A Szentatya szombati apostoli tevékenysége

XIV. Leó pápa holnap lesz hetven éves, majd köszöntjük is szépen holnapi adásunkban. Hogy mit is csinál a római pápa egy-egy nap, álljon itt XIV. Leó pápa mai programja, melynek adatai – mint egyébként is – teljesen nyilvánosak.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán Tehát Leó pápa kihallgatásai 2025. szeptember 13-án, Aranyszájú Szent János egyháztanító emléknapján, az Apostoli Palota dolgozószobájában: Fél kilenc: a Vietnam és a Szentszék közti közös munkacsoport 14 fős csoportja; Kilenc órakor: Antonio D’Angelo, az abruzzói L’Aquila érseke; Fél tízkor Brian Francis Burch, az Amerikai Egyesült Államok új szentszéki nagykövete bemutatja megbízólevelét; Tízkor Mauro Maria Morfino püspök, Szardínia Alghero-Bosa egyházmegyéjének főpásztora; Fél tizenegykor: José Cobo Cano, Madrid bíboros-érseke; Tizenegykor Gianfranco Gallone címzetes érsek, Uruguay apostoli nunciusa; Fél tizenkettőkor a pápai dolgozószoba közelében fekvő Kelemen-teremben: A Pápai Teológiai Akadémia szervezésében tartott szeminárium 130 résztvevője, akikhez a pápa beszédet intéz; Délben Leó pápa a Szent Péter bazilikában beszéddel köszönti az umbriai egyházmegyék hatezer zarándokát.