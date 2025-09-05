Leó pápa részvéttávirata a lisszaboni siklóvasút-baleset érintettjeihez

A Lisszabonban szerdán este történt és 16 halálos áldozatot követelő tragédiának hírére XIV. Leó pápa – Pietro Parolin bíboros-államtitkár aláírásával – csütörtökön táviratot küldött a portugál főváros érsekének, melyben részvétét fejezi ki az elhunytak hozzátartozóinak és közelségéről biztosítja az érintett családokat.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A Rui Manuel Sousa Valério érseknek, Lisszabon főpásztorának küldött táviratban „a Szentatya, miután értesült a szerdán Lisszabonban történt baleset szomorú híréről, amelyben többen meghaltak és megsérültek, arra kéri Sousa Valério érseket, hogy tolmácsolja a gyászoló családoknak őszinte részvétét és lelki közelségét. Egyúttal kéri a Mennyből a sérültek teljes felépülését és a keresztény remény erejét mindazoknak, akiket a katasztrófa sújtott. A Szentatya különös hálával emlékezik meg a segélyakcióban dolgozókról és vigasztaló apostoli áldását küldi mindenkinek, különösen az elhunytak családjainak”. Pietro Parolin bíboros-államtitkár.

A portugál főváros híres „Gloria” siklóvasút kocsija, amely a Rossio teret köti össze a Bairro Alto és a Principe Real negyeddel, szerda este negyed hétkor siklott ki. A siklóvasút egy-egy kocsijának befogadóképessége nagyjából negyven fő. Az 1885-ben felavatott és 1915-ben villamosított közlekedési eszköz, amelyet a francia–portugál mérnök, Raoul Mesnier du Ponsard épített, nagyon népszerű a portugál fővárost látogató turisták körében.