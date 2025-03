Fernández bíboros vezette a pápa egészségéért tartott péntek esti rózsafüzér imát

Az ötödik egymást követő napon tartottak rózsafüzér imádságot a Szent Péter téren. Az imát Víctor Manuel Fernández bíboros, a Hittani dikasztérium prefektusa vezette: a Szentatya egészségét bízzuk Szűz Mária anyai tekintetére.

Edoardo Giribaldi / Somogyi Viktória – Vatikán

„Kérlek, ne felejtsetek el imádkozni értem." Egyszerű, de jelentőségteljes kérés, amely végig követi Ferenc pápa pápaságának éveit. Február 28-án este is ez a kérés visszhangzott a hívek szívében, akik a Szent Péter téren gyűltek össze, hogy imájukkal álljanak a pápa mellett, a rózsafüzér szemei között a reményt és az áhitatot ötvözve. Ezt az imádságot a pápa azzal a vággyal őrzi a „szívében”, hogy túllépjen önmagán, felemelkedve „mindazokért is, akik a világ e sajátos drámai és szenvedéssel teli pillanatában viselik a háború, a szegénység, a betegségek súlyos terhét. Ő maga is csatlakozik hozzájuk imájában”. Erre emlékeztetett Víctor Manuel Fernández bíboros, a Hittani Dikasztérium prefektusa, amikor a Szentatya egészségéért tartott Mária-imát vezette az Egyház Anyja tekintete jelenlétében, akinek ikonja ezen az estén is őrködött az imára egybegyűltek felett.

Fernandez bíboros rózsafüzért vezet a Szent Péter téren

Isten népének imája

Bíborosok, papok, szerzetesnők, világi hívek a világ legkülönbözőbb szegleteiből, fiatalok: Isten népe a maga sokféleségében egyesült a hitben a Fájdalmas rózsafüzér titkain elmélkedve. Az evangéliumi szakasztól a Miatyánkig, az Üdvözlégy Máriáig az imádság áhítattal teli csenddel váltakozott. Lehunyt szemmel vagy a Mária-ikonra szegeződő tekintettel imádkoztak a Szent Péter téren egybegyűlt hívek. Az Egyház Anyja ikon fénye, úgy tűnt, mintha megölelné őket a teret körbe ölelő Bernini-oszlopsor mellett. Krisztus Pilátus előtt, a megostorozás és a tövissel koronázás, a kálváriához vezető úton keresztül a keresztre feszítés. A fájdalmas olvasó titkairól való elmélkedés tükröződött Róma éjszakai egén, ahol a sötétség helyet hagyott az „áldott reménynek”, amelyért a záró ima előtt fohászkodtak: Oremus pro Pontifice. Ez a remény megjelent a fényben, amely tükröződött a Szent Péter-bazilika homlokzatán, illetve a fáklyák lángjában, amelyeket néhány hívő tartott a kezében. Ez az a „cél”, amely felé a hívek „együtt” haladnak, még akkor is egységben, ha a rózsafüzér végeztével mindenki hazamegy.