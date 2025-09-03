A pápa szeptemberi imaszándéka: a világ nem megoldandó probléma, hanem misztérium

A szeptember hónapra készített videóban XIV. Leó pápa arra szólít, hogy a világot ne megoldandó problémaként fogjuk föl, hanem misztériumként szemléljük azt. Tapasztaljuk meg, hogy kölcsönös függésben vagyunk minden teremtménnyel, melyeket Isten szeret és amelyek szeretetre és tiszteletre méltóak.

Benedetta Capelli / Gedő Ágnes - Vatikán

A videóban Leó pápát látjuk sétálni a Castel Gandolfói Pápai Villák kertjében, ahol július 9-én bemutatta az első teremtésvédelmi szentmisét a Laudato si’ ökoközpontban. Gyönyörű felvételek láthatók továbbá Assisi Szent Ferenchez kötődően a természet csodáiról. A néhány perces imaszándékot a Pápa Imavilághálója tette közzé a következő témával: „Az egész teremtett világhoz való kapcsolatunkért”. A témát a teremtett világnak szentelt időszak ihlette, az az ökumenikus kezdeményezés, amely a különböző felekezetű keresztényeket egyesíti a föld védelmére szeptember elseje és október 4-e, Szent Ferenc ünnepe között az ima és az együttes cselekvés jegyében. „Imádkozzunk, hogy Szent Ferenc ihletésére megtapasztaljuk azt a kölcsönös függést, ami összeköt valamennyi teremtett lényt, akiket Isten szeret, és akik méltóak a szeretetre és a tiszteletre” – fohászkodik a videóban Leó pápa.

Az élet őrzői

A Szentatya angolul mond el egy imát, melyben emlékeztet, hogy minden teremtmény Isten szeretetének gyümölcse, és hogy Isten éppen a teremtésben mutatja meg, hogy a jó forrása. A világ végtelenül több, mint egy megoldandó probléma. Olyan titok, melyet hálával és reménységgel kell szemlélni, őrizni, tisztelni, óvni.

„Uram, te szereted mindazt, amit teremtettél, és semmi nem létezik gyöngédséged misztériumán kívül. Minden teremtmény, bármely kicsiny is a te szereteted gyümölcse és megvan a helye ebben a világban. Még a legegyszerűbb vagy legrövidebb életet is a te gondoskodásod veszi körül. Ahogy Assisi Szent Ferenc, ma mi is el akarjuk mondani: Áldott légy, én Uram! A teremtés szépségén keresztül a jóság forrásaként mutatkozol meg. Kérünk téged: nyisd fel szemünket, hogy felismerjünk téged, megtanulva a misztériumból, amellyel az egész teremtett világ mellett állsz, hogy a világ végtelenül több, mint egy megoldandó probléma. Egy olyan titok, amelyet hálával és reménységgel kell szemlélni. Segíts minket, hogy felfedezzük jelenlétedet az egész teremtett világban, és így azáltal, hogy teljesen felismerjük, mi is felelősnek érezzük magunkat közös otthonunkért, amelyben arra kérsz, hogy őrizzük, tiszteljük és óvjuk meg az életet annak minden formájában és lehetőségében. Laudato si’, Signore! Áldott légy, Uram! Ámen”.

A természet tiszteletéből következik az élet tisztelete

A szeptemberi imaszándékról szóló videóhoz két évforduló is kapcsolódik: 800 éve írta Szent Ferenc a Naphimnuszt, illetve 10 éve tette közzé Ferenc pápa a Laudato si’—kezdetű enciklikát. Ahogy Michael Czerny bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztérium prefektusa elmondta, a pápa a videóban arra buzdít, hogy szemléljük a teremtett világot, engeszteljük ki, éljünk harmóniában, védjük meg prófétai szellemét, tiszteljünk minden emberi lényt, és végül segítsük elő a tartós és fenntartható békét.

A föld java összefügg az ember javával

Nem lehet különválasztani az emberi jólétet a föld más lakóinak jólététől, és bolygónk egészségi állapotától – vallja Cristóbal Fones atya, a Pápa Imavilághálójának nemzetközi igazgatója. Tekintsünk Szent Ferencre, hogy egyszerűbb életstílust válasszunk, kevesebbet fogyasszunk, hogy életünket a másokkal és a természettel való testvéri kapcsolatra építsük, Isten szerető és hálás gyermekeiként.