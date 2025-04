Szavazójoguk van a 120 fő feletti bíborosoknak is. Becciu bíboros nem vesz részt a konklávén

A szerda délelőtti, hetedik kongregációs ülésről kiadott szentszéki közlemény arról tájékoztat, hogy a korábban 120 főben maximált részvételi szám fölötti bíborosok is szavazhatnak majd a konklávén. Az ülés résztvevői elismeréssel fogadták Angelo Becciu bíboros döntését, aki távol marad a konklávétól.

Gedő Ágnes - Vatikán

Az elmúlt napokban megvitatott két kérdésről született döntés a szerda délelőtti kongregáción. A választó bíborosokra vonatkozóan aláhúzták, hogy Ferenc pápa több, mint 120 bíborost kreált, mint amit a Szent II. János Pál 1966. február 22-én közzé tett Universi Dominici Gregis – k. konstitúció maximum létszámként meghatározott, ezért pápai hatalmánál fogva ez alól felmentést adott. Így a létszámot meghaladó bíborosok a konstitúció 36. pontja alapján kreálásuk pillanatában jogot szereztek a római pápa megválasztására.

Becciu bíboros nem vesz részt a pápaválasztáson

A másik kérdés Giovanni Angelo Becciu döntésére vonatkozott, aki az egyház javát szívén viselve úgy határozott, hogy nem vonul be a konklávéra, és ezáltal hozzájárul a szeretetközösség és a nyugodt légkör megteremtéséhez az új pápát megválasztó bíborosi ülésen. Becciu bíboros elhatározta, hogy engedelmeskedik az elhunyt Ferenc pápa akaratának, bár továbbra is fenntartja ártatlanságát. „Az egyház javát a szívemen viselve – amelyet mindig is és a jövőben is hűséggel és szeretettel szolgálok –, valamint azért, hogy hozzájáruljak a konklávé egységéhez és nyugalmához elhatároztam, hogy engedelmeskedem – ahogy mindig is tettem – Ferenc pápa akaratának, és nem veszek részt a konklávén, miközben továbbra is meg vagyok győződve az ártatlanságomról” – nyilatkozta Becciu bíboros.

A kongregáció testülete értékeli ezt a gesztust, és annak a kívánságának ad hangot, hogy az illetékes igazságszolgáltató szervek végérvényesen megállapítsák a tényeket.