Leó pápa fogadta az Amerikai Egyesült Államok új szentszéki nagykövetét

A szombati kihallgatások sorában a Szentatya fogadta Brian Francis Burch-öt, az Amerikai Egyesült Államok ötvenéves, új szentszéki nagykövetét, aki átnyújtotta kormánya megbízólevelét.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Brian Francis Burch, az Amerikai Egyesült Államok ötvenéves, új szentszéki nagykövete, 1975. július 7-én született az USA Arizona államának Phoenix városában. Római katolikus, nős, kilenc gyermek édesapja. Texas állam Irving városának Dallas egyetemén végzett 1993 és 1997 között, majd különféle ügyvezetői állásokat töltött be. 2003 óta a Colombus-lovagok tagja, 2005-től egészen szentszéki nagyköveti kinevezéséig, vagyis húsz éven át a Catholic Vote Civic Action, a Katolikus Szavazat Polgári Akció elnöke, de emellett számos egyéb katolikus egyesület vezetője illetve vezetőségi tagja.

Az Egyesült Államok Szenátusa ez év augusztus 2-án megerősítette Brian Francis Burch kinevezését, miután Donald Trump elnök múlt év december 20-án őt jelölte az USA szentszéki nagykövetének. Brian Francis Burch az USA szenátusa külügyi kapcsolatokért felelős bizottsága előtti meghallgatása során kijelentette: „Elkötelezett vagyok amellett, hogy a Vatikán vezetőivel és a Trump-adminisztrációval együttműködve előmozdítsunk mindent az ember méltóság és a közjó szolgálatában”.