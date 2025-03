Az afrikai diplomaták a magyar kápolnában imádkoztak a pápáért Turkson bíboros vezetésével

A Szentszékhez akkreditált afrikai nagykövetek március 20-án részt vettek a Vatikáni-grottákban a pápa gyógyulásáért tartott szentmisén. Turkson bíboros arra hívott, hogy „a megpróbáltatások ellenére tartsuk életben a reményt”.

Somogyi Viktória – Vatikán

Köszönet pápaságának tizenkét évéért és könyörgés a mielőbbi gyógyulásáért. Így imádkoztak a Szentszékhez akkreditált afrikai nagykövetek Ferenc pápáért a Szent Péter-bazilika altemplomában található magyar kápolnában március 20-án, csütörtökön. A diplomaták Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos és Társadalomtudományi Akadémiák kancellárja által vezetett szentmisére gyűltek össze. Miután az afrikai bíboros Istenhez fordult, hogy adjon a pápának „a rábízott küldetés teljesítéséhez szükséges erőt”, a homíliájában a gazdag ember és a szegény Lázár evangéliumi történetéről elmélkedett. A szív megtérésére és a jóságra hívott. „A gazdag embernek egy próbatétellel kellett megküzdenie, a szegény Lázár jelenlétével az ajtaja előtt. Egy olyan próbatétel ez, amellyel képtelen volt szembenézni” – mondta a ghánai bíboros, hangsúlyozva, hogy „mindannyiunknak meg kell küzdenünk próbatételekkel az életünkben”.

A szentév a remény forrása

Majd arra buzdította az afrikai diplomatákat, hogy „imádkozzanak a Szentatyáért, hogy e megpróbáltatások ellenére növekedjen Istenbe vetett bizalma és reménysége”. „A mostani szentév során a pápa folyamatosan a reményre buzdít. Legyen ez a jubileumi év, amelyet a reménynek szentelt, számára is a remény forrása az Úrban” – kérte Turkson bíboros.

Az afrikai kontinens szeretete a pápa iránt

Antoine Zanga, Kamerun szentszéki nagykövete közelségét és szolidaritását fejezte ki a pápának az egész afrikai kontinens egyházának nevében: „Az egészség ajándékát kérjük Ferenc pápának, és hálát adunk Istennek a Szentatya gyógyulásáért, akinek mindig szüksége van imáinkra”. „A hitünkben megerősödve tápláljuk a reményt, hogy az Úr talpra állítja szolgáját, hogy folytassa a rábízott küldetést, és imádkozunk, hogy a Szentatyának is legyen reménysége Istenben. Ferenc pápa volt az, aki megnyitotta a remény szentévét. Reméljük, hogy ő is részt vehet benne velünk, és le is tudja majd zárni” – folytatta a diplomata.