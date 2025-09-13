A Szentatya szombati apostoli tevékenysége
P. Vértesaljai László SJ – Vatikán
Tehát Leó pápa kihallgatásai 2025. szeptember 13-án, Aranyszájú Szent János egyháztanító emléknapján, az Apostoli Palota dolgozószobájában:
Fél kilenc: a Vietnam és a Szentszék közti közös munkacsoport 14 fős csoportja;
Kilenc órakor: Antonio D’Angelo, az abruzzói L’Aquila érseke;
Fél tízkor Brian Francis Burch, az Amerikai Egyesült Államok új szentszéki nagykövete bemutatja megbízólevelét;
Tízkor Mauro Maria Morfino püspök, Szardínia Alghero-Bosa egyházmegyéjének főpásztora;
Fél tizenegykor: José Cobo Cano, Madrid bíboros-érseke;
Tizenegykor Gianfranco Gallone címzetes érsek, Uruguay apostoli nunciusa;
Fél tizenkettőkor a pápai dolgozószoba közelében fekvő Kelemen-teremben: A Pápai Teológiai Akadémia szervezésében tartott szeminárium 130 résztvevője, akikhez a pápa beszédet intéz;
Délben Leó pápa a Szent Péter bazilikában beszéddel köszönti az umbriai egyházmegyék hatezer zarándokát.