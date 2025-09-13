Keresés

A Szent Péter bazilikában együtt az umbriai egyházmegyék zarándokaival szombat délben A Szent Péter bazilikában együtt az umbriai egyházmegyék zarándokaival szombat délben   (ANSA)
Pápa

A Szentatya szombati apostoli tevékenysége

XIV. Leó pápa holnap lesz hetven éves, majd köszöntjük is szépen holnapi adásunkban. Hogy mit is csinál a római pápa egy-egy nap, álljon itt XIV. Leó pápa mai programja, melynek adatai – mint egyébként is – teljesen nyilvánosak.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Tehát Leó pápa kihallgatásai 2025. szeptember 13-án, Aranyszájú Szent János egyháztanító emléknapján, az Apostoli Palota dolgozószobájában:

Fél kilenc: a Vietnam és a Szentszék közti közös munkacsoport 14 fős csoportja;

Kilenc órakor: Antonio D’Angelo, az abruzzói  L’Aquila érseke;

Fél tízkor Brian Francis Burch, az Amerikai Egyesült Államok új szentszéki nagykövete bemutatja megbízólevelét;

Tízkor Mauro Maria Morfino püspök, Szardínia Alghero-Bosa egyházmegyéjének főpásztora;

Fél tizenegykor: José Cobo Cano, Madrid bíboros-érseke;

Tizenegykor Gianfranco Gallone címzetes érsek, Uruguay apostoli nunciusa;

Fél tizenkettőkor a pápai dolgozószoba közelében fekvő Kelemen-teremben: A Pápai Teológiai Akadémia szervezésében tartott szeminárium 130 résztvevője, akikhez a pápa beszédet intéz;

Délben Leó pápa a Szent Péter bazilikában beszéddel köszönti az umbriai egyházmegyék hatezer zarándokát. 

13 szeptember 2025, 13:31

