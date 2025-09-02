Meghallgatás, alázat, egység: Leó pápa megnyitotta az Ágoston-rend nagykáptalanját

Szeptember elsején, hétfőn délután XIV. Leó pápa megnyitotta a Szent Ágoston-rend általános káptalanját a hippói püspöknek szentelt római bazilikában. A Szentatya, aki maga is ágostonos szerzetes, azt kérte az egybegyűltektől, hogy osszák meg egymással gondolataikat, és fogadják el hűségesen azt, amire az Úr ihleti őket, megtartva az egységet.

Gedő Ágnes - Vatikán

Meghallgatás, alázat és egység – ez a három fő szempont, amit Leó pápa a szerzetesekre bízott, akik 188. általános káptalanjukat tartják szeptember 18-ig Rómában. A megnyitó szentmisét az Örök Város szívében található Szent Ágoston-bazilikában mutatta be a Szentatya. A tanácskozásokat a Pápai Augustinianum Patrisztikai Intézetben tartják, amelyen 2341 szerzetes vesz részt, a világ öt kontinensén található 395 rendház képviseletében.

Kegyelmi pillanat a rend és az egyház számára

A szentmise elején angol nyelven köszöntötte a pápa az egybegyűlteket. Azt kérte tőlük, hogy imádkozzanak a Szentlélek ajándékának befogadásáért. A meghallgatás, az alázat és a renden belüli egység előmozdításának ajándékára van szükségük elsősorban a káptalan során, mely az Ágoston-rend, és azon keresztül az egész egyház számára kegyelmi pillanat – emlékeztetett Leó pápa, majd így kezdte homíliáját: „Ebben a Szentlélekről szóló votív misében kérjük, hogy Ő vezesse nap mint nap munkátokat, aki által Krisztus szeretete a szívünkben lakozik”.

Meghallgatni Istent és egymást

Egy ókori szerzőre hivatkozva, aki a Pünkösdről írt - és azt a Lélek bőséges és ellenállhatatlan kiáradásaként jellemzett -, a Szentatya arra buzdított, hogy kérjük ugyanezt az Úrtól. Kerekedjen felül az ő Lelke minden emberi logikán, bőségesen és ellenállhatatlanul, hogy valóban a harmadik isteni személy legyen a jövő főszereplője. A Szentlélek ugyanúgy szól hozzánk ma is, mint régen: testvéreinken és életünk helyzetein át. Ezért fontos, hogy a káptalan légkörét az egyház évszázados hagyományának megfelelően a meghallgatás, Isten és a társak meghallgatása jellemezze. Szent Ágostonra is utalt a pápa a nyelveken beszélés képességével kapcsolatban, a mostani rendi összejövetelre alkalmazva azt. Krisztus teste valamennyi nyelven beszél, és ők ennek a testnek a tagjai. Még ha nem is beszélik a világ összes nyelvét, de annyit mindenképpen, amennyit Isten szükségesnek tart ahhoz, hogy beteljesítsék a jót, melyet bölcs gondviseléssel rájuk bíz. Ezekben a napokban törekedjenek az őszinte kommunikációra és megértésre mindenki javát szolgálva, nagylelkűen válaszolva arra a nagy és egyedülálló ajándékra, világosságra és kegyelemre, amit a Mennyei Atya ad nekik ezen a káptalanon.

Senki ne higgye, hogy tudja mindenre a választ

Leó pápa ezután az alázat jelentőségéről szólt. Ismét Szent Ágostonra utalva rámutatott, hogy a Szentlélek sokféleképpen áradt ki a világra az elmúlt évszázadokban. Ez pedig arra szólít minket, hogy kicsinyekként viselkedjünk Isten működésének szabadsága és kifürkészhetetlensége előtt. Senki ne higgye, hogy mindenre tudja a választ. Ossza meg nyíltan másokkal, amije van. Mindenki hittel fogadja el, amit az Úr sugall. A Lélek csak így tud arra tanítani és emlékeztetni minket, amit Jézus mondott, szívünkbe vésve azt, hogy onnan visszhangozzék minden szívdobbanás egyedi és megismételhetetlen módon.

Az egységre törekedjenek

A harmadik megfontolandó gondolat az egység értékére vonatkozott. Szent Pál leírása a korinthusi közösségről jól alkalmazható az Ágoston-rend mai általános káptalanjára. Ugyanis itt is elmondható, hogy „a Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele” (1Kor 12,7), és „mindezt egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek” (1Kor 12,11). Az ágostonos szerzetesekről is elmondható, hogy „a test (…) egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is” (1Kor 12,12). Leó pápa tehát azt kérte szerzetestársaitól, hogy az egység legyen erőfeszítéseik feltétlen tárgya, és ez határozza meg működésüket és közös munkájukat is. Ami összeköt, az a Lélektől való, de ami elválaszt, az lehet, hogy nem – figyelmeztetett a Szentatya.

„Meghallgatás, alázat és egység – íme a három (remélem hasznos) javaslat, amit a liturgia ajándékoz nektek a következő napokra” – foglalta össze homíliáját Leó pápa, majd a mise elején mondott imádságra buzdította az Ágoston-rendi szerzeteseket: „Kérünk, Istenünk, világosítsa meg lelkünket a vigasztaló Szentlélek, aki tőled származik, és vezessen el minket a teljes igazságra, amint szent Fiad megígérte”.