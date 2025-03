Az önkéntesek jubileumára 25 ezer zarándok érkezett a világ több mint 100 országából

Március 8-án, szombaton és 9-én, vasárnap rendezik meg a szentév ötödik nagy jubileumi rendezvényét, melyet az önkéntes szolgálat világának szentelnek. Vasárnap délelőtt fél tizenegy órakor Michael Czerny bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés dikasztériumának prefektusa mutat be szentmisét a Szent Péter téren és felolvassa Ferenc pápa homíliáját.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Külföldről tizenötezer önkéntes érkezett

Az önkéntesek jubileumi eseményére 15 ezer volontárius érkezik külföldről és mintegy tízezren Olaszországból, ahol nagy hagyománya van az önkéntes szolgálatnak. A legjelentősebb csoport 5 ezer fővel a Misericordia mentőszolgálat önkéntes gárdája, mellette pedig az olasz Polgári Védelem négyezer önkéntese vonul fel. A Caritas Italiana-t, az Olasz Szeretet-szolgálatot 800-an képviselik. Spanyolország 124, az Egyesült Államok 123, Brazília 85 önkéntessel képviselteti magát, de ezentúl Lengyelország, Argentína, Mexikó, Kolumbia, Ausztrália, Chile, Ecuador, India is jelentős számú önkéntest küldött a római jubileumukra.

Szentkapu, szentgyónás és színes programok

Március 8-án, szombaton a zarándokok – akik a világ számos önkéntes egyesületét, különféle non-profit csoportjait képviselik – reggel 8 órától délután 5 óráig csoportosan a Szent Péter-bazilika Szent Kapujához vonulnak a zarándokok folyosóján át, melyet egész éven át zöldruhás önkéntesek működtetnek. Miután átléptek a Szent Kapun és imádkoztak Szent Péter apostol sírjánál, Róma belvárosának „jubileumi templomaiban” részesülhetnek szentgyónás révén a kiengesztelődés szentségében. Ugyancsak szombat délután háromtól hatig a „Párbeszédben a várossal” program keretében kulturális, művészeti és spirituális rendezvényeken vesznek részt Róma különböző terein. A Piazza Risorgimento téren az egyetemi önkéntes szolgálat Focsiv Alapítványa az önkéntes szolgálattal kapcsolatos figyelemfelkeltő tevékenységeket mutat be és gyakoroltat is a jelenlévő, gyermekek, fiatalok és felnőttek szabad bevonásával.

Nyitott belvárosi plébánia templomok

A Firenzeiek Keresztelő Szent János bazilikája, az előtte álló Arany-térrel, a Szent Péter térre vezető híd túlsó oldalán ad otthont az Életvédő Mozgalom önkénteseinek, hogy bemutassák kezdeményezéseiket, szórakoztató programjaikat a gyerekeknek és bárki jelenlévőnek, többek közt édesanyák tanúságtételével. Az ugyancsak közeli Lorétói Szent Üdvözítő bazilikában egyrészt a Polgári Védelem egységei, másrészt pedig a Misericordia mentőszolgálat önkéntes egységei mutatkoznak be megelőző egészségügyi szolgáltatások gyakorlásával. A Néri Szent Fülöp Új Temploma előtti téren a Shelterbox Italia is jelen lesz. A ShelterBox 2000-ben az Egyesült Királyságban, a cornwalli Helstonban alapított nemzetközi katasztrófavédelmi jótékonysági szervezet, amely világszerte sürgősségi menedéket és egyéb segélyt nyújt olyan családoknak, akik katasztrófa vagy konfliktus miatt elvesztették otthonukat.

Vasárnap délelőtt fél tizenegykor jubileumi szentmise a Szent Péter téren

A Pantheonhoz közeli Szent Ignác templom előtti téren az Il Sorriso, a Mosoly önkéntesei ismertetik meg főként a gyerekekkel az egyesület által megvalósított projekteket, amelyek animációs játékaiba a gyermekeket is bevonják. Végül az IAD Bambini Ancora önkéntesei művészeti műhelyekkel és lufikkal szórakoztatják a legkisebbeket, a szülőket pedig meghívják a témáikról szóló kerekasztal-beszélgetésekbe. Vasárnap délelőtt fél tizenegy órakor Michael Czerny jezsuita bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés dikasztériumának prefektusa mutat be szentmisét a Szent Péter téren és felolvassa Ferenc pápa homíliáját. Miként a korábbi jubileumi eseményeken sem kellett belépőjeggyel rendelkezni, így most is szabad a belépés az önkéntesek jubileumának szombati és vasárnapi eseményeire.