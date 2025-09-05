Leó pápa a Mediterrán Ifjúsági Tanácshoz: Ti vagytok a remény jelenvalósága!

A lengyel államfővel folytatott hosszú beszélgetés után Leó pápa péntek délben fogadta az Apostoli Palota Konzisztórium termében a Mediterrán Ifjúsági Tanács 50 képviselőjét és hozzájuk intézett olasz és angol nyelvű beszédében jelezte: „ Ti egy olyan világ jele vagytok, amely nem adja át magát a közönynek és az önelégültségnek, hanem feltűri az ingujját, és azon dolgozik, hogy a rosszat jóvá alakítsa”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A Szentatya örömmel köszöntötte a különböző országokból érkezett, különböző nyelvű és kultúrájú fiatalokat, akiket egyetlen nagy vágy köt össze, hogy a Földközi- tenger térségének népei békésen éljenek egymás mellett. Elkötelezettségük, projektjeik helyi közösségi és európai szinten is megtestesítik ezt a vágyat, főként a politikai intézményekkel folytatott párbeszéd révén. Leó pápa megköszönte nekik, hogy tanúságot tesznek a párbeszéd lehetőségéről, és arról, hogy a létező különbözőségek a gazdagság forrásai, és nem a konfliktus okai, illetve, hogy a másik mindig testvér és soha nem idegen, pláne nem ellenség.

A mediterrán térség békéje a kezdete és alapja a világ minden nemzete közötti békének

A Mediterrán Ifjúsági Tanács az Olasz Püspöki Konferencia által indított szellemi és lelki megfontolás gyümölcse, amelynek két kulcsfontosságú pillanata volt Bariban 2020-ban és Firenzében 2022-ben. Ekkor több mediterrán ország püspökei találkoztak annak tudatában, hogy Földközi-tenger, mint mare nostrum, a mi tengerünk találkozások helyszíne lehet és annak is kell lennie, mint a testvériség útkereszteződése, az élet bölcsője, nem pedig a holtak temetője. A pápa reméli hogy ezek a tapasztalatok az olasz egyház támogatásával továbbra is folytatódnak. Felidézte tiszteletreméltó Giorgio La Pira politikus alakját, akinek gondolatai ihlették a Bari és Firenzei kezdeményezéseket, mert meggyőződése volt, a mediterrán térség békéje a kezdete, sőt, szinte az alapja lesz a világ összes nemzete közötti békének. Ez a látomása máig megőrizte prófétai erejét, napjaink konfliktusok és erőszak sújtotta korában is, ahol a fegyverkezési verseny és az elnyomás logikája győzedelmeskedik a nemzetközi jog és a közjó felett. De nem szabad elcsüggednünk, nem szabad feladnunk! És ti, fiatalok, álmaitokkal és kreativitásotokkal ehhez alapvetően hozzájárulhattok, most, nem holnap! Mert hiszen ti vagytok a remény jelenvalósága!

Jel vagytok, mely feltűri az ingujját és azon dolgozik, hogy a rosszat jóvá alakítsa

Eddig olasz nyelvű beszédét angolra váltva, Leó pápa így folytatta: Tanácsotok egyszerre terv és jel. A terv az, amit Ferenc pápa a Földközi-tenger térségének egyházaira bízott, ahogy 2020-ban Bariban tanította: „Helyreállítani a megszakadt kapcsolatokat, újjáépíteni az erőszak által lerombolt városokat, virágzó kertet teremteni a mostani sivatagban, reményt önteni a reménytelenekbe, és bátorítani az elcsüggedteket”. A jel pedig ti magatok vagytok – szólt a fiatalokhoz Leó pápa. Olyan nemzedék jele vagytok, mely nem fogadja el kritikátlanul a történteket, amely nem néz félre, és nem várja, hogy valaki más tegye meg az első lépést. A ti nemzedéketek egy jobb jövőt képzel el, és úgy dönt, hogy segít is annak felépítésében. Egy olyan világ jele vagytok, amely nem adja át magát a közönynek és az önelégültségnek, hanem feltűri az ingujját, és azon dolgozik, hogy a rosszat jóvá alakítsa.

Ápoljuk a békét először a saját szívünkben és kapcsolatainkban

A béke a nemzetközi vezetők napirendjén szerepel, globális viták tárgya, de sajnos gyakran puszta szlogenné szűkül. Arra van szükségünk, hogy ápoljuk a békét saját szívünkben és kapcsolatainkban, hagyjuk, hogy kivirágozzon a mindennapi cselekedeteinkben, hogy munkálkodjunk a megbékélésen otthonainkban, közösségeinkben, iskoláinkban és munkahelyeinken, az egyházban és az egyházak között. „Boldogok a béketeremtők, mert Isten fiainak fogják hívni őket” (Mt 5,9). Béketeremtőnek lenni nem könnyű, mert arra kényszerít, hogy kilépjünk a szétszórtság és a közöny komfortzónájából.

Hivatásunk, hogy cselekvéssel együtt ápoljuk az imádságot és a lelkiséget, mint a béke forrását

A Szentatya arra kérte a fiatalokat, hogy legyenek továbbra is a remény jelei, mely nem csal meg, és ami Krisztus szeretetében gyökerezik. Ezért legyenek Krisztus jelei, evangéliumának hírnökei, annak a tengernek a partján, amelyről egykor az első tanítványok elindultak. A hívő ember számára a jövő nem a falak és a szögesdrót jövője, hanem a kölcsönös elfogadásé. Ily módon a Földközi-tengeren született nagy vallási hagyományok lelki öröksége továbbra is a béke forrása, a mások iránti nyitottság, a testvériség és a teremtés iránti gondoskodás lehet, noha az itt született vallásokat időnként arra használták, és használják ma is, hogy velük igazolják az erőszakot és a fegyveres konfliktusokat. De el kell utasítani az istenkáromlás ilyen formáit, amelyek meggyalázzák Isten szent nevét, és ezt nekünk kell megtennünk, a mi életünkkel. Hivatásunk arra szól, hogy a cselekvéssel együtt ápoljuk az imádságot és a lelkiséget, mint a béke forrásait és a hagyományok és kultúrák közötti találkozási pontokat. Ne féljetek: legyetek a béke hajtásai ott, ahol a gyűlölet és a neheztelés magvai nőnek; legyetek az egység takácsai ott, ahol a polarizáció és az ellenségeskedés uralkodik; legyetek a hangtalanok hangja, akik igazságot és méltóságot követelnek; legyetek világosság és só ott, ahol a hit lángja és az élet öröme elhalványul! Ne adjátok fel, ha valaki nem ért meg titeket! Szent Foucauld Károly azt mondta, hogy „Isten még az ellenszelet is felhasználja, hogy kikötőbe vezessen minket”. Isten áldjon, Szűz Mária, a Béke Királynője pedig oltalmazzon benneteket – zárta beszédét Leó pápa.