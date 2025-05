Parolin bíboros: Reméljük, hogy Isztambul elindítja a békefolyamatot

A bíboros a Pápai Gergely Egyetemen május 14-én, szerdán tartott, Ukrajnával foglalkozó rendezvény margóján újságírói kérdésekre válaszolt a pénteken Törökországban megkezdődött közvetlen tárgyalásokkal kapcsolatban: „Reméljük, hogy ez egy komoly kiindulópont a háború befejezéséhez.”

Salvatore Cernuzio / Somogyi Viktória – Vatikán

A figyelem középpontjában Törökország áll, amely XIV. Leó pápa első útjának célpontja lehet, a niceai zsinat 1700. évfordulója alkalmából, és ahol pénteken megkezdődött az isztambuli csúcstalálkozó, amelyen Oroszország és Ukrajna elnökei közvetlen tárgyalásokat folytatnak a tűzszünet elérése céljából. Pietro Parolin bíboros államtitkár – a konklávé után először – válaszolt az újságírók kérdéseire a Pápai Gergely Egyetemen tartott rendezvényen. „A remény teológiája felé Ukrajna számára és Ukrajnából” című tanácskozást az Ukrán Görögkatolikus Egyház védnökségével szervezték meg. Parolin bíboros osztja az Egyesült Államok közvetítésével zajló közvetlen tárgyalásokkal kapcsolatos várakozásokat, amelyeken Zelenszkij ukrán és Putyin orosz elnökök első alkalommal vehetnek részt együtt.

„Mindig reméljük, hogy léteznek a béke sugarai” – nyilatkozta az olasz bíboros a médiának. „Örülünk, hogy végre lehetőség van egy közvetlen találkozóra. Reméljük, hogy az eddig fennálló csomókat feloldják, és hogy valóban elindulhat a béke felé vezető út.” A vatikáni államtitkár szerint ma „korai” arról beszélni, hogy mi fog történni. Abban reménykedik, Isztambul „komoly kiindulópont” ahhoz, hogy eljussanak a háború befejezéséhez.

Korai lenne a pápa kijevi útjáról gondolkodni

Parolin bíboros szerint „korai” feltételezni XIV. Leó pápa esetleges ukrajnai látogatását, válaszul Zelenszkij elnök meghívására, amelyet hétfő reggeli telefonbeszélgetésükben tett. A pápa vasárnap a Regina Coeli imádság és szerdán délelőtt a keleti egyházak jubileumának résztvevőihez intézett hosszú beszédében is erőteljes felhívásokat intézett az erőszak sújtotta területek érdekében. „Ahogy azt pápasága kezdete óta már többször is tette, megújítja a háború befejezésére irányuló felhívását” – hangsúlyozta a bíboros. „Mi mindig rendelkezésre állunk, hogy teret is biztosítsunk ehhez. A közvetítésről beszélni túlzás, leginkább a jószolgálatokról, a találkozó elősegítéséről van szó” – tette hozzá. „Ugyanakkor nem akarunk beavatkozni más, folyamatban lévő kezdeményezésekbe.”

A gyermekek hazaszállítására irányuló mechanizmus aktív

A Szentszék álláspontja az, hogy „igyekszik közelebb hozni a feleket egymáshoz, ahelyett, hogy további megosztottságot teremtene” – fejtette ki a vatikáni államtitkár. Megerősítette, hogy eközben továbbra is „aktív” az a „mechanizmus”, amelyet Matteo Zuppi bíboros missziója indított el és erősített meg. Ez néhány erőszakkal Oroszországba hurcolt ukrán gyermek hazaszállításához is vezetett. Főként a „nunciatúrákon keresztül a nevek kicseréléséről, majd a helyszíni ellenőrzésekről és a válaszokról” van szó. Ezeknek a gyerekeknek a száma „nagyon vitatott”, de a lényeg az, hogy „apránként visszatérjenek családjukhoz, otthonaikba, szeretteikhez”.

Véget kell vetni a gázai konfliktusnak

A Közel-Keleten is a pápa és a Szentszék folytatja ugyanazt a vonalat, amelyet Ferenc pápa követett, vagyis folyamatosan felhívást tesz a „gázai konfliktus befejezésére, a túszok szabadon bocsátására” és a „humanitárius segítségnyújtásra Gázában”. Ezekben a kérdésekben „határozottan felszólaltak a komoly beavatkozás érdekében” a konklávé előtti kongregációk során, miközben „aggodalmuknak adtak hangot, hogy a Közel-Keletről eltűnnek a keresztények”. „Tehát válaszokat kell találnunk erre a nagy problémára, amely mindannyiunkat egy kicsit gyötör.”

XIV. Leó a béke embere, aki békét akar

Parolin bíboros átsiklott a konklávé előtti és alatti megbeszélésekkel kapcsolatos kérdéseken. „Ne tegyenek fel olyan kérdéseket, amelyeket vissza kell utasítanunk” – mondta mosolyogva a bíboros. Ehelyett az újonnan megválasztott pápa alakjára összpontosított, aki „nagyon pozitív” megjegyzéseket és reakciókat kapott. „Nagyon derűs modorban mutatkozott be. A béke embere, aki békét akar, és aki a békét pontosan azokon a hidakon keresztül építi majd, amelyekre a hívekhez intézett első szavaitól kezdve emlékeztetett.”

Lehetséges, hogy XIV. Leó ellátogat Niceába

Végül a bíboros válaszolt arra a kérdésre, hogy hová vezethet Leó pápa első útja. „Niceára gondolok” – mondta. „Ez egy fontos pillanat a katolikus egyház és az ökumenizmus számára. Minden bizonnyal tervben volt, hogy Ferenc pápa ellátogat oda. El tudom képzelni, hogy Leó pápa is ugyanebbe az irányba fog haladni.”