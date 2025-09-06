Leó pápa megáldja a kert élővilágát (ANSA)

Leó pápa a Borgo Laudato Si’ avatásakor: Legyünk Isten teremtő művének őrzői!

Leó pápa szentelte meg és avatta fel szeptember 5-én, péntek délután a Castel Gandolfo-i Pápai Nyaraló kertjeiben kialakított Borgo Laudato Si’ ökológiai kertvárost, melynek alapötletét Ferenc pápa „Laudato si” kezdetű, 2015-ben megjelent első önálló enciklikája adta. A teremtett világ védelmét szolgáló pápai dokumentum megjelenése után tíz évvel később az mintegy „testet öltött”, méghozzá pápai területen, hogy szemléltesse a teremtés gazdagságát és megőrzése-ápolása nagyszerű példáját.