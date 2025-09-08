Keresés

Leó pápa az Úrangyala elimádkozásakor megemlékezett Bódi Mária Magdolna vértanú szűzről

A szenttéavatási szentmise végén Leó pápa felidézte Boldog Bódi Mária Magdolna vértanúságát is, valamint erőteljes felhívást intézett a világ vezetőihez: hallgassanak a lelkiismeret hangjára és a gyűlölet spiráljából kilépve járjanak a párbeszéd útján.

Vertse Márta - Vatikán

Vasárnap délben XIV. Leó pápa az ünnepélyes szenttéavatási szentmise végén, az Úrangyala elimádkozása előtt a következő szavakkal fordult a Szent Péter teret és a környező utcákat megtöltő mintegy kétszázezer hívőhöz:

„Kedves Testvérek! Mielőtt befejeznénk ezt a szentmisét, amelyre olyan nagyon vártunk, szeretnélek mindnyájatokat üdvözölni és szeretném megköszönni mindnyájatoknak, hogy ilyen nagy számban eljöttetek, hogy ünnepeljük a két új szentet! – mondta a Szentatya, majd köszöntötte a püspököket és a papokat, valamint tisztelettel üdvözölte a hivatalos küldöttségeket és a hatóságok képviselőit.

A vértanúk az evangélium szépségének bátor tanúságtevői

XIV. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton az egyház két új boldoggal is gazdagodott. Tallinban, Észtország fővárosában a boldogok sorába iktatták Eduard Profittlich jezsuita érseket, akit 1942-ben öltek meg a szovjet rezsim egyházellenes üldözése során. Veszprémben, Magyarországon pedig boldoggá avatták Bódi Mária Magdolnát, egy fiatal világi nőt, akit azért öltek meg 1945-ben, mert ellenállt a katonáknak, akik meg akarták őt erőszakolni. Dicsérjük az Urat ezért a két vértanúért, akik az evangélium szépségének bátor tanúságtevői – buzdított rá Leó pápa.

A világ vezetői hallgassanak a lelkiismeret hangjára

Végül a szentek és Szűz Mária közbenjárására bízta szüntelen imáinkat a békéért, kiemelve a Szentföldet és Ukrajnát, de legyen béke minden háború által vérrel áztatott földön. Leó pápa megismételte felhívását a kormányzókhoz: hallgassanak a lelkiismeret hangjára! A halált és pusztítást okozó fegyverek által elnyert látszólagos győzelmek a valóságban vereségek és soha nem vezetnek el a békéhez és a biztonsághoz! Isten nem akarja a háborút, a békét akarja és azokat támogatja, akik elkötelezik magukat, hogy kilépjenek a gyűlölet spiráljából és a párbeszéd útján haladjanak – hangsúlyozta Leó pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. 

08 szeptember 2025, 08:57

Az Úrangyala imádságot, amely a Megtestesülés örökös titkára emlékezik, naponta háromszor imádkozzuk el: reggel 6 órakor, délben és délután 6 órakor, a reggeli, déli és esti harangszóra. Az ima az Úrangyala nevet latin nyelvű változatának kezdősoráról kapta – „Angelus Domini nuntiavit Mariae”.

Jézus Krisztus Megtestesülésére utaló három versből és a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégy Máriából, majd egy zárókönyörgésből áll.

Ezt az imát a pápa vasár- és ünnepnapokon a Szent Péter téren mondja el. Az Úrangyala elimádkozása előtt a pápa rövid beszédet mond, a napi olvasmányokból kiindulva. Az ima után köszönti a zarándokokat. Húsvéti időben Pünkösdig az Úrangyala helyett a Regina Coeli-t imádkozzuk, Jézus Krisztus Feltámadásának emlékére. A Mennyek Királynője Mária-himnusz után háromszor elmondjuk a Dicsőséget.

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Az Úrangyala

Az Úr angyala köszönté
a Boldogságos Szűz Máriát.
És ő méhébe fogadá
Szentlélektől Szent Fiát.
Üdvöz légy, Mária…

Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem
a te igéd szerint.
Üdvöz légy, Mária…

És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.
Üdvöz légy, Mária…

Imádkozzál érettünk Istennek
Szent Anyja.
Hogy méltók lehessünk 
Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.
Kérünk, téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az Ő kínszenvedése és keresztje által
a föltámadás dicsőségébe vitessünk.
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Amen.

Dicsőség az Atyának…(háromszor)
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik...

Apostoli (pápai) áldás

Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. A mi segítségünk az Úr nevében van. Aki az eget és a földet teremtette. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Amen.