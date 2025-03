Gallagher érsek: Elesettségében a pápa még jobban szolgálja az egyházat, az emberiséget

Paul Richard Gallagher érsek szentmisét mutat be Ferenc pápa gyógyulásáért (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Paul Richard Gallagher érsek, az államközi kapcsolatok titkára szentmisét mutatott be a római Il Gesù-templomban Ferenc pápa egészségéért. A Szentatya hálás az emberek közelségéért és érte mondott imáikért. A rossz fenyegetése egyre inkább jelen van a háborús országokban, ahol diplomáciára van szükség, mely a nyomorúságos emberi érdekek helyett a közjót segíti – mondta homíliájában az érsek.

Benedetta Capelli / Gedő Ágnes - Vatikán

Szívből jövő imádság Ferenc pápáért, aki az emberi elesettség e pillanatában nem kevésbé hatékonyan, jóllehet más formában szolgálja az egyházat és az emberiséget. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolataiért felelős titkára, Paul Richard Gallagher érsek szentmisét mutatott be a jezsuiták római templomában a jezsuita rendhez tartozó pápa gyógyulásáért. A szentszéki nagykövetek dékánja által kezdeményezett szertartáson - melyen Magyarországot Habsburg-Lotharingiai Eduárd nagykövet képviselte - az érsek elmondta, hogy a pápa hálás a közelségért és az imáért, mely különösen az utóbbi időben bőséges fohászok formájában száll az égbe érte, egyetemes szolgálatáért és egészsége visszaszerzéséért.

A római Il Gesù-templom (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Nagyböjtben találjuk meg a helyes utat

Homíliájában a főpásztor az isteni szeretetre összpontosított, mely folytonosan áramlik Istentől Jézus átszúrt sebén keresztül, és amely viszonzást kér. Egy olyan szeretet, mely találkozik a mi nyomorúságunkkal, bűneinkkel, és az irgalom jelentését ölti magára. Ez az szeretet vezet minket a helyes útra. A nagyböjt kiemelt időszaka alkalmas ennek az útnak az elmélyítésére. Ha végigmegyünk rajta, akkor hagyjuk, hogy Isten szeressen minket, és egy olyan lelki újjászületéshez érünk, ami új teret és távlatokat nyit előttünk a reményre, a szabadságra és a békére.

Mondjunk nemet a halál kultúrájára

A veszély azonban az, hogy az életből a halálba váltunk. Napjainkban is, ahol a rossz fenyegetése egyre áthatóbb, és a sötétség olykor uralkodni látszik a világosság felett: szomorúan látjuk a háborúkat a meggyötört Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Libanonban, Mianmarban, Szudánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és másutt is. A lelki újjászületés a találkozás útjára visz minket, de sajnos sok akadályt kell legyőznünk – állapította meg Gallagher érsek. Van, aki szünet nélkül táplálja a halál kultúráját, a gyűlölet és az erővel való visszaélés logikáját, vagyis a háborúét minden szinten. A világ így a népcsoportok és civilizációk, kultúrák és vallások közötti összecsapás színterévé válik.

Szentmise a pápa gyógyulásáéért (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

A diplomácia szolgálja a közjót

A keresztények hivatása azonban az, hogy a szeretet, az igazságosság és a béke értékeit terjesszék. Áldottak azok az idők és helyek, ahol ugyanahhoz az asztalhoz ülnek, és az ész és a lelkiismeret erejében bíznak, az emberi méltóság elmondhatatlan értékének távlatára tekintve. Mily nagy szükség van korunkban egy olyan diplomáciára, amely elszakad a nyomorúságos emberi érdekektől, hogy szabadon működjön a közjó javára, összefogva azért, hogy mindenkinek biztosítsuk az igazságosság és a béke legfőbb javait!

Az énközpontúság csapdája helyett legyünk áldás mindenkinek

Ferenc pápa többször buzdított arra, hogy a találkozás logikáját kövessük, mert az ember nyílt és önzetlen kapcsolatokból áll. Így a – pápa által óhajtott - kilépő egyház is olyan emberekből áll, akik észreveszik a másikat, és fontos nekik, hogy a közjót szolgálják. Az énközpontúság ugyanis bezárkózás, olyan ketrec, ami megakadályozza, hogy áldás legyünk mindenki számára. Óriási különbség van azok között, akik életet visznek másoknak, kinyújtják a kezüket, hogy megmentsék őket, és azok között, akik halált hoznak, megfosztva a másikat a túléléshez szükséges segítségtől! – mutatott rá szentbeszédében Gallagher érsek.

A szertartás (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Ima és a lelkiismeret hangja

Egy magasabbról érkező fényre van szükségünk, amely segít a döntéseinkben és abban, hogy azokat véghez vigyük. Ennek legjobb módja, ha imádkozunk, akár csöndben, mert itt kell megtanulnunk meghallani a lelkiismeret hangját, ami nem egy önkényes ítélet, hanem az Úr hangja, ami elménk és szívünk benső szentélyében visszhangzik. Azok, akik kiálltak az emberi méltóságért, harcoltak a diktatúrák, a zsarnokság és az igazságtalanságok ellen, még ha nem is mindig osztoztak a keresztény hitben vagy a vallásos érzületben, a lelkiismeret nevében cselekedtek, mert felismerték benne a felsőbb hangot, ami megmutatta a helyes utat. A Vatikán államközi kapcsolatainak titkára végül így zárta homíliáját: Használjuk ki a nagyböjti időt az elcsendesedésre és lépjünk be lelkiismeretünk benső szentélyébe. Fohászkodjunk a Csend Szűzanyjához, Máriához, bízzuk rá a pápa egészségét és a világ békéjét is!

A Csend Anyja-ikon

A Csend Anyja őrizze szándékainkat és szavainkat

Ferenc pápa számára különösen kedves a Csend Anyja, akinek támogatását kérte több ízben azért, hogy ne mondjunk rosszat másokról. A közép-olaszországi Avezzano Mária-kegyhelyen 2021-ben tartották meg először a Csend Anyja ünnepét. Az ott található ikon a Szűzanyát szája elé tartott mutatóujjal ábrázolja. A Szentatyának annyira megtetszett ez az ábrázolás, hogy a másolatát kihelyeztette az Apostoli Palotában, ahol állami és egyházi méltóságokat fogad. „Szűz Mária járjon közben az Úrnál, hogy mindenki, aki belép az Apostoli Palotába, rátaláljon a megfelelő szavakra” – mondta a pápa a kép megáldásakor.