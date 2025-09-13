Leó pápa az umbriai egyházmegyék zarándokaihoz: A szépség és szentek földje vagytok!

Szeptember 13-án, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepének vigíliáján 6000 hívő vett részt Szent Ferenc földjéről, az umbriai egyházmegyékből érkezett zarándoklaton. Délelőtt véget nem érő folyamban haladtak az umbriai zarándokok a Via della Conciliazione zárt „zarándok-folyósóján”, hogy a Szent Kapun áthaladva imádkozva várakozzanak Szent Péter sírja körül. Leó pápa délben érkezett a zarándokokhoz és beszéddel fordult hozzájuk.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A zarándoklat a megtérésnek és a megújulásnak a jele

Isten hozott Benneteket – köszöntötte a Szentatya a jelenlévő püspököket, papokat, női és férfi szerzeteseket és minden kedves hívőt. Ti azért jöttetek Rómába, hogy részt vegyetek a jubileumi zarándoklaton, ami egy olyan cselekedet, melyben a fizikai járás egy annál sokkal fontosabb lelki útnak, a megtérésnek és a megújulásnak a jele. Ennek az útnak egy részét együtt jártatok be, imádkozva és elmélkedve, majd áthaladtatok a Szent Kapun, melynek átlépése a megbocsátás kegyelme révén mindenki számára egy új élet kezdetét jelentette. Most pedig, e találkozás után hamarosan megünneplitek az Eucharisztiát, amelynek során felajánljátok az Úrnak mindazt, ami vagytok és mindazt, ami bennetek van, a Lélek által egy Testben egyesülve.

Umbria Itália zöld szíve, a szentek földje

Sok szempontból is gyönyörű vidékről érkeztetek, Itália zöld szívéből, viruló természetével, művészeti kincsestárának falvaival-városaival és hagyományaival, a szentek földjéről. Minden közösségetek a saját történetét mesélhetné el ebben a tekintetben, felidézve ismert neveket és kevésbé ismert történeteket. Amikor itt együtt látlak benneteket, Krisztus Testének szépsége jut eszembe annak színes harmóniájában, ahogy azt Pál apostol is látta és leírta az első korinthusi levélben (vö. 1Kor 12,12-19). Ez tükröződik földjeitek panorámájában, ahol a teremtés eggyé válik az emberi munkával, a művészet és a természet pedig egységbe fonódik.

Itt mindig, korról korra, továbbadták e föld csodálatos örökséget: Jézus evangéliumát

Mindenekelőtt azonban a szentség évszázadai – amelyek megáldották a régiótokat – tanúskodnak erről: misztikusok és bűnbánók, költők és teológusok, csendes remeték, hittel és bátorsággal teli asszonyok és lelkes fiatalok járták ezt az utat, korról korra adva tovább ugyanazt a csodálatos örökséget: Jézus evangéliumát. Nehéz lenne közülük többet is megnevezni anélkül, hogy másokról ne feledkeznénk meg. Azonban szeretnék emlékeztetni arra, hogy pontosan az ő jóságuk folyamából merített ihletet és erőt az a nagyon fiatal szent, akit múlt vasárnap szentté avattak – hangsúlyozta a pápa, és nevük említése nélkül is Szent Ferencre és Szent Carlo Acutisra gondolt, aki úgy megszerette ezt a földet, hogy a nyarait ott töltötte és kérésére Assisiben temették el. Mindez azért is fontos – folytatta Leó pápa – mert arra emlékeztet minket, hogy a megkapott kincs tovább növekszik, a szőlőtő tovább virágzik és gyümölcsöt terem, a jó must tovább erjed és illatát árasztja.

A szeretet és a béke misszionáriusaiként térjetek haza!

Szent VI. Pál azt mondta, hogy „ennek a világnak, amelyben élünk, szépségre van szüksége ahhoz, hogy elkerülje a kétségbeesést” (Üzenet a művészekhez, 1965. december 8., 4), és hozzátette: „A szépség [...] az a drága gyümölcs, amely ellenáll az idő pusztításának, amely egyesíti a generációkat és lehetővé teszi számukra, hogy osztozzanak a csodálatban” (uo.). Ez a szépség sokféle módon vesz körül benneteket: értékeljétek, szeressétek, hagyjátok, hogy Istenről beszéljen nektek, és váljatok ti is annak hírnökeivé. Arra hívlak benneteket – kérte a Szentatya –, hogy így éljétek meg ezt az Eucharisztiát: hálásan, egységesen, figyelmesen, ámulattal és készen arra, hogy a szeretet és a béke misszionáriusaiként távozzatok az Úr oltárától – zárta beszédét Leó pápa, majd szívből megáldotta őket és közösségeiket.

Umbria egyike Olaszország 20 régiójának, melyet Toszkána, Marche és Lazio tartományok határolnak. A perugiai érsekséghez tartozik az Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino egyházmegye, Città di Castello, Foligno és Gubbio egyházmegyéi, ugyanakkor a régió déli részén Orvieto-Todi, Terni-Narni-Amelia és végül Spoleto-Norcia közvetlenül a Szentszékhez tartoznak ősi római kapcsolataik miatt.

Umbria lakosainak 92 százaléka katolikus

A 2025-ös Pápai Évkönyv adatai szerint – most frissen számoltam ki - a nevezett egyházmegyék lakóinak a száma 906 ezer, ennek 92 százaléka, vagyis 833 ezer a római katolikus hívő. Umbria az egyik legkisebb lélekszámú olasz tartomány, szemben például a tíz millió lakosú Lombardiával.