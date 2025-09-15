Keresés

A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén Leó pápa a megváltás erejéről szólt A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén Leó pápa a megváltás erejéről szólt   (ANSA)
Pápa

Jézus a keresztet a halál eszközéből az élet eszközévé alakította át - Leó pápa Úrangyala imája

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében XIV. Leó pápa a nap ünnepéhez, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepéhez fűzte gondolatait. Isten, hogy megváltsa az embereket, emberré lett és meghalt a kereszten, megtanítva nekünk, hogy semmi sem választhat el minket Őtőle és hogy szeretete nagyobb a mi bűneinknél.

Vertse Márta – Vatikán

Szeptember 14-én, XIV. Leó pápa születésnapján a Szent Péter teret hatalmas nemzetközi hívősereg töltötte meg, hogy kifejezze jókívánságait a 70 éves Szentatyának.

Szent Ilona találta meg az Úr keresztjét a IV. században

Kedves Testvérek, szép vasárnapot! Ezen  napon az egyház a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepli, amikor arra emlékezik, hogy a IV. században Szent Ilona megtalálta az Úr keresztjét Jeruzsálemben. Egyúttal azt is ünnepeljük, hogy Hérakleosz császár visszaszerezte az értékes ereklyét a Szent Város számára – kezdte beszédét Leó pápa, majd  feltette a kérdést: mit jelent számunkra ez az ünnep?

Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is

Ennek megértéséhez segít hozzá a vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Jn 3,13-17). A jelenet éjszaka játszódik: Nikodémus, a zsidók egyik vezetője, becsületes és nyitott gondokodású ember, fölkereste Jézust, hogy találkozzon vele. Szüksége van világosságra, vezetőre: keresi Istent és segítséget kér a názáreti Mestertől mert Őbenne felismeri a prófétát, egy olyan embert, aki rendkívüli tetteket hajt végre.  

Az Úr befogadja, meghallgatja Nikodémust, végül felfedi neki, hogy, hogy az Emberfiának fel kell emelkednie, „hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen” és hozzáteszi: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen”. Nikodémus, aki talán abban a pillanatban nem érti meg teljesen ezeknek a szavaknak az értelmét, biztosan megérti majd, amikor a keresztrefeszítés után segít eltemetni az Üdvözítő testét. Megérti majd hogy Isten, hogy megváltsa az embereket, emberré lett és meghalt a kereszten.

A pápa utalt rá, hogy Jézus, Nikodémushoz intézett beszédében felidéz egy ószövetségi eseményt (vö. Szám 21,4b-9), amikor a sivatagban a zsidók, akiket mérges kígyók támadtak meg, megmenekültek azáltal, hogy rátekintettek a rézkígyóra, amelyet Mózes Isten parancsára készített és egy rúdra helyezett.

Isten a mi üdvösségünkért megtört Kenyérré lett az Eucharisztiában

Isten üdvözített minket azáltal, hogy megmutatta magát nekünk, felkínálta magát, mint társunk, mesterünk, orvosunk, barátunk egészen odáig, hogy értünk megtört Kenyérré lett az Eucharisztiában – fejtette ki beszédében XIV. Leó pápa, majd megállapította: Jézus ahhoz, hogy ezt a művét véghezvigye, az ember által valaha is feltalált  egyik legkegyetlenebb halálos eszközt használta fel: a keresztet. Ezért ma ünnepeljük a kereszt „felmagasztalását”: azért a hatalmas szeretetért, amellyel Isten, átölelve a keresztet a mi üdvösségünkért, a halál eszközéből az élet eszközévé alakította át, megtanítva nekünk, hogy semmi sem választhat el minket Őtőle és hogy szeretete nagyobb a mi bűneinknél.

Mária közbenjárására bennünk is növekedjen Fia üdvözítő szeretete

Beszéde végén Leó pápa arra buzdított: kérjük Szűz Mária, a Kálvárián Fia mellett lévő Anya közbenjárását, hogy bennünk is gyökerezzen és növekedjen üdvözítő szeretete és hogy mi is oda tudjuk ajándékozni magunkat a többieknek, mint ahogy Ő teljesen átadta magát mindenki számára.

 

 

15 szeptember 2025, 10:42

Az Úrangyala imádságot, amely a Megtestesülés örökös titkára emlékezik, naponta háromszor imádkozzuk el: reggel 6 órakor, délben és délután 6 órakor, a reggeli, déli és esti harangszóra. Az ima az Úrangyala nevet latin nyelvű változatának kezdősoráról kapta – „Angelus Domini nuntiavit Mariae”.

Jézus Krisztus Megtestesülésére utaló három versből és a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégy Máriából, majd egy zárókönyörgésből áll.

Ezt az imát a pápa vasár- és ünnepnapokon a Szent Péter téren mondja el. Az Úrangyala elimádkozása előtt a pápa rövid beszédet mond, a napi olvasmányokból kiindulva. Az ima után köszönti a zarándokokat. Húsvéti időben Pünkösdig az Úrangyala helyett a Regina Coeli-t imádkozzuk, Jézus Krisztus Feltámadásának emlékére. A Mennyek Királynője Mária-himnusz után háromszor elmondjuk a Dicsőséget.

Imádkozz a pápával

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Az Úrangyala

Az Úr angyala köszönté
a Boldogságos Szűz Máriát.
És ő méhébe fogadá
Szentlélektől Szent Fiát.
Üdvöz légy, Mária…

Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem
a te igéd szerint.
Üdvöz légy, Mária…

És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.
Üdvöz légy, Mária…

Imádkozzál érettünk Istennek
Szent Anyja.
Hogy méltók lehessünk 
Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.
Kérünk, téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az Ő kínszenvedése és keresztje által
a föltámadás dicsőségébe vitessünk.
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Amen.

Dicsőség az Atyának…(háromszor)
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik...

Apostoli (pápai) áldás

Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. A mi segítségünk az Úr nevében van. Aki az eget és a földet teremtette. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Amen.