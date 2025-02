Sajtóközlemény a diakónusok hétvégi jubileumáról: hatezren érkeznek

Február 21-én tette közzé az Evangelizáció Dikasztériuma a közleményét, amely tájékoztat a diakónusok hétvégi jubileumáról: hatezer diakónus érkezik Rómába a világ mintegy száz országából, döntő többségben állandó diakónusok, akik feleségükkel jönnek.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán

Február 21-től 23-ig, péntektől vasárnapig tart Rómában a diakónusok jubileuma, melyre több mint hatezer zarándok érkezik a világ mintegy 100 országából. Olaszországból négyezer állandó diakónus jön családtagjaik kíséretében az Örök Városba, 1300-an az Egyesült Államokból, 656-an Franciaországból, 350-en Spanyolországból, 230-an Brazíliából, 160-an Németországból, 150-en pedig Mexikóból. Ezentúl nagyobb számú csoport érkezik még Lengyelországból, Kolumbiából, az Egyesült Királyságból, Kanadából is, de jönnek Kamerun, Nigéria, India és Indonézia diakónusai is.

Huszonhárom jelölt részesül a diakónus rend szentségében február 23-án vasárnap a Szent Péter-bazilikában 9 órakor tartott szentmisén, melynek liturgikus vezetését Ferenc pápa Rino Fisichella érsekre, az Evangelizáció Dikasztériuma pro-prefektusára, mint saját delegátusára bízta. Az új diakónusok közül ketten Brazíliából, hatan Kolumbiából, egy jelölt Franciaországból, hárman Olaszországból, hárman Mexikóból, ketten Lengyelországból, hárman Spanyolországból és szintén hárman az Egyesült Államokból érkeznek.

Közös ima és püspöki katekézisek

Február 21-én, pénteken a zarándokokat Róma központjának 12 temploma fogadja és a délután fél négykor együtt imádkozzák a napközi imaórát. A közös ima után délután négytől katekéziseket tartanak nyelvi hovatartozás alapján egészen hat óráig olasz, spanyol, portugál, lengyel, francia és angol nyelvű csoportokban .A katekézisek után a résztvevők megosztják egymással a tapasztalataikat a „Remény konkrét jelei a diakónusi szolgálatban” címmel.

A katekézisre kijelölt belvárosi templomok olasz nevükön: Chiesa di Santa Maria in Vallicella, Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, Basilica di Santa Maria in Aracoeli, il Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale, Chiesa di San Gregorio VII, Basilica di Sant’Andrea della Valle, Basilica di San Lorenzo in Damaso, Basilica dei SS. Ambrogio e Carlo al Corso, il Santuario di San Salvatore in Lauro, Cappella di Santa Monica degli Agostiniani, Chiesa di San Lorenzo in Piscibus és a Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio. Szombaton reggel 9 órától 14 óráig minden résztvevő elzarándokol a Szent Péter bazilikához és ott átlépi a Szent Kaput. Akik erre külön jelentkeztek, szombaton délelőtt fél tíztől részt vesznek a Conciliazione úti Auditoriumban tartott nemzetközi találkozón, melynek témája „Diakónusok a szinódusi és missziós egyházban: hogy a remény tanúi legyenek”, amelyet a Papi Dikasztérium szervez. A diakónusok jubileuma szombaton 18 órakor imavirrasztással folytatódik a vatikáni VI. Pál aulában. A diakónusok jubileumának központi eseménye a február 23-án, vasárnap 9 órakor a Szent Péter-bazilikában tartandó szentmise, melyet Fisichella érsek, pápai delegátus mutat be, ahogy jeleztük, 23 új diakónus szentelésével együtt.