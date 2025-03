Gallagher érsek Magyarországon: Az emberi méltóságot helyezzék a béketárgyalások középpontjába

A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára március 27-30. között Budapesten tartózkodik. Pénteken a magyar nagykövetek éves konferenciáján tartott beszédet.

Isabella H. de Carvalho / Somogyi Viktória – Vatikán

„A Szentszék továbbra is erősen elkötelezett a nemzetek közötti béke, igazságosság és harmónia előmozdítása mellett.” Ezt erősítette meg Paul Richard Gallagher érsek, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára, hivatkozva a mai világban megfigyelhető „fegyveres ellenségeskedésekre”, mint például „az Oroszország és Ukrajna közötti háborúra, az Izrael és a Hamász közötti konfliktusra, a közel-keleti harcokra és zűrzavarokra”, vagy akár „az Afrika területein zajló erőszakra”. A március 27. és 30. között Magyarországon tartózkodó érsek március 28-án, az ország éves nagyköveti konferenciáján szólalt fel. Kiemelte a vallások fontos szerepét, amelyet a jelenkori geopolitikai kihívásokban játszhatnak. A vatikáni diplomata beszédében hangsúlyozta, hogy éppen az az elkötelezettség, hogy „helyezzék az emberi méltóságot minden diplomáciai tárgyalás és megoldás középpontjába”, teszi a vallásokat és képviselőiket fontos szereplőkké a béke építésének folyamataiban és az ezért folytatott párbeszédben.

A béke vallási koncepciója: az emberi méltóság

Gallagher érsek kifejtette, hogy a katolikus békekoncepció, amely a Szentszék diplomáciai erőfeszítéseinek alapja, nem csupán „politikai szükségszerűség” vagy „a háború hiánya”, hanem „erkölcsi kötelesség és Isten akaratának tükröződése”. Éppen „az igazságosság, a szeretet és az igazságos rend jelenléte” az, ami „a szívek megtérésére” és „minden ember méltóságának elismerésére”, valamint az átfogó fejlődésre hív. Ez egy olyan béke, amely tehát „az Istennel és az egyes személyek közötti” és „tágabb értelemben az egyének, közösségek, társadalmak és végső soron a nemzetek és az államok közötti kiengesztelésen alapul”. „A béke Isten ajándéka, amely az igazságon és a szereteten alapul, és az isteni kegyelemmel való emberi együttműködés révén érhető el” – tette hozzá az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni képviselő.

A vallásközi párbeszéd jelentősége

Beszédében az érsek rámutatott, hogy az „igazság, az igazságosság, a szeretet és a szabadság” értékei azok, amelyek a Szentszék küldetésének alapját képezik. Ezek nem „kizárólag a kereszténységben vannak jelen, hanem minden kultúrában és vallási hagyományban feltűnnek”, és „alapvetően egyetemesek”. Ez teszi a vallásközi párbeszédet nem „választhatóvá”, hanem „a mélyreható történelmi és erkölcsi dimenziókkal bíró konfliktusok megoldásának alapvető eszközévé”. A békének „valami mélyebbre kell hivatkoznia: a minden vallási hagyományban jelenlévő közös erkölcsi és etikai meggyőződésre, és mindenekelőtt az emberi személy természetére” – mutatott rá Gallagher érsek. Utalt példaként arra, hogy a Szentszék állandó párbeszédben áll az iszlám világ intézményeivel, illetve a pápa személyes elkötelezettségére a béke ösvényeinek előmozdítása érdekében, például az Emberi Testvériségről szóló dokumentum aláírásával az Al-Azhar főimámjával, Ahmed Al-Tayyibbel 2019-ben. „Ferenc pápa megújult hangsúlyt fektetett a béketeremtésre, mint gyakorlati és mindennapi elkötelezettségre” – húzta alá a vatikáni képviselő. Hozzátette, hogy „a fenntartható, igazságos és tartós béke mélyebb elkötelezettséget igényel, amely nemcsak a diplomáciát, hanem a vallás által régóta támogatott erkölcsi és etikai elveket is magában foglalja.” „A politikai békeszerződések véget vethetnek a háborúknak, de erkölcsi alap nélkül gyakran nem gyógyítják meg a megosztottságot” – nyomatékosította Gallagher érsek.

A vallásdiplomácia manapság elengedhetetlen

„Sok konfliktusnak a közvetlen okától függetlenül van vallási dimenziója” – állapította meg a vatikáni képviselő. Utalt például az Izrael és Palesztina közötti konfliktusra, vagy olyan helyekre, mint Szíria, Irak vagy Ukrajna, ahol bár a politikai tényezők központi szerepet játszanak, a vallási megosztottság is hatással van a különböző felekre. A történelem során és időnként még ma is a vallást „erőszakos célokra” vagy „konfliktusok igazolására használják” – mutatott rá Gallagher érsek. Fontos azonban, hogy most a diplomácia világa felismerje, hogy a vallási képviselők „hatékony eszközei lehetnek a megbékélésnek és az egységnek”, mert képesek túllépni a diplomáciai kérdéseken, és olyan párbeszédet kínálnak, amelyet „a politikai pragmatizmus önmagában nem képes elérni”. „A vallásdiplomácia ereje nem abban rejlik, hogy milyen politikai vagy katonai befolyással rendelkezik, hanem abban, hogy képes megszólítani az egyének szívét és elméjét” – magyarázta Gallagher érsek, aki felidézte a Szentszék közvetítő szerepét az Egyesült Államok és Kuba közötti közeledésben, amely a 2014-es történelmi megállapodásban csúcsosodott ki. A vallásdiplomácia a „közös emberi értékekben gyökerező párbeszéd felkínálásával” segít „betölteni” a tárgyalások során esetlegesen fennálló hézagokat. „A békét a testvériségre kell építeni, nem csak politikai, katonai vagy akár gazdasági megállapodásokra” – hangoztatta a vatikáni elöljáró. Kifejtette, hogy az ideológiák vagy a diplomáciai stratégiák idővel változhatnak, de az olyan erkölcsi elvek, mint az igazság, az igazságosság és a megbékélés állandóak.

Magyarország értékei

Végül Gallagher érsek Magyarország történelméről beszélt, amely I. Szent István király víziójából ösztönzést nyerve alkotmányában „az egység, az igazságosság és a békés együttélés elveit” testesítette meg. Az ország „igyekszik bebizonyítani, hogy a béketeremtés nem elvont eszmény, hanem megélt valóság”, amely „az emberi méltóság védelmében és az emberi élet tiszteletében, valamint egy olyan társadalom előmozdításában gyökerezik, amelyben különböző kulturális és vallási hagyományok egymás mellett élhetnek, és amelyben gondoskodnak a legsebezhetőbbekről” - zárta szavait az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni képviselő a magyar nagykövetekhez intézett beszédében.