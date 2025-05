Mamberti bíboros homíliája: Péter küldetése a szeretet műve az Egyház és az emberek javára

A kilencnapos gyászidőszak utolsó napján május 4-én vasárnap Dominique Mamberti bíboros, a bíborosi testület protodiakónusa, az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bíróságának egykori prefektusa mutatott be szentmisét Ferenc pápáért a Szent Péter bazilikában, amire főként a Pápai Kápolna tagjait várták.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A feltámadt Krisztus szeretetet kér tőlünk

A feltámadt Jézus találkozása tanítványaival a Tiberiás partján a Péterre bízott küldetéssel végződik: „Kövess engem!”. Benne van ebben az első meghívás az emberhalászatra, és most Krisztus az Atyához való visszatérése előtt rábízza a nyáj legeltetésének pásztori feladatát. A párbeszéd kulcsszava a szeretet. Elsőként a szeretett tanítvány ismeri fel a parton álló feltámadottban az Urat, aki Pétert háromszor kérdezi szeretetéről. Jézus kétszer is erős igényű „szeretetet” kér tőle, de harmadjára – Péter tagadása miatt – megelégszik a kisebb elköteleződést jelentő „kedveléssel”, miközben ő maga is alkalmazkodik az apostol gyengeségéhez.

Péter küldetés maga a szeretet, ami az Egyház és az emberiség javára végzett szolgálat

Mamberti bíboros XVI. Benedek pápát idézte: Simon megérti, hogy Jézus megelégszik az ő szegényes szeretetével, amire ő képes, de éppen ez az isteni alkalmazkodás ad reményt a hűtlen tanítványnak, hogy saját gyarlóságának tudatában kövesse Mesterét. Erre emlékezett Szent II. János Pál pápasága huszonötödik évfordulóján, amikor megvallotta, hogy benne, a negyedszázados Péter-utód tapasztalataként minden nap megtörtént a szívében ez a Jézus és Péter közti párbeszéd. Az Úr arra biztatta őt, hogy vállalja a felelősséget, amit ő maga bízott rá. Ez a küldetés maga a szeretet, ami az Egyház és az emberiség javára végzett szolgálat. Péter és az apostolok elfogadták ezt a pünkösdi Lélek erejében.

Ferenc pápa elszántan, mindvégig szolgálni akarta Isten népét

Ferenc pápát az Úr szeretete vezérelte, az Úr kegyelmét hordozta és egészen végkimerülésig hű maradt küldetéséhez. A hatalmasokat Isten iránti engedelmességre intette és az egész emberiségnek hirdette az evangélium örömét, az irgalmas Atyát, a megváltó Krisztust. Mamberti bíboros közel volt hozzá Húsvét vasárnapján az áldások erkélyén és tanúja volt szenvedésének, de leginkább elszántságának, ahogy mindvégig szolgálni akarta Isten népét.

Az imádás az Egyház küldetésének és a hívek életének lényegi vonása

Végül az Isten-imádása fontosságát emelte ki Mamberti bíboros, mert az imádás az Egyház küldetésének és a hívek életének lényegi vonása. Az imádásnak ezt a képességét hordozta Ferenc pápa, hiszen küldetését a rendszeres és hosszú imádságra alapozta. Sokszor említette: a szemlélődés „a szeretet dinamizmusa”. Minden művét Mária tekintete előtt végezte, ezért is ment oly gyakran a Salus Populi Romani kegyképe elé és most holtában is ott nyugszik – zárta homíliáját Mamberti bíboros.