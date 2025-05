Szentmise a vatikáni bazilikában a II. János Pál elleni merénylet emlékére

44 évvel a szomorú nap után, amelyen merényletet követtek el Szent II. János Pál ellen, a lengyel pápa akkori magántitkára, Stanislaw Dziwisz bíboros szentmisét mutat be sírjánál a Szent Péter-bazilikában.

Gedő Ágnes - Vatikán

1981. május 13-án II. János Pál merénylet áldozata lett a Szent Péter-téren. Ennek emlékére Stanislaw Dziwisz bíboros a Szent Péter-bazilika katedra oltáránál szentmisét mutat be, amelyen szabadon részt vehetnek a hívek. A szertartás után a katedra oltártól körmenetben vonulnak II. János Pál sírjához, mely a bazilikán belépve jobbra, rögtön Michelangelo Pietà szobra után található.

Egy óvó kéz eltérítette a golyót

Azon a 44 évvel ezelőtti napon 17.17-kor Wojtyła pápa a szerdai általános kihallgatást tartotta, a Szent Péter-téren járt körbe a pápamobilon, hogy üdvözölje a híveket, amikor hirtelen összecsuklott az Ali Agca által leadott pisztolylövésektől. A pápát azonnal a római Gemelli-kórházba szállították. Megoperálták, élet és halál között lebegett, de megmenekült. A lengyel pápa mindig is meg volt győződve arról, hogy a Fatimai Szűzanyának köszönhette az életét, akinek éppen aznap volt a liturgikus emléknapja: az ő anyai keze térítette el a lövedékeket és mentette meg őt.

Az égi Édesanya segítsége

Egy évvel a merénylet után II. János Pál elzarándokolt Fatimába, hogy köszönetet mondjon a Szűzanyának. Az őt hallgató híveknek ezt mondta: „Szeretném nektek bizalmasan elmondani, hogy amikor egy évvel ezelőtt a Szent Péter-téren merényletet követtek el ellenem, és magamhoz tértem, azonnal erre a kegyhelyre gondoltam, hogy köszönetet mondjak az Égi Édesanya szívének. Mindabban, ami történt Mária különleges anyai gondoskodását láttam, és ezt még sokszor el fogom mondani”.

Amikor II. János Pál pápa bejelentette portugáliai útját, már kirajzolódott a szál, ami a május 13-i merényletet a harmadik fatimai titokhoz kapcsolta:

„…Isten kegyelméből május 13-án elutazom Fatimába, a portugál egyház látogatása keretében. Ily módon szeretnék válaszolni e nemes és nagy katolikus hagyományú ország köztársasági elnökének a nemzet nevében tett meghívására, mint ahogy az egyház részéről a bíborosok és püspökök meghívására. Megragadom az alkalmat, hogy elsősorban a szív szükségére válaszoljak, mely arra sarkall, hogy az ellenem elkövetett merénylet első évfordulóján elzarándokoljak a Fatimai Szűzanya lábához, és megköszönjem neki közbenjárását életem megmentéséért és egészségem visszanyeréséért”.

A fatimai titok és a merénylet

A merénylet és a harmadik fatimai titok, és Mária védelmező keze közötti összefüggést Angelo Sodano bíboros, akkori államtitkár magyarázta el 2000-ben, amikor II. János Pál pápa Portugáliába utazott. A nagy jubileum idején a pápa Fatimában volt, hogy boldoggá avassa a két elhunyt gyermek látnokot, Ferencet és Jácintát, míg Lúcia nővér még élt.

„Az 1981. május 13-án bekövetkezett merénylet után Őszentsége előtt világossá vált, hogy egy anyai kéz térítette el a golyót, ennek köszönhetően a haldokló pápa megállt a halál küszöbén. Amikor egy alkalommal Leiria-Fatima akkori püspöke Rómában járt, a pápa úgy döntött, hogy átadja neki a golyót, ami a dzsipbe fúródva maradt a merénylet után, hogy a kegyhelyen őrizzék. A püspök kezdeményezésére belefoglalták a Fatimai Szűzanya szobrának koronájába.”

A láthatatlan kéz, amelyik eltérítette a lövedéket

2010. május 12-én XVI. Benedek pápa Portugáliában járva felidézte az eseményt, amikor fölkereste a jelenések kápolnáját, és e szavakkal fordult Máriához:

„Tiszteletre méltó II. János Pál pápa, aki háromszor látogatott meg téged itt, Fatimában, és köszönetet mondott azért a „láthatatlan kézért”, amelyik megszabadította a haláltól, majdnem harminc évvel ezelőtt, május 13-án, a Szent Péter-téren elkövetett merénylet során, föl akarta ajánlani a fatimai kegyhelynek a golyót, amelyik súlyosan megsebesítette, és amit a te koronádba helyeztek, Béke Királynője. Mélységesen vigasztaló a tudat, hogy nemcsak örömeink és reményeink aranyával, ezüstjével ékes a koronád, hanem aggodalmaink és szenvedéseink lövedékével is.”.

Isten a mi Atyánk

A XX. század annyi konfliktusa, üldöztetése és fájdalma után II. János Pál a megbocsátást választotta. 1983. december 27-én, a római Rebibbia börtönben szentmisét mutatott be a fogva tartottaknak, és találkozott merénylőjével is. Utána ezt mondta: „Ma találkozhattam azzal a személlyel, akit mind jól ismertek: Ali Agcának hívják, aki 1981. május 13-án az életemre tört. Ám a Gondviselés a maga módján vezette a dolgokat, mondhatni kivételes, sőt csodálatos módon. Azt gondolom, hogy a mai találkozás, a Megváltás Évének keretében gondviselésszerű. Nem tervezett, nem előre kigondolt volt: adódott. És az Úr megadta nekem, ahogy gondolom neki is, a kegyelmet, hogy emberként és testvérként találkozzunk. Mert mindannyian testvérek vagyunk, és életünk valamennyi történését az a testvériség kell, hogy megerősítse, ami abból a tényből fakad, hogy Isten a mi atyánk…”