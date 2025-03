Leszerelés és a diplomácia újraéledése – főszerkesztői jegyzet

Kitelepítettek Gázában (AFP or licensors)

Ferenc pápa a Gemelli-klinikáról újból felhívta a figyelmet a háború abszurditására, mialatt a világot a fegyverkezési hajsza köti le. Andrea Tornielli, a Kommunikációs Dikasztérium főszerkesztője vezércikkében reflektál a pápa gondolataira. Bármennyire is az elrettentés a cél, a fegyverek sorsa az, hogy előbb-utóbb bevessék őket. Ez pedig egyenes út a harmadik világháborúhoz.

Andrea Tornielli / Gedő Ágnes - Vatikán

Kevés, de sokatmondó szó, mely sajnos éppen azokban az órákban ér el hozzánk, amikor újra fellángol a háború a Közel-Keleten, ahol Izrael újra bombákat zúdít Gázára. A Gemelli-kórházból Ferenc pápa még világosabban és élesebben látja a háború abszurditását. A Corriere della Sera – c. olasz napilap igazgatójának írt levelében újra felemeli szavát – hasonlóan ahhoz, ahogy a Keresztelő kiált a pusztában -, hogy emlékeztessen: a háború lerombolja a közösségeket és a környezetet.

Fegyverezzük le a földet és a gondolatainkat

A világ, Európát is beleértve, fegyverkezési hajszába fogott, kész óriási összegeket beruházni, hogy felöltse arzenáljait, melyek már most túlcsordulnak mindenféle halálosztó fegyverektől, amelyek képesek akár tízszer is megsemmisíteni az egész emberiséget. Péter utóda, akit elesetté és gyengévé tett a betegség, nem mond le arról, hogy megmutassa nekünk az utat, hogyan állítsuk meg a rohanást, ami a harmadik világháború szakadéka felé sodor minket. Arra szólít, hogy elsősorban a szavainkat és az elménket fegyverezzük le. Arra szólít, hogy fegyverezzük le a földet.

Lássuk meg a valóság összetettségét

Egy olyan időszakban, melyben még a tárgyalások és a csúcstalálkozók is a világ szeme láttára történnek, és ahol úgy tűnik, hogy az egyszerűsített nyelvezet, az ellenfél demonizálása, a szélsőségesség és az álhírek veszik át az uralmat, Ferenc pápa elgondolkodásra hív minket, nyugalomra int, és arra, hogy meglássuk a valóság összetettségének értelmét. Főképpen pedig arra szólít, hogy fedezzük föl újra a diplomáciát egy olyan világban, mely látszólag elfeledkezett róla, s adjuk vissza a nemzetközi szervezetek éltető erejét és hitelességét, amelyeket megerősíteni kell, nem pedig kiüresíteni és erejüktől megfosztani.

A fegyvereket előbb-utóbb használni fogják

Azt, hogy a lefegyverezés és nem az újrafegyverkezés a követendő út, Pietro Parolin bíboros államtitkár is elmondta hétfőn egy, a Ramadánról szóló kerekasztalbeszélgetéshez kapcsolódóan Marokkó szentszéki nagykövetségén, ahol a ReArm Europe – (Újrafelfegyverezni Európát) tervről kérdezték. „Aki az újrafegyverkezést választja, előbb vagy utóbb szembe kell, hogy nézzen a valósággal; a fegyverek, bármennyire is elrettentőnek tűnhetnek, arra szolgálnak, hogy használják őket. Nemzetközi szinten kell nyomást gyakorolni azért, hogy elérjük az általános és ellenőrzött lefegyverzést. Ez volt a Szentszék állandó politikája már az első világháború ideje óta”. Parolin bíboros hozzátette: „Nem lehetünk elégedettek a mostani iránnyal, ahol – éppen ellenkezőleg – a fegyverraktárak megerősítésének vagyunk tanúi”.