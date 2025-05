Róma városa tisztelettel adózik XIV. Leó pápának

Május 25-én, vasárnap délután tartják XIV. Leó székfoglaló szentmiséjét a Lateráni Szent János-bazilikában. Ezt megelőzően Roberto Gualtieri, Róma polgármestere elismerését fejezi ki a Szentatyának a Capitoliumi-domb lépcsőjénél.

Somogyi Viktória – Vatikán

Az Ara Coeli-bazilika előtti téren, a Capitolium lépcsőjének alján XIV. Leó pápa fogadja Róma városának tiszteletadását Roberto Gualtieri polgármestertől. A hírt a Szentszék Sajtóirodája jelentette be, amely arról számolt be, hogy az eseményre délután negyed ötkor kerül sor május 25-én, vasárnap, azon a napon, amelyen a pápa Róma püspökeként szentmisét mutat be a Lateráni Szent János-bazilikában és ezzel birtokba veszi római katedráját, azaz püspöki székét.

Közvetlenül a szertartás után a pápa megjelenik a lateráni bazilika központi loggiáján, hogy megáldja Róma városát. Este 7 órakor Leó pápa a Santa Maria Maggiore-bazilikába vonul, ahol imádkozik a Salus Populi Romani híres Mária-ikon előtt.