Previati keresztútja a Szent Péter bazilikában: művészet és hit közös útja a böjti időszakban

A mostani jubileumi szentévben is megnyílott a Szent Péter bazilika oldalfalain a nagyböjti időszakra a múlt század elején élt Gaetano Previati olasz festőművész 14 képből álló keresztút-kiállítása, hogy segítse a zarándokok lelki elmélyülését – tájékoztat közleményében a Szent Péter bazilika honlapja.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Az elmúlt három év kedvező tapasztalatai nyomán a szentév során megismétlik a Szent Péter bazilikában Previati Via Crucis képeinek kiállítását, hogy a stációk átelmélkedésével a zarándokok nagyobb áhítattal éljék át Húsvét szent ünnepére való készületüket.

Nagyböjt péntekjein délután négy órakor közös keresztútjárás

A nagymúltú Szent Péter Műhely, Vatikánváros Kormányzósága és a Vatikáni Múzeumok Igazgatósága közreműködésének köszönhetően a bazilika kereszthajója és a főhajó oldalfalain idén is elhelyezték a tizennégy keresztúti festményt. Nagyböjt péntekjein délután négy órakor a Vatikáni Bazilikába látogató hívek és zarándokok közös keresztúti körmenetben vehetnek részt, mely énekkel, imádsággal és rövid elmélkedéssel járja végig az Úr passiójának tizennégy állomását.

„A remény, amely nem csal meg”, mint a jubileum központi üzenete legyen számunkra a húsvéti győzelem felé vezető böjti út távlata” – nyilatkozta Mauro Gambetti minorita bíboros, a Szentatya Vatikánvárosi általános helynöke, a Szent Péter pápai bazilika főpapja és a Szent Péter Műhely elnöke, hozzátéve XVI. Benedek pápa Spe Salvi enciklikájának tanítását: „Az embereknek ma szükségük van a feltétel nélküli szeretetre”. „Previati keresztútja továbbá lehetővé teszi számunkra, hogy Jézus szenvedésének titkait szemléljük, és segít bennünket, hogy mindinkább elmerüljünk Isten irántunk való feltétel nélküli szeretetében, a húsvéti feltámadás felé vezető utunkon” – magyarázta Gambetti bíboros.

„Gaetano Previati Via Crucis című alkotása a vatikáni bazilika épületével harmonikus párbeszédet folytatva ismét elmélkedésre és imádságra hívja a híveket és a zarándokokat ebben a jubileumi évben” – mondta Pietro Zander professzor, a Szent Péter bazilika nekropoliszának és a művészeti örökség részlegének vezetője.

Munka közben vállára vette a keresztet és hordozta, hogy átérezze Urunk Jézus szenvedését

Gaetano Previati a Bologna és Pádua közt fekvő Ferrarában született 1852-ben és 68 évesen 1920-ban hunyt el Lavagnában. 1901 novemberében fogott hozzá Krisztus keresztúti stációinak megfestéséhez a milánói dóm tőszomszédságában álló műtermében. A keresztutat nem megrendelésre kezdte festeni, hanem saját belső igényéből és fél év alatt készen is lett vele, 1902 áprilisára, amikor is Torinóban állította ki először egy kiállításon. A művészt, aki két éves korában elvesztette az újabb szülésébe belehaló édesanyját, mindig is nagyon érdekelte Krisztus szenvedése, ezért is festett oly sok megfeszítés témájú képet. Amikor a keresztutat festette, készített magának egy eredeti nagyságú keresztet és munka közben azt vállára vette és hordozta, hogy átérezze Urunk Jézus szenvedését és így megtapasztalja a Via Crucis lelki erejét. A nagyjából egy méteres nagyságú képeket Jézus köntösének vörös színe és a stációk során mind sötétebbre váltó felhőzet uralja, melynek sötét tónusából a ruháitól megfosztott Megváltó teste világlik csak ki az utolsó stációk lépein. Previati a század-eleji divizionista stílus követője, mely hosszú ecsetvonásaival nem ismer árnyalatot, csak egymás mellé helyezett színeket. A művész keresztútját 1972-ben adományozta VI. Pál pápa - az egykori milánói bíboros-érsek - a Vatikáni Múzeumok Modern Vallásos Művészeti Gyűjteményének, mely éppen az ő kezdeményezésére jött létre és mára már sok híres modern művész jeles alkotásaival büszkélkedhet.