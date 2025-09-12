Leó pápa kötetlen beszélgetése az új püspökökkel: nyugalom, bátorság, segítség-kérés

Amint arról csütörtöki adásunkban beszámoltunk, Leó pápa a VI. Pál aula Konzisztórium-termében találkozott a múlt évben kinevezett új püspökökkel és a missziós országok új főpásztoraival. A hivatalos beszéd elhangzása után Leó pápa kötetlenül szólt a püspökökhöz és válaszolt kérdéseikre – adta hírül pénteken reggel a Szentszék Sajtóirodája.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Leó pápa a szeptember 11-én délelőtt a Szinódusi Aulában az újonnan kinevezett püspökökhöz intézett beszéde után immár kötetlen beszélgetés keretében áttekintette azokat a kihívásokat és problémákat, amelyekkel egy új szolgálat kezdetén szembesülnek, mint például a félelmek, a méltánytalanság érzése, valamint a különböző elvárások, amelyeket mindegyiküknek az életével kapcsolatban kellett megfogalmaznia meghívása előtt.

Élő kapcsolatot a világgal, hogy választ adjanak a mai kor emberei kérdéseire

Hangsúlyozta azt is, hogy közel kell maradniuk az Úrhoz, időt kell szánniuk az imádságra, és továbbra is feltétel nélküli bizalommal kell élniük a Szentlélekben, aki hivatásuk forrása. Leó papa hangsúlyozta a helyi egyházban létrejött lelkipásztori és emberi tapasztalat értékét, amelyet az új szolgálatban kell tovább fejleszteni és ami összeköti a püspököket az egyház egyetemességével. Beszélt a tanúságtétel értékéről, arról a képességről, hogy megújítsák a kapcsolatot a világgal, hogy választ tudjanak adni azokra kérdésekre, melyet mai kor emberei intéznek hozzájuk az élet értelméről és a világban lévő rosszról. „Ezekre a kérdésekre a 25 évvel ezelőtt a szemináriumban megtanult válaszok mára már nem elegendőek” – szögezte le Leó pápa, majd arra hívta az új püspököket, hogy legyenek kitartó tanítványok, akik nem félnek az első nehézségektől. Álljanak közel a néphez és a papokhoz, legyenek irgalmasak és szilárdak, még az ítélkezésben is, ugyanakkor tudjanak meghallgatni és párbeszédet folytatni, nem csak prédikálni. A szinodalitás témája kapcsán megjegyezte, hogy az nem egy lelkipásztori módszer, hanem „az egyházban való életmód, a meghallgatás és a küldetés közös keresése, amelyre hivatottak vagyunk”.

Hordjuk együtt a hivatás terhét, és hirdessük együtt Jézus Krisztus evangéliumát!

A Szentatya az új püspököktől kérte, hogy „legyetek hidak építői”, akik tudják értékelni a laikusok szerepét és integrációját az Egyház életében, akik a „fegyvertelen és lefegyverző” békét szolgálják, mert „a béke mindenki számára kihívás!” Végül, mielőtt válaszolt volna néhány kérdésre, a pápa arra buzdított minden új püspököt, hogy haladéktalanul foglalkozzanak a papság nem megfelelő viselkedésével kapcsolatos problémákkal: „Ezeket nem lehet fiókba tenni; irgalmassággal és valódi igazságossággal kell velük foglalkozni, az áldozatok felé, de a vádlottak irányában is”. Megköszönte az új püspököknek, hogy elfogadták a szolgálatot és kijelentette: „Imádkozom értetek; az Egyház nagyra értékeli, hogy igent mondtatok a felkérésre. Nem vagytok egyedül. Hordjuk együtt a terhet, és hirdessük együtt Jézus Krisztus evangéliumát!”

Szükség esetén támaszkodjanak egy jó emeritus püspök értékes tapasztalataira

A püspökök kérdéseire válaszolva Leó pápa a közösségi média körültekintő használatáról beszélt, ahol fennáll a veszélye annak, hogy „mindenki saját jogának tekinti, hogy azt mondja, amit akar, akár hamis dolgokat is”, majd hozzátette: „Vannak olyan időszakok, amikor az igazság feltárása fájdalmas, de mégis szükséges”. Ebben az értelemben hasznos dolog kommunikációs szakemberek, vagyis ezen a területen képzett profi emberek segítségét kérni. Az új püspöki szolgálat kihívásairól szólva a pápa személyes hangon beszélt arról, hogy mit jelentenek ezek az ő számára. Arra buzdította az embereket, hogy mindenekelőtt bízzanak Isten kegyelmében és a püspöki állapottal járó kegyelemben, ismerjék fel saját adottságaikat, de korlátaikat is, valamint mások segítségének szükségességét, esetleg egy jó emeritus püspök értékes tapasztalatára támaszkodva, aki útmutatást vagy segítséget nyújthat nekik. Figyelmeztetett arra a kísértésre is, hogy saját csoportot alakítsanak, és bezárkózzanak abba.

Leó pápa ismételten hangsúlyozta a hidak építésének és a párbeszéd keresésének szükségességét, még ott is, ahol a keresztények kisebbségben vannak, valódi tisztelettel a más vallási hagyományokhoz tartozó emberek iránt, különösen a hiteles keresztény szeretet és irgalmasság tanúságtétele által, mert „ahogyan szeretitek egymást, abból fognak felismerni titeket” – utalt Jézus szavaira.

Fogadják be a hivatásokat és vezessék őket az evangélium felfedezésére!

A pápa a szemináriumi képzésről és a kezdeti időszak képzési felelősségéről is beszélt. Arra buzdította a püspököket, hogy fogadják be a betérő hivatásokat, de azt is kérte, hogy mindenkit vezessenek el az evangélium, valamint a keresztény és missziós élet dimenzióinak a felfedezéséhez. A misszióról szólva azt javasolta, hogy támaszkodjanak az egyházi mozgalmakban jelen lévő, hitelesen missziós világi hívőkre is, akik a remény forrásai lehetnek a helyi egyház számára. A környezeti válságok súlyos következményeivel kapcsolatos kérdésekre válaszolva a pápa felidézte a „Laudato Si” enciklika tízedik évfordulóját, és arra buzdított minkenkit, hogy támogassák a témát a lelkipásztori szolgálatban. Hozzátette, hogy „az Egyház jelen lesz” ezen a fontos területen, anélkül azonban, hogy a keresztény antropológiával ellentétes más kérdéseket is érintene. Végül Leó pápa áldását adta a jelenlévő püspökökre, majd egyenként köszöntötte őket a VI. Pál-aula átriumában.