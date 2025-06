A sportolók jubileuma a Vatikánban: bajnokok, de főleg a remény kézművesei

Szentévi találkozó a Szent Péter-téren (AFP or licensors)

Június 14-én és 15-én tartják a sportolók szentévi találkozóját Rómában. Az esemény bemutatóján Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Dikasztérium prefektusa kiemelte: a sport arra tanít, hogy felálljunk egy vereség után, éppúgy, ahogy a hit támogat minket a nehéz pillanatokban.

Silvia Guidi / Gedő Ágnes - Vatikán

„Egy sportoló számára nagyon fontos veszíteni, mert olyankor mutatkozik meg, ki ő valójában, hogyan tud fölállni, miként érti meg, hol hibázott, és mi a következő célja” – mondta el a jubileum sajtótájékoztatóján Novella Calligaris, aki az első olasz olimpiai aranyérmet nyerte úszásban, 800 méteres gyorson világcsúcsot állított be 1973-ban, ma pedig újságíróként dolgozik. A szentszéki bemutatón rajta kívül Mendonça bíboros mellett Amelio Castro Grueso paralimpiai vívó és Giampaolo Mattei, az Athletica Vaticana elnöke is jelen volt. A kétnapos sűrű program fő eseménye vasárnap a szentmise lesz, amelyet XIV. Leó pápa mutat be 10.30-kor a Szent Péter-bazilikában.

„Minden sportolónak megvan a saját története, amit elmesélhet, mindenkié más és más. Az eredmény nem szorul magyarázatra, de ami érdekes, az az, hogyan ért el odáig, mi motiválta, a szenvedése, a bukások és újrafelállások. Az ókori Görögországban a sport egy volt az olimpiai játékok ágai közül: ott volt a költészet, a tánc, az ének is. Vissza kell térnünk a kultúrának ehhez a globális látásmódjához” – fejtette ki az olasz úszónő.

Mozgásban lévő közösség

„Még ha magányos sportágnak is tűnik, a sport mindig egy közösség, amely mozgásban van” – húzta alá José Tolentino de Mendonça bíboros. Alkalom arra, hogy beszéljünk az emberről és életcéljairól, örömeiről, a transzcendens és a végtelen iránti vágyáról. Alkalom arra, hogy megtapasztaljuk azt a fegyvertelen és lefegyverző reményt, amelyről XIV. Leó pápa beszél nekünk. A Kultúra és Nevelés Dikasztérium nem annyira a versenyprogramra fókuszált, hanem inkább össze akarta kötni a sportot annak lényegével, a kultúrával és a neveléssel – magyarázta a prefektus. Június elsején Leó pápa a Giro d’Italia kerékpárverseny résztvevőinek azt mondta, hogy példát jelentenek a fiataloknak az egész világon. „Ez a mondat két alapvető dologra világít rá: először is arra, hogy az egyház elismeri a sportot, másodszor pedig arra, hogy a sport felelősséget hordoz a társadalom iránt. Azt kívánom, hogy a sport jubileuma tudatosítsa újra a sportolókban: ők is a remény misszionáriusai” – mondta Mendonça bíboros.

A szentszéki sajtótájékoztató

Tanúságtételek, szentkapu

Június 14-én szombaton reggel 8 órakor kezdődik a program az Augustinianum Pápai Patrisztikai Intézetben egy konferenciával: “A remény lendülete: történetek a dobogón túl”. A jelentkezők csatlakoznak a többi zarándokhoz, hogy részt vegyenek a jubileumi audiencián, amelyet a Szentatya tart a Szent Péter-téren. A konferencia 13 óráig folytatódik, a remény és a sport kapcsolatáról szóló tematikával. José Tolentino de Mendonça bíboros és Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke mond köszöntőt. Tanúságtételek hangzanak el, majd az egyház jelenlétéről lesz szó a sport és a nevelés világában, végül pedig díjakat osztanak a sportfotózás kiválóságainak.

Szombaton délután a sportolók, családtagok és barátok átléphetik a szentkaput: délután 5-kor találkoznak a Vatikáni Rádió székháza előtti megújult téren (Piazza Pia), ahonnan imádkozva körmenetben haladnak a Szent Péter-bazilikához, majd ott belépnek a szentkapun. Este fél tízkor filmvetítésre invitálják a zarándokokat: a Tiberisen túli San Cosimato-téren megtekinthetik az Oscar-díjas Tűzszekerek – című filmet Hugh Hudson rendezésében, mely két brit atlétáról szól.

Június 15-én, vasárnap délelőtt 10.30-kor Leó pápa a Szent Péter-bazilikában szentmisét mutat be, amelyre várják a sportolókat és hozzátartozóikat.

Nemzetközi zarándoklat

Giampaolo Mattei, az Athletica Vaticana elnöke elmondta: a sport jubileuma nem egy verseny, bajnokság vagy kupa. Ez egy keresztény élmény, amit a sportolók – profik vagy amatőrök minden korosztályból, vezetők, edzők, szervezők, támogatók és a hozzátartozók – együtt élnek meg. Mint egyetlen nagy csapat, mindenki ugyanazzal a méltósággal anélkül, hogy az érmetáblázatot figyelné”. Angolul és olaszul olvassák fel Szent Pálnak a korintusiakhoz írt levelének egy szakaszát, és elimádkozzák a Miatyánkot: “Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! A versenyzők valamennyien megtartóztató életet élnek, minden tekintetben. Ők hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért. Én is futok, de nem céltalanul, az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom, és rabságba vetem testemet, hogy míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak”. (Kor 9, 24-27) A zarándokokat a Taizéi Közösség hagyományos énekei kísérik.

A Sportolók keresztje

A Francia Püspöki Konferencia egy képviselete átadja az Athletica Vaticana szentszéki sportegyesületnek a Sportolók keresztjét, amit a 2024-es párizsi Olimpián és Paralimpián a versenyzők kápolnájában állítottak ki. Az átadón jelen lesz Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Ezt a keresztet helyezték el 2012-ben Londonban, majd 2016-ban Rio de Janeiróban is az Olimpia idején. Ferenc pápa 2013-ban megáldotta a brazíliai ifjúsági világtalálkozó alkalmával, és elvitték 2023-ban Lisszabonba is. A vatikáni sportegyesület a Sportolók keresztjét majd átadja annak az egyházmegyének, amelynek területén megrendezik a téli és a nyári olimpiai és paralimpiai játékokat, az ifjúsági világtalálkozók keresztjének hagyománya szerint.