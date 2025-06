Magyar cserkészvezetők is jelen voltak az egyházi mozgalmak és közösségek szentévi zarándoklatán

Jankovics Emília és férje Jankovics Márk, az Európai Útmutatók és Cserkészek Föderációjának magyarországi képviselői részt vettek a pünkösdi hétvégén a Vatikánban az egyházi mozgalmak és közösségek szentévi zarándoklatán. Emília az interjúban beszámolt élményeikről. Hangsúlyozta: "Óriási megerősítést kaptunk a Szentatyától".

„Nagyon sokat imádkozunk azért, hogy ez a rengeteg sok szép gondolat, élmény, amit ott átéltünk, tényleg erőt adjon a jövőre nézve, hogy Magyarországon is tettekre tudjuk váltani ezt a sok szép gondolatot” – összegezte lelkesen a vatikáni élményeit Jankovics Emília, az Európai Útmutatók és Cserkészek Föderációjának magyarországi képviselője, aki a pünkösdi hétvégén, június 7-én és 8-án a férjével, Jankovics Márkkal részt vett az egyházi mozgalmak és közösségek szentévi zarándoklatán a Vatikánban. A cserkész föderáció különböző országokból érkezett képviselői együtt voltak jelen a XIV. Leó pápa által Pünkösd vigíliáján vezetett imavirrasztáson, majd vasárnap a pápai szentmisén. A szentévi zarándoklatról beszámolt a Vatikáni Rádiónak

Hallgassa meg interjúnkat Jankovics Emíliával!

Szeretném, ha bemutatnád a szervezeteteket, mert rengeteg féle cserkész szervezet van, hogy azonosítani tudjuk a tiéteket.

Emília: Igen, ez így van. Nagyon szép élményekkel gazdagodtunk a hétvégén Rómában.

Még Ferenc pápa hívta meg a Szentszék által elismert katolikus mozgalmak képviselőit erre a jubileumi találkozóra, amire most került sor Rómában, már Leó pápával. Nagyon örülünk, hogy találkozhattunk az új Szentatyával.

A mi cserkészetünk egy nemzetközi cserkészszövetség. Nagyon különleges olyan szempontból, hogy a Szentszék elismerte, mint a hívek pápai jogú magán társulását, tehát gyakorlatilag egy Szentszék által hivatalosan elismert katolikus cserkészmozgalomról van szó. Ez egy nemzetközi mozgalom, amelynek Magyarország is az egyik tagországa. 27 országot foglal magába, 73 ezer tagja van világszerte. Most már nem csak Európában, hanem az óceánon túl is: Brazília, Kanada, Mexikó, USA. Folyamatban van a csatlakozásuk, de európai szellemiségben. Katolikus alapokra építve a pedagógiánkat.

Ami még nagyon különleges, ami a nevünkben is benne van, hogy útmutatók és cserkészek. Mint a neve is mutatja, nálunk a férfi és a női nevelés nagyon nagy hangsúlyt kap tehát, hogy férfias férfiakat és nőies nőket nevelünk. És ez a két ág párhuzamosan egymás mellett, együtt, egy egységben áll, de mégis különböző módszerekkel nevelődnek a fiatalok, akik benne vannak. Hasonlóan, mint a férfi és női szerzetesrendek. Nekik is van két águk. Ez nálunk is ugyanígy épül fel.

Mi voltunk a férjemmel a képviselői ezen a hétvégén a Magyarországi Európai Útmutatók és Cserkészek Egyesületének. Mivel a férjem a férfi pedagógiai főbiztos, én pedig a női pedagógiai főbiztos vagyok, mi képviseltük Magyarországról a mozgalmat.

Az Európai Útmutatók és Cserkészek Föderációjának zászlója a Szent Péter téren

Nagyon örülünk annak, hogy Magyarországról is jelen voltak a vatikáni pünkösdi eseményen. Már hazatértetek Magyarországra. Mit vittetek haza a szívetekben? Hogyan összegeznéd ezt a pünkösdi élményt?

Emília: Igen, most már itthon vagyunk Magyarországon. Én úgy érzem, hogy egy óriási megerősítést kaptunk a Szentatyától, aki elmondta, hogy sok a viszály a mai világban. Az emberek nagyon magányosak. Habár tényleg tömegek vannak egymás mellett, mégis egy közöny telepedik ránk, és ez a háborúk oka. Azt kérte, hogy igazából a szeretet lelke áradjon ki ránk, ami megnyitja a határokat, ledönti a falakat, feloldja ezt a gyűlöletet, ami a népek között van, meg az egyes emberek között. A Szentlélek az, aki segít, hogy az egyetlen Mennyei Atya gyermekeiként éljünk a világban.

Ez a mi mozgalmunknak az alapja, mivelhogy eleve az európai cserkészet ennek az elvén jött létre. A II. világháború hívta létre, amikor a háború romjain a különböző országokból érkező cserkészek együtt kezet fogtak egymással, és azt mondták, hogy ne háborúzzunk, hanem legyünk barátok. És tényleg, mi együtt a Mennyei Atya gyermekei vagyunk. Ismerjük meg, szeressük egymást, legyünk testvérek.

Gyakorlatilag akkor 1956-ban jött létre ez az egész mozgalom, ami pont erről szól, hogy tágítsuk ki a szeretet horizontját, támogassuk a békés világ építésére irányuló erőfeszítéseket is, és mi valójában ezen dolgozunk azóta folyamatosan, hogy a különböző országokból érkező fiatalokat egymás barátjává tegyük és megismerjük, megszeressük őket. Ezért is tartjuk a sok-sok nemzetközi táborunkat. Most is, a fiúk nyáron például Franciaországba mennek, ahol a litvánokkal közösen kéthetes nagy táborban vesznek részt. Hozzánk érkeznek portugálok és ukránok Magyarországra a lányokhoz, és mi is egy ilyen eurókampányt szervezünk folyamatosan. Kapcsolatban állunk egymással a különböző országokban, és bár vannak bizonyos különbségek, de mégis ebben a szeretet egységében igyekszünk előre haladni a Jóisten szárnyai alatt. Mi szerveztük például Gödöllőn márciusban a nemzetközi vezetők találkozóját, amelyen két püspök atya is részt vett. Ott voltak 60-an mindenhonnan, az összes szövetségből a fővezetők, és azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk ezt a békét, ezt az egységet, ezt az istengyermekiséget a gyerekeknek átadni.

Bevonulás a Szent Péter bazilikába (Emilia Jankovics)

Röviden ismertetnéd a szentévi zarándoklat programjait?

Emília: Pénteken érkeztünk Rómába és volt egy kis szabadidőnk. Mivel a találkozóra csak este került sor a cserkészvezetői házban, kicsit sétálgattunk, körülnéztünk, fogadott minket egy kedves ottani olasz vezető. Megmutatta az ottani cserkészházat, és persze Rómát is. Egy kicsit körbe jártunk, mert csak másnap kezdődött a fő program, amikor elmentünk a Szent Péter térre, és ott volt egy nagyon szép zarándoklatunk a Szent Péter bazilikába. Kintről indultunk egészen a folyópartról és végig haladtunk középen a térig. Minden csoport kapott egy nagyon szép fából faragott keresztet, egy feszületet, aminek a másik oldalára fel volt szépen faragva a jubileumnak a logója, amelyen a kis színes emberkék kapaszkodnak egymásba és a kereszthez a hajóban. Ezzel vonultunk végig a mi cserkészcsapatunkkal és énekeltünk.

Készült egy nagyon szép kis füzet erre a hétvégére a cserkészek számára, és ebben voltak nagyon szép énekek, imák, igerészek, és ezzel haladtunk szépen végig. Nagyon szép volt minden.

Minden vezető hozta a cserkészzászlót, a saját országának zászlóját. Mindenki úgy vonult, hogy közben hoztuk a magyar zászlót, meg a cserkészzászlót is. Ott voltak többen, ukránok, portugálok, lengyelek, franciák, belgák, albánok. Tényleg nagyon sokféle nemzetiség. Ott együtt vonultunk az egység jegyében, és adogattuk egymásnak tovább a keresztet, hogy egy kicsit mindenki tudja hordozni. És éppen akkor, amikor a Szent Péter bazilika elé megérkeztünk, csináltunk egy csoportképet, amin éppen a férjem és én tartottuk a keresztet, úgyhogy ez is nagyon nagy élmény volt.

Ezt követően bevonultunk a bazilikába és ott az oltár előtt közvetlenül imádkoztunk a szövetségért, a benne lévő emberekért, a gyerekekért, a szülőkért, a családokért, a vezetőkért, mindenkiért, a világ egységéért. Aztán egy nagyon szép szentmisén vettünk részt az oltár mögötti részen, majd délután visszatértünk a Szent Péter térre, ahol részt vettünk a közös imádságon, amit az összes mozgalom képviselői számára tartottak és ott együtt imádkoztunk.

A téren nagyon sokan voltunk, fantasztikus élmény volt. Egyszer csak megérkezett a Szentatya és végig vonult autóval, mindenkit megáldott. Az is csodálatos élmény volt. Tényleg könnyekig megható, hogy ott lehettünk a közelében. Utána kezdődött az egyórás vigília, ami nagyon-nagyon szép volt, tényleg nagyon szép gondolatokat hallhattunk. A pápa kiemelte, hogy a keresztény egységre törekedjünk, és a plébánián, illetve a többi közösséggel is kapcsolódjunk. Ezen is felbuzdulva már hazafelé úton felvettük a kapcsolatot például a Kalász katolikus női mozgalommal, hogy kapcsolódjunk, hiszen nálunk is katolikus nőket nevelünk, és talán tudunk egymással együttműködni.

Másnap volt a vasárnapi pünkösdi szentmise, ami hasonlóan a vigíliához ugyanott, a Szent Péter téren zajlott. Ott is a Szentatya ugyanígy körbejárt, és aztán egy nagyon-nagyon szép szentmisében lehetett részünk, úgyhogy mi nagyon feltöltődve és élményekkel teli jöttünk haza. Nagyon sokat imádkozunk azért, hogy ez a rengeteg sok szép gondolat, élmény, amit ott átéltünk, tényleg erőt adjon a jövőre nézve, hogy Magyarországon is tettekre tudjuk váltani ezt a sok szép gondolatot.

A Szövetség vezetőit a pápa audiencián is fogadta előző csütörtökön, az Életért, a Világiakért és a Családért Felelős Dikasztérium által koordinált találkozók és megbeszélések sorozatának végén, amelyen a Szentszék által elismert 115 mozgalom 250 vezetője vett részt.

Az Európai Útmutatók és Cserkészek Föderációjának kéoviselői együtt

XIV. Leó pápa Pünkösd vigíliáján, szombaton este az imavirrasztáson beszédében hangsúlyozta az evangelizálás fontosságát. Ti, cserkészek, hogyan tudjátok ezt a gyakorlatba ültetni, mondjuk a ti esetetekben Magyarországon?

Emília: Nálunk a pedagógia úgy néz ki, hogy egész embert formálunk. Olyan közösség vagyunk, ahol gyakorlatilag minden területet lefed a képzésünk. Építjük a személyiséget, a jellemet, a hitet, próbáljuk megélni az egészséges életet, kézügyességet, a szolgálat szellemiségét. Egy ilyen nagyon nagy, komplex pedagógiánk van, és ez azt jelenti, hogy a hit nagyon szerves része az életünknek. Mindent, amit csak csinálunk, ami vonzó a gyerekeknek, hogy játszunk, kalandozunk, közösségben vagyunk, vidámak vagyunk, egységben vagyunk, és nagyon izgalmas programokat találunk ki, pont azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat és élményekben gazdagok lehessenek. Mindez csak egy eszköze annak, hogy a célt elérjük: hogy Isten gyermekeivé válhassunk, és hogy a Jóistenhez vezessünk mindenkit. A programjainkon mindig van szentmise, mindig van lelki rész. A gyerekeknek kifejezetten vannak olyan megbízatásaik, hogy egymást segítsék a hitre, hogy ők is fejlődjenek ebben, míg másokat is segítenek, hogy megélhessék ezt. Tehát ez egy nagyon vonzó dolog.

A cserkészet úgy ki van nagyon fantasztikusan találva, hogy nagyon sokrétű. Mindenki megtalálhatja benne azt, amit szeret és kibontakozhat benne. És mégis egy védett burokban élheti meg a szabadságát, kibontakozhat, tényleg játszhat, kalandozhat, megcsinálhatja, amit csak szeretne, és az egész úgy van kitalálva, mint egy nagyon szép piramis, amely felfelé vezet az Ég felé. Aki végigjárja ezt az utat a kiskortól egészen a felnőtt korig, az egész a Jóisten felé vezető út, amin járunk. Úgyhogy ez egy nagyon komplex dolog, mint a fiú, mint a lány oldalon, de nagyrészt így tudom összefoglalni: igazából ez egy út, ami a Jóistenhez vezet.

A gyerekek egymást is behozzák, tehát olyan gyerekeket is bevonzanak, akik talán nem járnak templomba, mert mesélnek egymásnak az iskolában, hogy fú, képzeld, most hétvégén voltam egy ilyen olyan szuper programon, gyere te is, és akkor így egymást hívják. A szülők is egymásnak mesélik, hogy hát igen, itt az én gyermekem nagyon jó kezekben van, nagyon jól érzi magát, fantasztikus dolgokat csinálnak, és ez így terjedt el, hogy egymásnak adogatják az emberek ezt a jó hírt. És amikor ott vannak, akkor pedig részt vesznek ebben a miliőben is. Átitatódnak a Jóisten szeretetével, megérzik, hogy a Jóisten szereti őket is, és jó itt lenni együtt ilyen sok jó ember között. Legalábbis mi most ezt nagyon éreztük Rómában a férjemmel, hogy ott voltunk nagyon sok cserkész között, és annyira jó volt ilyen sok jó ember között egységben együtt lenni a Szentatya és a Jóisten tekintete alatt, hogy fantasztikus! Sokan írták, amikor megosztottam a képeket az interneten, hogy de jó nektek!

Hálásan köszönjük ezt a beszámolót a pünkösdi hétvégéről, és a Lélek kiáradásának erejét kívánjuk a missziótok további megvalósításához.

Emília: Nagyon szépen köszönjük!