vereség szépsége fogja megmenteni a világot? Ezekre a kérdésekre Riva nővér a következő választ adta: Igen, a kereszt még megmenthet minket, egy kereszt, amelyet befogadunk és felajánlunk. Nehéz éveket éltünk át botrányok és viták között, de ebben a nagy jelben még győzhetünk. Ez a nagy, vesztes szépség üdvözít minket. A remény ott fakad, ahol a fájdalom és bűnbánat könnyei termékennyé teszik a lelket az alázatban és az élet újdonságában.

A biztos remény jele

Van egy másik nagy szövetségesünk is, a Szépség Királynője: Szűz Mária – folytatta elmélkedését Riva nővér. Utolsókén Salvador Dalí festményét elemezte, amely a Port Lligati-i Madonnát ábrázolja az atomrobbantás után. Jelképe annak a tragédiának, amit az etikától levált tudomány és technika okozhat nekünk. A képen Szűz Mária arcát a festő felesége, Gala ábrázolja. A festményen mindenütt a pusztulás jelei láthatók: a régi boltív, amely alatt Mária áll, teljesen széttöredezett. Ilyenek a mi intézményeink is, régiek, de gyakran a romlás jeleit mutatják – állapította meg Riva nővér, majd folytatta a festmény részletes bemutatását. A képen látható egy hal, egy krisztológiai szimbólum, azonban már halva fekszik az emelvényen. A hegyek a víz fölött lebegnek. Ugyanakkor a művész az újjászületés jeleivel is telehinti alkotását. Ezek közé tartozik a tojás a boltív közepén, továbbá angyalok kinyújtott kezekkel és a Szűz Máriára hasonlító, várandós nők. A művész a hit felé való közeledés pillanatában azt akarta kifejezni, hogy Mária megőriz minket a kudarcainkban és a kilátásainkban, mint ahogy a térdén ülő Gyermeket is őrzi. Mária és az Isteni Gyermek irgalmas belsőségeit nyitott keretek képviselik, mint amilyenek a remény jubileumi kapui. Ha Mária belsejének középpontjában Jézus áll, akkor az Isteni Gyermek belsejének középpontjában az Eucharisztikus Kenyér van. Erre a kenyérre tekintve Krisztus két dolgot tart felfüggesztve a kezében: a világmindenséget és a szót, vagyis az emberi bölcsességet és az isteni bölcsességet. Ezáltal Jézus arra oktat minket, hogy újból találjuk meg a remény útjait. Először is szegezzük tekintetünket az Eucharisztikus Kenyérre, merítsünk erőt a múltból, hogy eredeti módon értelmezzük a jelent és kössünk fogadást a jövőre.

Végül pedig bízzunk Mária, a Salus Populi Romani, a Római Nép Segítője, a Mennyország Kapuja, a remény és a vigasztalás kapuja gyors segítségében. Mária, a Vigasztalás és a Remény Anyja, imádkozz érettünk – fejezte be elmélkedését a Szűzanyához intézett fohászával Riva nővér, a Legszentebb Oltáriszentség Örökimádó Nővérei monasztikus közösség elöljárója június 9-én, a szentszéki alkalmazottak jubileumán.