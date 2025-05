Konklávé: a választó bíborosok megérkeztek, készen áll a szállás és a biztonsági feltételek

Hétfőn megtartották a 10. és 11. kongregációs ülést. Délelőtt 26-an, a délutáni találkozón 20-an szólaltak föl az új pápát, az egyházat és a társadalmat érintő kérdésekről. A megosztottság, a hit átadása, a teremtett világ védelme, háborúk, migráció, etnikai konfliktusok, a szekták kihívása egy olyan világban, ahol az embereknek szükségük van a hozzájuk közel álló lelkipásztorra. A Szent Márta-házban kisorsolták a bíborosok szobáit.

A világ minden tájáról érkező, összesen 133 pápaválasztó bíboros mind Rómában van. A hétfői, 11. kongregációs ülésen 26 hozzászólás hangzott el, olyan témákat érintve, amelyek központi szerepet töltenek be a mai egyház életében és küldetésében. Kitértek a kánonjog és a Vatikánvárosi Állam szerepére, és hangsúlyozták az egyház missziós természetét: egy olyan egyház, amelynek nem szabad magába zárkóznia, hanem minden embert Isten misztériumának élő megtapasztalásához kell vezetnie. Rávilágítottak a Karitász alapvető küldetésére is, amely nemcsak a szegények megsegítésére, hanem megvédésére is hivatott, így téve tanúságot az evangélium igazságosságáról.

Az egyik bíborosi hozzászólásban megemlítették a nagyszámú újságíró jelenlétét ezekben a napokban, ami azt jelzi, hogy az evangélium a mai világban is megőrzi teljes jelentőségét: ez a jelenlét egyben felelősséget is jelent. Néhányan felidézték Ferenc pápa megindító imádságát 2020-ban a covid-járvány alatt, a Statio Orbist a kihalt Szent Péter-téren, mely a félelem idején ajtót nyitott a reményre.

Milyen pápát szeretnének a bíborosok?

Beszéltek a következő pápa személyiségéről is, milyen legyen? Fontos a jelenlét, a közelség, az, hogy képes legyen hidakat építeni, illetve vezetni, elősegíteni a közösséghez való hozzáférést egy irányt vesztett, a világrend válságától sújtott emberiség számára – pásztor, aki közel áll az emberek valós életéhez.

Számos kihívás is előtérbe került: a hit átadása, a teremtett világ védelme, a háború és a világ széttöredezettsége. Komoly aggodalmukat fejezték ki az egyházon belüli megosztottság miatt. Szóba kerültek a hivatások, a család és a gyermekek oktatásáért való felelősség is. A zsinati szövegek közül a Dei verbum – k. dogmatikus konstitúciót idézték, mint táplálékot Isten népe számára. Végül kiemelték, hogy az eucharisztiában jelen lévő Krisztus ünneplése mellett soha nem szabad megfeledkezni a szegényekben jelen lévő Krisztus szentségéről.

Ázsia és Afrika helyzete

Azért, hogy lehetővé tegyék valamennyi bíborosnak, hogy elmondja gondolatait, hétfőn délután újabb kongregációs ülést tartottak. Ezen 20-an szólaltak föl, jobbára az ázsiai és afrikai régiót képviselő bíborosok. Lelkipásztori és egyházi témákat elemeztek, kiemelten az egyházon és a társadalmon belüli etnikai nacionalizmus kérdését. A migrációról szólva kiemelték, hogy a migránsok ajándékot jelentenek az egyház számára, ugyanakkor hangsúlyozták azt, mennyire sürgető a lelkipásztori kísérésük és hitük támogatása a mobilitás és a változás közepette. Több felszólalásban szóltak a folyamatban lévő háborúkról, és a konfliktusos területekről származó bíborosok személyes tanúságot is tettek az ottani helyzetről. A szinodalitás témája is több ízben elhangzott, mely konkrétan kifejezi a közösség ekkleziológiáját. A közösségben ugyanis mindenki arra hivatott, hogy együtt vegyen részt a szinodális folyamatban, egymás meghallgatva, a megkülönböztetést gyakorolva.

A megválasztandó új pápát valamennyi bíborosnak kötelessége és felelőssége támogatni. Péter utóda legyen igazi pásztor, olyan vezető, aki tudja, hogyan lépjen túl a katolikus egyház határain, előmozdítva a párbeszédet és a kapcsolatépítést a más vallású és kultúrájú országokkal, népekkel. Végezetül figyelmeztettek arra a kihívásra is, amelyet a szekták terjedése jelent a világ egyes részein.

A bíborosok útvonala a konklávéra

Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója az újságírókat arról tájékoztatta, hogy május 3-án, szombaton délután a camerlengo kisorsolta a szobákat: a pápaválasztó bíborosokat a Szent Márta-házban, illetve a szomszédos régi Szent Márta-házban szállásolják el, melyek egymás mellett álló épületek.

Hamarosan befejezik a Sixtus-kápolna, valamint a Szent Márta-ház és a régi Szent Márta-ház előkészítését. Kedd reggeltől a szavazó bíborosok beköltözhetnek a számukra kijelölt szálláshelyre. A Sixtus-kápolna biztosítását a vatikáni csendőrség végzi.

Hétfőn délután az Apostoli Palota első loggiájának Pál-kápolnájában letették hivatali esküjüket a konklávé hivatalnokai és tisztségviselői, egyháziak és világiak egyaránt. Megerősítették a biztonsági intézkedéseket azon az útvonalon, amelyet a bíborosok a szálláshelyükről, a Szent Márta-házból a Sixtus-kápolna felé megtesznek. Szabadon mozoghatnak, mehetnek gyalog vagy kisbusszal. Az út, ami nagyjából egy kilométer – a belső folyosókat is hozzászámítva – le lesz zárva, de a többi vatikáni hivatalba be lehet jutni. A bíborosok számára nem tiltott, hogy beszéljenek útközben. Maga Ferenc pápa mesélte már pápasága kezdete óta azt, hogy Ravasi bíborossal beszélgetett és ezért késve ért a Sixtus-káponába.

A füstjelzések

Az újságírók sok kérdést föltettek a kápolna kéményéből fölszálló füstre vonatkozóan, mely fekete a sikertelen, fehér a sikeres pápaválasztás esetén. Minden nap kétszer száll föl a füst – magyarázta Matteo Bruni. Az első dél körül, a második estefelé. Az időpont nincs meghatározva, nagyjából 12-12.30 illetve 19-19.30 körül várható. Ezúttal figyelembe kell venni azt is, hogy többen vannak a választó bíborosok. Bármikor is száll föl a fehér füst, azt jelzi, hogy a konklávé megválasztotta az új pápát.