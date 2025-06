Via Appia Antica

Vatikán

Ad catacumbas, az első keresztények nyomában az emlékezet és a remény útjain

A földalatti Róma szívébe történő utazás az első keresztény temetők alagútjaiba, Péter és Pál apostolok emlékezetéhez és Szent Sebestyén vértanúsághoz viszik közelebb ma is zarándokok ezreit. A „katakomba” kifejezés is innen származik, utalva a római Via Appia Antica, vagyis ősi Appia-út alatt található ”üregekre”, puccolánbányákra.

Paolo Ondarza - Vatikán Ezeket az alagutas kőfejtő bányákat az I. század óta használták a pogány és keresztény temetkezésekre, ahol a keresztény közösség növekedése miatt folyamatosan folytak a feltárások a föld alatt. Ennek eredményeképpen egy 12 kilométer hosszú, három szinten elterülő, bonyolult földalatti alagúthálózat alakult ki, amelynek nagy része ma is látogatható. A Szent Sebestyén katakomba egy részlete A katakombák rejtekhelyek voltak? Flavio Pallocca, a Szakrális Régészeti Pápai Bizottság régészének ismertetője szerint tévhit azt gondolni, hogy a katakombák az első keresztények rejtekhelyeiként szolgáltak volna, amelyet a földalatti temetőkre jellemző bonyolult alagutak labirintusszerűsége sugallt évszázadokon keresztül. Mára ugyanis egyértelművé vált, hogy a katakombák temetők voltak. Az első keresztények ezen alagutakat a „temető” kifejezéssel illették, amellyel nem másra, mint az alvásra utaltak. Egyfajta hálótermekként szolgáltak, ahol az elhunyt keresztények földi maradványai pihentek a feltámadásra várva. Ezt tükrözik a katakombák falain található freskók is, amelyek a reményről és a halálon túli életről szóló ábrázolásokként szolgáltak. A keresztények földi maradványainak nyughelye Péter és Pál apostolok emléke Péter és Pál apostolok tiszteletét a Via Appia Antica-n lévő Szent Sebestyén régészeti komplexum őrizte, ahol a hagyomány szerint a III. századi keresztényüldözés idején a két szent ereklyéit elhelyezték. Az apostolok földi maradványait egy nagy, oszlopokkal kialakított fedett teremben őrizték, ahol Péterhez és Pálhoz intézett könyörgésekről és imákról szóló graffitiket találtak. E feliratok egy része még ma is látható, amelyek közül figyelemre méltó egy zarándoké, aki a kereszténység két legfontosabb vértanúját megszólítva így fohászkodott: „Paule et Petre petite pro Victore”, vagyis Pál és Péter imádkozzatok a győzelemért. A források nagyon pontosan azonosítják ezt a helyet az apostolok tiszteletének helyszínével, ahová csak később csatlakozott az itt eltemetett Szent Sebestyén kultusza. Falba vésett feliratok Szent Sebestyén kultusza Sebestyén vértanú, aki annak ellenére, hogy Diocletianus császár megbecsült személyi őre volt, a végsőkig tanúságot tett Krisztusba vetett hitéről, elnyerve ezáltal a hívek egyre növekvő tiszteletét. Sebestyén sírja a keresztények, különösen a tehetősebbek körében egyre látogatottabbá vált, akik szenvedélyesen vágytak arra, hogy közelében kerüljenek végső nyugalomra. Egy V. századi hagiográfiai forrás szerint egy Lucina nevezetű jámbor matróna álmában megjelent Sebestyén, aki megmutatta neki azt a helyet, ahol nyilakkal átszúrt és a Cloaca Maximába dobott teste hevert. Sebestyén ezután arra kérte az asszonyt, hogy földi maradványait vigyék át az Appia úton lévő temetőbe. Ez a forrás pontosan jelzi azt a helyet, ahol Sebestyént eltemették: egy kriptában, az apostolok földi maradványai közelében. Sebestyén ma ismert sírhelye megfelel ennek a leírásnak, és a Konstantin császár idején épült Péter és Pál apostoloknak szentelt bazilika alatt található. Szent Sebestyén katakomba Szentévi kezdeményezés a katakombák meglátogatására A remény jegyében meghirdetett 2025-ös szentév során a Szakrális Régészeti Pápai Bizottság meghirdette „A mártírok útja” elnevezésű kezdeményezést, amelynek keretében a zarándokok egy „útlevelet” kapnak Róma hat katakombájának meglátogatásához. Ez az útlevél kedvezményekre jogosítja fel tulajdonosát, továbbá minden egyes látogatás alkalmával bélyegzővel illetik a meglátogatott katakombára vonatkozó rovatot. A túra végén egy szentévi emlék oklevelet is kiállítanak a zarándoklat teljesítéséről. A kezdeményezés meghívás arra, hogy imát mondjunk a vértanúk emlékére, akiknek kultusza az első keresztény temetők kialakulásához főződik. A vértanúk útja