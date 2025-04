Rómában a „Via Lucis”-on a világ minden tájáról érkezett fiatalok imádkoztak a feltámadás tanúival

A Serdülők jubileuma: Via Lucis Róma EUR városnegyedében

Az EUR városnegyed Szent Péter és Szent Pál templomának lépcsőjén pénteken délután több ezer fiú és lány gyűlt össze, akik Olaszországból és a világ minden tájáról érkeztek a Serdülők Jubileuma és Ferenc pápa földi maradványai előtti kegyeletük kifejezése alkalmából, hogy Fisichella érsek vezetésével hét stáción keresztül imádkozzanak, énekeljenek és elmélkedjenek. Ez lehetőség volt arra, hogy gondolatban a pápa felé forduljanak az örök élet szempontjából.

Somogyi Viktória – Vatikán

„Kedves fiatalok, szeretnénk átélni a Serdülők Jubileuma megünneplésének örömét, felidézve a Via Lucis (Fény útja) néhány szakaszát: a feltámadt Krisztus útját tanítványaival együtt. Életünk tele van örömmel és bánattal, kérdésekkel és kíváncsisággal, de várakozásokkal és reményekkel is. Ma a világnak – ahogy Szent VI. Pál pápa már kijelentette – minden eddiginél jobban szüksége van tanúságtevőkre, mint tanítókra. Ezért szeretnénk imádkozni, hangot adni a feltámadás szemtanúinak, hogy a Feltámadott Lelke megerősítse hitünket, reményünket, és szeretetével lángra lobbantsa szívünket.” Ezekkel a szavakkal üdvözölte Rino Fisichella érsek, az Evangelizációs Dikasztérium pro-prefektusa a Serdülők Jubileumára Rómába érkezett több tízezer fiút és lányt, akik április 25-én, pénteken 18 órakor összegyűltek az EUR városnegyed Szent Péter és Szent Pál templomának lépcsőjén, hogy megéljék az első jubileumi eseményt: a Via Lucist, egy imakezdeményezést, amely 1988-ban született a szalézi rend családján belül, és amelyet először 1990-ben tapasztaltak meg a római Szent Kallixtusz katakombáiban.

Húsvétnyolcadjában az olaszországi és a világ különböző részeiről érkezett serdülőket hét állomáson (és nem a hagyományos 14 állomáson) keresztül imádkozva kísérték el a feltámadás légkörében, egy evangéliumi szakasz felolvasásával, egy közösségi imával és egy harmadik résszel, amelyet 4-5 serdülő fiatal mondott el. „Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy felidézzük Jézus életét, és Ferenc pápára a feltámadás és az örök élet perspektívájában gondoljunk.”

Dalok, imák, elmélkedések

Sokan először a vatikáni bazilikába vonultak, hogy leróják kegyeletüket az elhunyt pápa előtt, majd a Szent Péter térről busszal és tömegközlekedéssel a fiatalok hatalmas csoportja a Róma két védőszentjének szentelt híres templom terére özönlött. Zászlókat lengettek, a római egyházmegye kórusával énekeltek, és mindenekelőtt imádkoztak az egyetemes Egyház életének egy ilyen egyedülálló pillanatában. Egy ifjúsági színházi társulat felolvasta a hét stáció olvasmányait és az elmélkedéseket, amelyek az Evangéliumból és az Apostolok Cselekedeteiből vett részletek voltak. Zenei aláfestéssel helyezték trónjára a Szűzanya ikonját, és nem maradt el a 2000-es Ifjúsági Világtalálkozó felejthetetlen dala, a „Jézus Krisztus, te vagy az életem” (Jesus Christ you are my life).

„A húsvéti időszakban a nagyböjti keresztút állomásait követő Via Lucis a feltámadt Jézus és a feltámadás szemtanúinak találkozásait követi nyomon Húsvétvasárnaptól Pünkösdig” – hangsúlyozta Massimo Tellan atya, római plébános, az ima szervezője. A pap, aki a különböző szövegek szerzője, írásában kifejti, hogy „arra gondoltam, mit kérdezne egy mai fiatal, amikor a feltámadás tanúival találkozik. A történetben szereplő két fiatal Rómába utazik, hogy megtapasztalják a szentévet, de a telefonos alkalmazás egy trükkje miatt a múltban találják magukat, 2000 évvel ezelőtt, közvetlenül Jézus feltámadása után. Ez a két tinédzser találkozik Szent Mária Magdolnával, Szent Tamással, Szent Jánossal, Szent Péterrel és sok mással, akik segítenek nekik megtalálni a visszautat Rómába. Itt a fiatalok felfedezhetik, hogy a tanúk, akikkel találkoznak, nem a saját korukba visszavezető utat mutatják meg nekik, hanem segítenek nekik megérteni, melyik a Haza vezető út.”

Reménnyel megélni a fájdalmat

Ahogyan a húsvéti gyertya jelen volt szerdán a pápa koporsója mellett a bazilikába való átszállítása során, ugyanúgy ez a gyertya a Via Lucis főszereplője is, és lángjából hét fáklyát gyújtottak meg. „Számunkra, hívők számára a temetés az Atya házához való elkísérés” – mondta Massimo atya –, „és az, hogy ezzel a megközelítéssel imádkozhatunk, segít a fiataloknak abban, hogy ezt az átmeneti és fájdalmas pillanatot a Remény fényében lássák, amely nem okoz csalódást, és ami maga Krisztus.”